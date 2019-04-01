Диктанты за 5 класс к учебнику Ладыженской. Русский язык

Сборник содержит разнообразные, методически целесообразные виды диктантов.

Цель пособия обеспечить учителя дидактическим материалом, позволяющим отработать и закрепить ранее изученные темы, а также усвоить новый материал. Смена разных видов диктантов позволит сделать работу учащихся интересной, так как одну и ту же орфограмму можно будет изучать, повторять разными способами: с помощью творческих диктантов, распределительных, выборочных, объяснительных и т.д.

Тексты для диктантов взяты из произведений русской и зарубежной литературы, детской энциклопедии. Они имеют большое воспитательное значение: учат любить природу, чувствовать её красоту, знакомят с миром животных, с просторами Родины, воспитывают нравственные качества.

Настоящий сборник диктантов должен способствовать не только повышению грамотности учащихся, но и воспитанию литературного вкуса.

Сборник содержит разнообразные, методически целесообразные виды диктантов. Цель пособия обеспечить учителя дидактическим материалом, позволяющим отработать и закрепить ранее изученные темы, а также усвоить новый материал. Смена разных видов диктантов позволит сделать работу учащихся интересной, так как одну и ту же орфограмму можно будет изучать, повторять разными способами: с помощью творческих диктантов, распределительных, выборочных, объяснительных и т.д. Тексты для диктантов взяты из произведений русской и зарубежной литературы, детской энциклопедии. Они имеют большое воспитательное значение: учат любить природу, чувствовать её красоту, знакомят с миром животных, с просторами Родины, воспитывают нравственные качества. Настоящий сборник диктантов должен способствовать не только повышению грамотности учащихся, но и воспитанию литературного вкуса.

Диктанты на повторение изученного в начальных классах Словарные диктанты 1. Болото, горизонт, каморка, аллея, пассажир, порхать, лиловый, карьер, кастрюля, командир, батарея, лестница, иней, медведь, бирюзовый, колокольчик, корабль, матрос, баркас, очертание, панорама. 2. Барахтаться, машина, аппетит, наследство, комод, стеллаж, природа, ароматный, терьер, терраса, павильон, группа, шофёр, оранжерея, лотерея, галерея, диван, облака, брусника, чирикать. 3. Скамейка, колено, воробей, монета, карабкаться, силуэт, колонна,” рисовать, снегирь, синица, сверкает, чувствовать, рокотать, календарь, маршрут, шоссе, Россия, салют, участвовать. Объяснительные диктанты Безударная гласная в корне слова Запишите под диктовку, в словах с безударной гласной обо значьте корни, подберите проверочные слова. 1. В болоте вывелись дикие утята. Мать повела их к озеру по узкой тропе. Я заметил их, спрятался за дерево, и утята побежали к моим но гам. Я взял их на воспитание.

Подержал я утят у себя, и вскоре они стали серыми. Мы подрезали им крылья. Жили утята у нас вместе с домашними птицами.

Весной устроили мы своим дикарям гнёзда. Вскоре родились в гнезде утята. (По М. Пришвину, 63 слова) 2. Я сидел на берегу лесного озера. Вокруг озера росло много чудесных деревьев. От ветки к ветке перелетали весёлые птицы. Их тени скользили по тёмной поверхности.

Вот листок срывается с дерева, цепляется за сучки, падает в воду. Потом он бежит по воде. Этот листок похож на корабль. А со дна слабо светятся зелёные растения.

Я мог часами сидеть у воды. За озером на горизонте видны широкие поля, голубеют деревеньки, леса, чащи. Я любовался этой красотой. Меня охватывала радость. Я видел, что мир широк, огромен и прекрасен. (По М. Пришвину, 85 слов) 3. Маленькая Маша хотела быстро вырасти. Всё она попробовала. В маминых туфлях ходила, в капоте бабушки сидела, причёску делала, бусы примеряла, часы на руку надевала. Но все только смеялись над ней. Однажды Маша решила пол подмести. Да так подмела, что даже мама удивилась. А когда Маша вымыла посуду да вытерла её хорошо, то и отец удивился. Теперь все Машу зовут большой. (По Е. Пермяку, 60 слов) 4. Лиса и кувшин К одному мужику стала ходить лиса. Она воровала у него кур. Мужик повесил на верёвке кувшин. Ветер в кувшин дует. Пришла лиса, увидела кувшин, схватила его и надела себе на шею. Решила она кувшин утопить и понесла его в прорубь. Стала лиса его топить. Кувшин захлебнулся в воде, потянул лису за собой и утопил. (Русская народная сказка, 55 слов) 5. Однажды пастухи поймали лисёнка и принесли его к нам. Мы посадили зверька в сарай. Лисёнок был маленький. Он забился в далёкий угол сарая и озирался по сторонам. Мы гладили его, но он даже не кусался, а только дрожал. Мама налила ему молока. Мы решили, что лисёнка надо оставить в покое. Пусть оглядится, освоится на новом местечке. (По Г. Скребицкиму, 5 7 слов) Правописание согласных в корне слова Запишите под диктовку, найдите слова, в которых есть проверяемые, непроверяемые и непроизносимые согласные, объясните их правописание. 1. С шести лет я испытывал ужасное одиночество. Сестре Соне было четыре года. Я любил её страстно, и она платила мне любовью. Я часто ловил её чудесный взгляд, любовался прекрасными волосами. Но когда я начинал играть с ней, старушка нянька быстро хватала мою Соню и уносила её по широкой лестнице в свою узкую каморку. Она напоминала мне наседку, себя я сравнивал с опасным коршуном.

Я часто просыпался ночью со счастливой улыбкой, моё сердце переполняла любовь к сестре. (По В. Короленко, 76 Слов) 2. По широкой аллее папа везёт салазки. А в них сидит одетый в тулуп пассажир. Это Даня. Он глядит на дорожку и холодное солнце. Снег сверкает.

Сегодня будет Новый год. Мама так сильно прижала к себе Даню, что у него хрустнула косточки. Дома она его не отпускала. Хорошо дома! Половики настланы, кот спит, спрятал когти, лапы вытянул. Печка топится и трещит, а Даня сидит у печки И ест пирожки. (По В. Белову, 68 слов) 3. Пёс Мурзик залез в резиновую лодку и стал грызть пробку. Вскоре он её разгрыз. И тогда случилась страшная вещь. Густая струя воздуха вырвалась из клапана, ударила в мордочку Мурзику и подбросила его. Мурзик чихнул, взвизгнул и полетел в крапиву. А лодка свистнула, зарычала, и бока её затряслись и похудели на глазах. Куры раскудахтались по всем соседским дворам, а рыжий кот промчался через сад, выбежал на аллею, взлетел по лестнице и прыгнул на берёзку. (По К. Паустовскому, 73 слова) Правописание мягкого знака после шипящих Запишите под диктовку, объясните правописание мягкого знака после шипящей. 1. Тёмный лес хорош в солнечный день. Идёшь по нему, любуешься красотой И слушаешь разные звуки. Вот сыч закричал, с ветки на ветку вспорхнула сойка. Из-за туч показался солнечный луч и пробежал по вершинам деревьев. Ты идёшь мимо рощ и спускаешься к озеру. Там густые кусты дикого шиповника. На берегу растёт густой камыш. И кругом такая глушь! (57 слов) 2. Летом мы уехали в деревню. В деревне было много дач. Мой товарищ пригласил меня на озеро. Там у него был шалаш, удочки. И вот мы идём к озеру. Идёшь по тропке и любуешься окрестностями. На фоне чаш белеют облака, а полчища туч проносятся мимо. Воздух там свеж и пахуч. А какая тишь! Рыбы ловилось много. Ушли с озера мы уже почти в полночь. (63 слова) 3. Ты оказываешься в лесу. Кругом тишь да глушь. А воздух свеж и пахуч. Ты идёшь по тропинке вдоль рощ и доходишь до болота. Вот ты видишь большой кустарник. Он колюч и опасен. А там дальше растёт густой камыш. На небе нет туч. Светит яркое солнце, но вдруг тебя охватывает дрожь. Это подул ветерок. Здесь в тиши ты чувствуешь важность этого удивительного мира. Ты забываешь фальшь, ложь и предательства (68 слов) Правописание —ТЬСЯ и -ТСЯ в глаголах Запишите под диктовку, объясните написание -ТЬСЯ и -ТСЯ в глаголах. 1. Иногда журавли устраивают танцы на болоте. Соберутся в кружок, И начинаются у них танцы. Они кружатся, вертятся, прыгают. А у хищных птиц игры И танцы случаются в воздухе. Отличаются этим соколы. Они начинают подниматься под облака И там показывают чудеса. Вот они сложили крылья и камнем летят к земле, а то вдруг примутся крутиться. Они похожи на небесных клоунов, когда кувыркаются, плещут крыльями. (По В. Бианки, 63 слова) 2. 1) Пчела трудится для Бога свеча пригодится. 2) Всякий дом хозяином славится. 3) Без труда ничего не даётся. 4) Была бы охота, а выучиться можно. 5) Была бы охота, а работа найдётся. 6) Лень лени за ложку взяться. 7) Полениться — и хлеба лишиться. .8) Не потрудиться, так и хлеба не добиться. * Отметьте пословицы о труде. 3. В декабре рано смеркается в хвойном лесу. Небо закрывается тучами, становится лиловым, свисает и торопит спасаться. Скоро в лесу начнётся свой порядок.

Мы решили отправиться домой по своей дорожке И увидели заячий след. У зайцев наш день считается ночью. А ночью они трудятся. (43 слова) 4. Я брожу в берёзовом перелеске. Всё кругом купается, плещется в золотых волнах тепла и света. Надо мною начинают колыхаться ветви деревьев. Листья на них кажутся изумрудными, золотыми. А над берёзами струятся синеватые тени. Солнце находится в небе, а лучи его стелются и по земле. И от этого становится хорошо, хочется смеяться, резвиться, удивляться. (По Г. Скребицкому, 53 слова) Правописание разделительных Ь и Ъ знаков Запишите под диктовку, объясните написание разделительных Ь и Ъ знаков. 1. Сугробы поднимались двухъярусными рядами и были покрыты птичьими следами. Въезд в лес перекрыт. Только безумный мог войти туда. Но ночью здесь пробегал трусливый зайчишка в поисках съедобных кореньев. Вьются его следы около осинок и ёлок. Возле них снег взъерошен. Дальше подъём становится крутым И опасным Здесь должно быть зимовье лесника. (50 слов) 2. На озеро я шёл мимо карьера, затем через бурьян. Подъехать к озеру трудно, а можно только пройти через вьющийся кустарник. В озеро впадают ручьи, и вода в нём чистая и холодная. На берегу озера много рачьих нор. Я ловлю их ощупью. Горка раков вскоре увеличивается в объёме. Сварю их в кастрюле и буду объедаться. (54 слова) 3. Низкое солнце бьёт в глаза. Кусты дикой маслины дрожат над пропастью. Там растёт вьющийся кустарник, там заросли бурьяна.

Мальчик одолел подъём, а потом спустился вниз Внизу была крутая дорожка. Петя любил бегать по ней босиком. До первого поворота он боролся с силой земного притяжения, а потом съехал со скользкой дорожки. Петя хватался за серые нити кореньев, скользил и падал. Из-под каблуков сыпалась глина. (По В. Катаеву, 63 слова) 4. Кот по кличке Степан любил по утрам обходить сад, гонять со старых вьющихся кустов воробьёв и точить когти о скамью. В жизни Степана были интересные необъяснимые случаи. Однажды он украл и съел рыбёшку. Но больше всего кот не любил таксу по кличке Фунтик. Этой таксе Степан объявил войну. (170 К. Паустовскому, 48 слов) Правописание Е—И в окончаниях имён существительных Запишите под диктовку, объясните написание Е—И в окончаниях имён существительных, обозначьте падеж и склонение этих слов. 1. Командир батареи сидел на маленькой площадке. Площадка находилась на вершине ели. До площадки нужно было добраться по узкой лестнице. Утро было холодное, деревья были в инее, иней лежал на поверхности земли и долго не таял. Он испарялся в сыром воздухе. Деревья на опушке не шевелились, но верхушка ели началась. При каждом дуновении ветра деревья в лесу дрожали, и жёлтые листья начинали сыпаться. Они кружились и колыхались в чистом воздухе. (По В. Катаеву, 69 слов) 2. На опушке стоял лось. Он напряг мускулы, вышел к поляне и стал слушать. Эхо застряло в гуще зелёной хвои, потом оно стало перелетать с ветки на ветку и вдруг оборвалось в ожидании. Властная тишина овладела лесом. На опушке остановился медведь, понюхал следы лося и направился в сторону деревни. (По Б. Полевому, 48 слов) 3. Зимой я возвращался с охоты. Я шёл по снежной дороге. На краю деревеньки стояла школа. Из школы выбежали ребята. Шумной толпой они шли вдоль деревенской улицы. На середине деревни у площади ребята остановились. С ёлки на ёлку прыгали вороны, а на берёзе сидели скворцы. Вдруг с вершины берёзы стала спускаться ворона. Она прыгала с ветки на ветку и вдруг села на плечо мальчику.

Все были в недоумении и с удивлением смотрели на смелую птицу. (73 слова) 4. Стоял конец сентября. Мы ночевали в палатке. На рассвете потолок палатки провисал над головой и хрустел. Полотнища палатки были в инее. Мы выползали из палатки и разводили костёр. Всё вокруг было в морозной пыли. (По К Паустовскому, 34 слова) Правописание окончаний имён прилагательных Запишите под диктовку. Обозначьте окончания прилагательных 1. По бирюзовому небосклону поднимается солнце. Оно жгучее и ослепительное. Своими лучами солнце заливает радостным блеском холмистую поверхность океана. Голубые рамки далёкого горизонта ограничивают его беспредельную даль. Над могучими синими волнами висит солнце. Иногда сверкает на солнце летучая рыбка, показывает свою чёрную спину кит. (По К. Станюковичу, 43 слова) 2. В детстве я полюбил зелёные липы. Широкую липовую аллею посадил давно крепостник помещик. Мы любили играть под высокими липами. В зелёных вершинах лип пели птицы, свистели весёлые скворцы. В ясные дни с дерева на дерево перелетали золотистые иволги, в голубых дуплах старых лип гнездились сычи.

Летом золотистыми цветами зацветали липы, сладким медовым духом наполнялся лес. Пчёлы гудели над цветущими вершинами. Широким ковром стелились под липами красивые цветы, а на высоких стебельках летний ветерок колыхал лиловые колокольчики. (По И. Соколову—Микитову, 76 слов) 3. Празднично в студёном лесу. В эту зимнюю пору здесь приятно прогуляться. На снежных дорожках лежат яркие пятна света. В ясные дни можно услышать бормотанье косачей. В морозном воздухе далеко слышатся гулкие голоса. В сказочном лесу тишь. Но вот пискнула лесная мышь, пробежала по глубокому снегу и скрылась под инеем в сугробе. Ещё спят в тёплых берлогах барсуки и медведи. Ждём раннюю весну! (По И. Соколову—Микитову, 62 слова) Раздельное написание предлогов со словами Запишите тексты под диктовку, подчеркните предлоги. 1. Солнце закатилось за горизонт. Я оглянулся. Птицы успокоились, сели в гнездо. Я велел собакам идти по дороге и побежал за ними. Осторожно я стал подходить к гнезду и остановился под деревом. Птицы так близко подпустили меня. Я подобрался к самому кустику и замер от удивления. За кустиком было пусто. Я провёл рукой по поверхности мха. Он был тёплый. Птицы поспешили спрятать яйца. (По М. Пришвину, 62 слова) 2. Настала зима, и море замёрзло. У меня за печкой было ружьё. Я за рядил его и пошёл по берегу. На берегу жили дикие кролики. Я присел, заглянул в пору и увидел, что там в глубине светятся два глаза. Это кошки пришли из города‚ раскопали пошире кроличьи норы, выгнали кроликов и стали жить. (По Е. Пермяку) * Обозначьте в словах приставки. 3. Я стоял на палубе корабля. Надо мной светило яркое солнце, подо мной шумела волна. А на палубе царила тишина. Только матросы обменивались между собой замечаниями. Мне не хотелось вступать с ними в разговор. День обещал быть хорошим. О нём я мечтал вчера. Но вдруг в море показалось судно. Я стал на него смотреть. Это оказался баркас с рыбаками. Им нужна была помощь. (По К. Станюковичу, 62 слова) * Подчеркните местоимения, определите их падеж. 4. Хотел Жилин подняться, а на нём два татарина сидят, крутят ему руки. Рванулся он, скинул с себя татар. Но на него прыгнули ещё трое, начали бить по голове. Помутилось у него в глазах. Схватили его татары, сняли с сёдел ремни, закрутили ему руки за спину, завязали узлом, поволокли к седлу. Шапку с него сбили, сапоги стащили. Оглянулся Жилин на свою лошадь. А она лежит на земле, бьёт ногами, До земли не достаёт. (72 слова) Грамматические диктанты Составь слово 1) 1. Корень такой же, как у слова ЗВОНОК 2. Приставка такая же, как у слова ЗАВЕРНУЛ 3. Суффикс такой же, как у слова ЛЮБИТЬ 4. Второй суффикс такой же, как у слова ПРИШЁЛ 5. Окончание такое же, как у слова КРАСКА (Получится слово ЗАЗВОНИЛА) 2) 1. Корень такой же, как у слова ХОДИТЬ 2. Приставка такая же, как у слова ПРИЕХАЛ 3. Суффикс такой же, как у слова РЕШИТЬ 4. Окончание такое же, как у слова ВАРИТЬ (Получится слово ПРИХОДИТЬ) 3) 1. Корень такой же, как в слове ПОБЕЛИТЪ 2. Окончание такое же, как в слове ЗЕЛЁНЫЙ (Получится слово БЕЛЫЙ) 4) 1. Корень такой же, как в слове КРЕПКИЙ 2. Приставка такая же, как в слове ЗАЕХАЛ 3. Суффикс такой же, как в слове ВОЗИТЬ 4. Второй суффикс такой же, как в слове СТОЯЛ 5. Окончание такое же, как в слове УЗНАЛ (Получится слово ЗАКРЕПИЛ) 5) 1. Корень такой же, как в слове ПОХОЛОДЕЛ 2. Суффикс такой же, как в слове ГРУСТНЫЙ 3. Окончание такое же, как в слове СИЛЬНЫЙ (Получится слово холодный) Морфология Запиши слово по его признаку. 1. Это слово настоящего времени, единственного числа, 3-го лица, I спряжения (это, например, слово ПИШЕТ). 2. Это слово прошедшего времени, единственного числа, женского рода (это, например, слово ПРИШЛА). 3. Это слово будущего времени, множественного числа, II спряжения (это, например, слово УСЛЫШАТ) 4. Это слово отвечает на вопрос ЧТО ДЕЛАТЪ?‚ имеет суффикс —СЯ (это, например, слово СМЕЯТЬСЯ). 5. Это слово 1—го склонения, единственного числа, женского рода, стоит в родительном падеже (это, например, слово У ДЕРЕВНИ). 6. Это слово 3—го склонения, единственного числа, стоит в предложном падеже (это, например, слово НА ЕЛИ). 7. Это слово 3-го склонения, единственного числа, с основой на шипящую (это, например, слово РОЖЬ). 8. Это слово 2-го склонения, единственного числа, с основой на шипящую (это, например, слово КАМЫШ) 9. Это слово указывает на предмет, но не называет его, 1-го лица, единственного числа, стоит в дательном падеже (это слово МНЕ). 10. Это слово указывает на предмет, но не называет его, 2-го лица, множественного числа, стоит в предложном падеже (это слово 0 ВАС). 11. Это слово обозначает признак предметач единственного числа, женского рода, стоит в именительном падеже (это, например, слово ПРЕКРАСНАЯ). 12. Это слово обозначает признак предмета, стоит в начальной форме, имеет непроизносимую согласную (это, например, слово МЕСТНЫЙ). Выборочные диктанты Безударная гласная в корне слов Запишите слова с безударной проверяемой гласной в корне, подберите и запишите проверочные слова. 1. Серый горизонт светлел, уплотнялся. Мутные очертания предметов принимали чёткую форму. Панорама местности приближалась к глазам. На первом плане выделялись верхушки леса. За ним виднелась полоса поля. По нижнему краю поля тянулась волнистая линия переднего края. (По В. Катаеву, 35 слов) 2. Дело было вечером. Он шёл и глядел на воду. Ему показалось, что кто-то барахтался у берега. Он нагнулся и увидел щенка. Щенок не мог вылезти из воды, скользил и дрожал всем телом. Герасим поглядел на собачку, подхватил её и понёс домой. Он вошёл в свою каморку, потом побежал в конюшню за соломой. Герасим взял легонько собаку за го лову и нагнул мордочку к молоку. Собака стала пить, она тряслась, захлёбывалась. Всю ночь он возился с ней. (По И. Тургеневу, 75 слов) 3. Тина влетела в комнату. Там одевалась её старшая сестра Лида. Кудряшки на голове девочки разлетелись. Лида стояла перед зеркалом, смотрела в него, потом заколола волосы, оглянулась и с укором поглядела на Тину. Она не выносила шума, не любила, когда Тина вбегала в комнату без стука. Девочка показала язык зеркалу и побежала дальше. (По А. Куприну, 52 слова) 4. В дом съезжались гости. Вот затрещал первый звонок. Тина побежала встречать толпу детишек. Звонки раздавались один за другим. Тина едва успевала всех встречать. Взрослых приглашали в зал, детей завлекали в столовую. Там стояла красивая ёлка и наполняла комнату смолистым запахом. (По А. Куприну, 39 слов) Правописание согласной в корне слова Запишите слова с орфограммой «Правописание согласной в корне», объясните написание. 1. В доме у нас жил ёж. Летом я брал его в сад. Он бежал по дорожкам, ловил лягушат, улиток и с аппетитом их сьедал. Однажды был мо роз, я взял салазки, посадил туда ежа и повёз его на пруд. День был прекрасный, ярко светило солнце. Дым из деревенских труб не клубил ся. В этот чудесный день мы долго гуляли с моим ёжиком по тропинкам, аллеям, любовались окрестностями. (По Г. Скребицкому, 65 слов) 2. Летом я поехал в гости к своей крёстной в деревню. Дом ей достался в наследство от бабушки. Я люблю бывать в этом доме. В узком коридоре поместился дубовый комод, далее находятся стеллажи с интересными книгами, в углу стоит резной шкаф, а в нём прелестный чайный сервиз. Крёстная всегда угощает меня вкусной едой. Это ветчина, горячий лаваш, сладкий мармелад, шоколад, вишневый сироп, лимонад. В доме уютно. (65 слов) 1. Дом стоял отдельно от дач. Каждую ночь нас будил стук яблок и груш. Берешь их в руки и вдыхаешь аромат. Наш дом был завален удочками, фруктами. Все дни мы проводили на берегу озера. Там рос густой камыш, а дальше хвощ. В камышах плавал лещ, карась. Наш улов всегда был хорош. А когда наступала ночь, мы варили уху, пекли яблоки, наслаждались красотой природы. Воздух был тих и пахуч. (67 слов) Правописание мягкого знака после шипящих и Ц Запишите слова с орфограммой «Правописание мягкого знака после шипящих и Ц», объясните написание. 2. Ты тихо идёшь по лесу, забираешься в самую глушь, слушаешь звуки леса. Вот прокричал кулик, перелетел с вещи на ветку сыч. Воздух в лесу свеж и бодрящ. Лес дремуч и насторожен. Делаешь шаг в сторону, а там густой кустарник. Он колюч. Бредёшь дальше и натыкаешься на низкий домик. Там живёт сторож. Он всегда готов оказать помощь путнику. (5 7 слов) Правописание разделительных Ь и Ъ знаков Запишите слова с разделительными Ь и Ъ знаками, графически объясните написание. 1. С утра льёт дождь. Вода ручьями вытекает на тропинку, которая вьётся вдоль нашей двухэтажной дачи и сужается в поле. Мой терьер по кличке Буран злится и громко бьёт хвостом по террасе. Его шерсть взъерошена. Прогулка по саду отменяется, Буран съел уже всю еду, ему скучно, он начинает вертеться, крутиться, словно вьюн. Вдруг он подпрыгивает, съезжает с лестницы, преодолевает крутой подъём и бежит в сад. (64 слова) 2. К павильону подъехала машина со съёмочной группой. Из машины вышли люди и поднялись по изъеденной сыростью лестнице на крыльцо. Затем в ворота въехала еще одна машина, шофёр предъявил пропуск, и машина заехала на территорию, объехала крутой подъём и остановилась. А вскоре начались съёмки нового фильма. (45 слов) Распределительные диктанты Распределите существительные в две колонки: в левую с окончанием Е, в правую с окончанием И. В тетрадке, около колеи, у батареи, в капле, на тетради, в номере, о машине, на ели, на изгибе, у дедушки, на ёлке, в торговле, на шее, о личности, по аллее, о мигрени, в оранжерее, на глазури, о голубе, на насыпи, в небе, возле галереи, нет лотереи, нет марли. *** Распределите слова в три колонки: в первую слова с разделительным Ъ знаком, во вторую с разделительным Ь знаком, в третью слова, в которых нет разделительных знаков. Бурьян, сузить, ружьё, съемочный, вьёт, сагитировать, въехал, объём, подъезжать, безумный, подъёмник, бьёт, шалунья, безоблачный, съёмщик, павильон, предугадать, предъюбилейный, изукрасить, вьюн, отъедаться, съесть, отучиться, интерьер, предъявить, предугадать, бульон, ворчунья, разузнать, научить. *** Распределите слова в две колонки: в левую с Ь знаком после шипящих, в правую слова, в которых Ь знак отсутствует. Плащ, чушь, трюкач, Идёшь, хорош, сверкаешь, нет туч, фальшь, душ, много задач, глушь, жгуч, вещь, шипуч, помощь, латыш, запрячь, скрипуч, кулич, играешь, речь, щёлочь, секач. *** Распределите словосочетания в две колонки: В левую - словосочетания , в которых есть непроизносимая согласная, в правую - в которых нет. Редкостный лгун, кровеносные сосуды, тесная комната, частная школа, рукописная книга, жалостный писк, яростный ветер, високосный год, древесный уголь, красивые окрестности, гигантский дом, лесное озеро, отвесная скала, пресный пирог, доблестный воин, высокий тростник. *** Распределите словосочетания в две колонки: В левую - с приставками, в правую - с предлогами. Набежала волна, на высокий берег, дошёл быстро, шёл до угла, гулял по дорожке, въехал красиво, охотился в лесу, сбросил вес, набрался смелости, бежал с горы, отодвинуть диван, по моей просьбе, забежал вчера, надорвать лист бумаги, надо мной облака, подобрать карандаш, волны подо мной, подписать дневник, спрятать под лавкой, крепкая заварка, за вами долг, подвинуть стул. Слуховые диктанты Безударная гласная в корне слова На листочках запишите на слух только гласную в корне (О или А). 1) неугасимый 2) долина 3) переварить 4) докопаться 5) зазнаваться 6) постареть 7) возить 8) затаённый 9) одарённый 10) осмотреть 11) со сна 12) перекатить 13) ловить 14) прославлять 15) составление 16) отварить (картофель) 17) накосить 18) доказуемый 19) холмистый 20) наглотаться Запись учащихся

1—а 6—а 11—0 16—а

2—0 7—0 12—а 17—0

З—а 8—а 13—0 18—а

4—0 9—а 14—а 19—0

5—а 10—0 15—а 20—0 “ На листочках запишите на слух только гласную в корне (Е или И). 1) завилять (хвостом) 2) вбивать 3) выведение 4) отогревать 5) извлекать 6) весовой 7) обвисатъ 8) свидание 9) извинение 10) слипается 11) перелиновать 12) побежали 13) присмиреть 14) слияние 15) созревание 16) слизать (сметану) 17) слезать (с дерева) 18) записать 19) развева ется (на вегру) 20) теневой Запись учащихся

1—и 6—е 11—и 16—и

2—и 7—и 12—е 17—е

3—е 8—и 13—и 18—и

4—е 9—и 14—и 19—е

5—е 10—и 15—е 20—е Правописание согласной Поставьте знак +, если в слове есть непроизносимая согласная, и знак‚ если этой согласной нет. 1) редкостный 2) несчастный 3) кровеносный 4) тесный 5) прекрасный 6) чудесный 7) горестный 8) радостный 9) Древесный 10) словесный 11) местный 12) гигантский 13) лесной 14) лестный (отзыв) 15) доблестный 16) очистной 17) контрастный 18) известный 19) тростник 20) опасный Запись учащихся

1-+ 5-- 9--13-- 17-+

2-+ 6--10--14-+ 18-+

3-- 7-+ 11-+ 15-+ 19-+

4-- 8 -+ 12-+ 16-+ 20-- Правописание мягкого знака после шипящих Поставьте знак +, если в слове есть мягкий знак после шипящей, и знак - , если мягкого знака нет. 1) помощь 2) туч 3) врач 4) нож 5) упряжь 6) меч 7) ковш 8) мелочь 9) смерч 10) груш 11) ветошь 12) сушь 13) пастбищ 14) полночь 15) кар течь 16) задач 17) рощ 18) молодёжь 19) сторож 20) лыж 21) обруч 22) речь 23) течь 24) брошь 25) встреч Запись учащихся

1-+ 6--11-+ 16-- 21--

2-- 7-- 12-+ 17-- 22-+

3-- 8-+ 13-- 18-+ 23-+

4-- 9-- 14-+ 19-- 24-+

5-+ 10-- 15-+ 20--25-- Правописание -ТСЯ и —ТЬСЯ в глаголах Поставьте знак +, если в глаголах пишется Ь знак (-ТЬСЯ), и знак —, если в глаголах Ь знак не пишется (-ТСЯ). 1) сильно нагибаться 2) весело смеётся 3) крепко держится 4) некуда деваться 5) трудно ужиться 6) ещё надеется 7) стал осматриваться 8) куст ломается 9) не надо смеяться 10) решили встретиться 11) надо остановиться 12) стали переговариваться 13) бутоны распускаются 14) звук раздаётся 15) он отвлекается 16) дело налаживается 17) лист кружится 18) урок закончится 19) нужно скрыться 20) погода меняется Запись учащихся 1 - + 5 - + 9 - + 13 - - 17 - -

2 - - 6 - - 10 - + 14 - - 18 - -

3 - -7 - + 11 - + 15 - - 19 - +

4 - + 8 - - 12 - + 16 - - 20 - - Правописание разделительных Ь и Ъ знаков Запишите только разделительные Ь и Ъ знаки, если они отсутствуют в слове, поставьте знак —. 1) объяснение 2) пьеса 3) объём 4) трёхэтажный 5) бульон 6) листья 7) вьюга 8) сагитировать 9) объединить 10) разъярённый 11) соединять 12) обезьяна 13) сэкономить 14) съёмный 15) отутюжить 16) подъезд 17) отъезд 18) сверхъестественный 19) коренья 20) безоблачный Запись учащихся 1 - ъ 5 - ь 9 - ъ 13 - - 17 - ъ

2 - ь 6 - ь 10 - ъ 14 - ъ 18 - ъ

3 - ъ 7 - ь 11 - - 15 - - 19 - ь

4 - - 8 - - 12 - ь 16 - ъ 20 - - Правописание окончаний существительных Запишите только Е или И в окончаниях имён существительных. 1) в инее 2) в ущелье 3) в здании 4) в Болгарии 5) вдоль аллеи 6) в типографии 7) в цвете 8) о счастье 9) на тройке 10) о времени 11) в несчастье 12) об удовольствии 13) около читальни 14) в лицее 15) на яблоне 16) в изголовье 17) в смущении 18) возле площади 19) в школе 20) по математике Запись учащихся 1 - е 5 - и 9 - е 13 - и 17 - и

2 - е 6 - и 10 - и 14 - е 18 - и

3 - и 7 - е 11 - е 15 - е 19 - е

4 - и 8 - е 12 - и 16 - е 20 - е Правописание окончаний глаголов Запишите только Е или И в окончаниях глаголов 3-го лица единственного числа. 1) стелет 2) заточит 3) гонит 4) робеет 5) клянчит 6) заколет 7) засеет 8) терпит 9) держит 10) скроет 11) бреет 12) борется 13) пестреет 14) крутит 15) колет 16) пилит 17) отдаляет 18) слушает 19) слышит 20) лечит Запись учащихся 1 - е 6 - е 11 - е 16 - и

2 - и 7 - е 12 - е 17 - е

3 - и 8 - и 13 - е 18 - е

4 - е 9 - и 14 - и 19 - и

5 - и 10 - е 15 - е 20 - и Предупредительные диктанты Запишите тексты, обозначьте изученные орфограммы. 1. Опять морозная ночь. Утром в поле я увидел группу прекрасных голубых колокольчиков. На одном из них сидел шмель. Я сорвал колокольчик, и шмель не стерпел. Я стряхнул его, а он упал, съёжился на травинке. Я подложил его под горячий луч солнца. А на другом лепестке за ночь оцепенела стрекоза и на моих глазах оправилась и полетела над ручьём. И кузнечики стали сыпаться из- под ног с травинки на травинку. Земля покрылась брусникой, а возле брусники зародился гриб и показался на свет. (По М. Пришвину, 80 слов) 2. Стояла глубокая ночь. В лесу было ненастно. Из болот стал подниматься густой туман. Лесная тишь пугала и настораживала, заставляла оглядываться и напрягать зрение. Луна стояла в вышине. Она светила ярко, но её свет с трудом пробивал туман на горизонте. Туман съедал все очертания. В полосе света показался силуэт гигантской ели, а в отдалении появилась колонна чудесных берёз. На фоне туч рисовались ветки деревьев. Они были окружены радужным сиянием. Но вот тишина леса нарушается. И ты слышишь шелест листьев. С ветки на ветку прыгают ночные птицы. Зверюшки шуршат в кустах. Лес оживает. (По В. Катаеву, 81 слово) 3. Я купил у местных жителей мангусту. А у нас на пароходе жил кот. Он важно ходил по палубе. Однажды кот вышел на палубу и начал осторожно красться. Он шёл по железной трубе. Она тянулась по палубе. Мангуста не видела кота. Кот протянул лапу к зверьку. И вдруг мангуста подняла свой пушистый хвост. Он стал похож на ёрш. Кота отбросило. Он сразу задрал хвост палкой и умчался прочь.



(По Б. Житкову, 71 слово) 4. У индусов есть ручные слоны. Один индус пошёл со слоном в лес по дрова. Слон протаптывал хозяину дорогу и помогал валить деревья, а хозяин грузил их на слона. Вдруг слон перестал слушаться хозяина, стал оглядываться, трясти ушами, а потом поднял хобот и заревел. Хозяин уселся на слоне и стал веткой хлестать его. А слон топтался и вертел хоботом, потом насторожился. И вдруг из кустов выбежал огромный тигр. Слон повернулся, схватил тигра, сдавил его. Тигр высунул язык и стал мотать лапами. Так слон спас жизнь хозяину. (По Б. Житкову, 85 слов) 5. Маленькая уточка решилась перевести своих утят из леса мимо деревни. Весной озеро далеко разливалось, и прочное место для гнезда можно было найти на кочке в болотном лесу. Вода спала, пришлось путешествовать к озеру. При переходе через дорогу утка пустила утят вперёд. Тут их увидели ребята и стали ловить. Я отогнал детей, а мать бросилась спасать своих сыновей и дочерей. Утята побежали за ней, и семья в обход деревни продолжала свой путь к озеру. (По М. Пришвину, 73 слова)



6. Однажды в дождливое утро на берегу речки сидел мальчик. Могучий поток воды в своих жёлтых волнах уносил ветви и травы. Мальчик сидел на корточках перед связкой тростника. Отлогие берега реки густо поросли высоким тростником, а дальше поднимались откосы меловых холмов. Цепь этих холмов терялась в сумраке. Река омывала холм. На скате холма была видна чёрная дыра, она вела в пещеру. У подножия отверстия лежали огромные камни. Они служили лестницей. На пороге лестницы показался старик. Он поднял руку и взглянул в направлении реки. (По Д. Эрвильи, 83 слова) Контрольные диктанты Зимой часто случались ужасные вьюги. Дул резкий ветер. Тёмные стаи туч закрывали зимнее небо.

В большом городе жили двое детей. Зимою в ненастную погоду окна в домах замерзали. Но дети нагревали на печке монеты и прикладывали их к стёклам.

Однажды Кай вскарабкался по лестнице на комод и поглядел в маленький кружок на окне. За окном порхали снежинки. Одна упала на террасу и стала увеличиваться в объёме, а потом оказалась Снежной королевой. Её прекрасные, но холодные глаза сияли. Она поманила мальчика к себе.

На другой день был сильный мороз, а потом пришла весна. Побежали ручьи. Солнечный луч стал жечь землю. Из неё показалась зелень, из рощ послышались птичьи голоса. (По Г.-Х. Андерсену, 108 слов) Задание 1. В третьем абзаце подчеркните слова с безударной проверяемой гласной.

2. В последнем предложении подчеркните грамматические основы.

3. Произведите морфологический разбор слова: 1—й вариант: небо; 2-й вариант: в городе. Идёшь по дорожке и слушаешь разные звуки. Вот пищит мышь. Воробьи громко чирикают в кустах. Весёлыми компаниями они срываются с ели, падают с крыш и перелетают с ветки на ветку. Перед моим носом летает мошкара, а над клумбой порхают бабочки. Хорош сегодня день!

Однажды мы с Костей сидели на скамейке, а по ней бегали черненькие муравьи. Один муравей залез мне на колено и стал греться на солнышке. Хотелось пожить хоть один денёк так, как живут эти счастливые мураши, воробьи и прекрасные бабочки. Не хотелось слышать о глаголах и задачках. Надоело просыпаться рано утром, одеваться и умываться. Хотелось объять необъятное. (По В. Медведеву, 99 слов) Задание 1. Письменно объясните написание или отсутствие мягкого знака после шипящих в словах первого абзаца.

2. Подчеркните грамматическую основу в выделенном предложении.

3. Произведите морфологический разбор слова: 1-й вариант: слушаешь; 2-й вариант: пищит.

Диктанты по теме "Словосочетание. Предложение" Словарные диктанты 1. Восток, компот, коробка, концерт, беседа, салют, рапорт, стремление, посетить, грамота, спортсмен, зубчатый, выставка, гирлянда, компьютер, фонарь, паутина, паучок, скамейка, терраса, ветеран. 2. Шахматист, тренироваться, институт, барабан, искусный, георгины, хризантемы, внимание, картофель, ромашка, василёк, тарелка, стакан, каюта, блюдце, капуста, пятиклассник, суббота, сыроежка, подберёзовик, подосиновик. 3. Оркестр, олимпиада, перрон, пассажир, опечалить, расстроить, калитка, впечатление, грамматика, подражать, принцесса, возражать, здравствуй, пожалуйста, пенал, извините, корзина, порхать, папоротник, сверкать, ванна. Творческие диктанты Словосочетание Пишешь, удивительный, терраса, смотрит, беседовать, окрестность, ключ, решаешь, пирог, шалаш, жители, рожь, чертишь, посещать, компот, опасаться, школьная, рукописный, тишь, гигантский. Запишите под диктовку слова и составьте с данными словами словосочетания, подчеркните глагольные. Малыш, идёшь, читаешь, сверкает, салют, облака, приветствовать, территория, надписать, удивить, камыш, починить, клич, прекрасный, местный, горизонт, горечь, посетить, болотистая. Главные и второстепенные члены предложения Распространите нераспространённые предложения второстепенными членами. 1. Скворцы прилетают. Лежит снег. Они начинают устраивать гнёзда. Птицы носят пушинки, поют. Хороша песня скворцов. (По И. Соколову-Микитову) 2. Журавли летели. Они возвращались из стран, кружили над болотом. Уже оживала земля. Журавли выводили и выращивали птенцов. (По И. Соколову-Микитову) 3. К осени скворцы собираются в стаи. Клубком носятся они над полями, садятся на сучья деревьев, на тростник. Иногда скворцы ссорятся, но не вступают в игры. Стаями отлетают скворцы на юг. В пути они останавливаются, садятся на деревья и пускаются в путь. (По И. Соколову-Микитову) 4. Зима. Сугробы покрыты следами. Здесь пробегал заяц и оставил следы. Заяц чувствует человека и убегает. Прилетели вороны. Они остались зимовать. Птицам голодно. Они добывают корм. Снегири питаются семенами, ягодами. (По И. Соколову-Микитову) 5. Была весна. Светило солнышко. На лугу росли цветы. Над нами летали четыре бабочки. Вдруг прилетела птица. Увидела она бабочек и захотела их съесть. Испугались бабочки и сели на цветы. Бабочки были разных цветов. Они сели на цветы, и птица их не заметила. Первая бабочка села на ромашку, вторая села на мак, третья села на одуванчик, а четвёртая оказалась на дереве. (По М. Пришвину) Распределительные диктанты Запишите словосочетания в две колонки: а) — именные, б)— глагольные. 1. Ранний рассвет, удивил друга, перелететь с ветки, свежая морковь, вкусный пирог, стоишь у опушки, крутая лестница, скрепил листы, звёздная ночь, подарил ручку, новый костюм, возить дрова, весело плясать, спускаться с парашютом, скользкая дорожка, играть в баскетбол, честный ответ, объединиться с друзьями, тёмная туча, уцепился за ветку, прекрасная пора, свежий ветерок, хищное животное. 2. Грустный взгляд, весёлые снегири, скрипел зубами, натянул леску, близкий друг, отвинтил гайку, ночной звук, объединил усилия, широкая долина, висели на ветках, опасный путь, посмотрел на небо, птичьи голоса, выйти к опушке, трескучий мороз, помчался по полю, местные ребятишки, идёшь по аллее, полезный шиповник, бежит по дорожке. Распределите в две колонки: в одну — словосочетания, в другую — предложения. 1. Грустный взгляд. Карандаш сломался. Солнце светит. Вкусный торт. Воробьи чирикают. В белом инее. Сойти с лестницы. Открывается окрестность. Мяч катится. Вода льётся. Читаешь быстро. Ветер свищет. Новый плащ. Забавный малыш. Речка течёт. Спелые яблоки. Показались звёзды. Идёшь по долине. Появился из-за туч. Ребёнок удивился. 2. Прячется за горизонтом. Месяц взошёл. Волны плещут. В сером небе. Ручьи бегут. Бабушка вязала. Холмистая местность. Накормить ребёнка. Жгучий мороз. Мама вышивает. Счастливый билет. Шиповник цветёт. Чижи щебечут. Объединить силы. Облака плывут. Прячется за горой. Берёзка трепещет. Брат купается. Оказался в роще. Шёл по аллее.



3. Сад опустел. Слышится в тишине. Лес молчит. Появился за рекой. Выглянуло из-за туч. Ночь прошла. На фоне рощ. Красивая брошь. Капли упали. Листья шуршат. Шуршат под ногами. Гроза прошла. Чудесной порой. Новый товарищ. Девочка танцует. Шьёт платье. Звёзды выглянули. Смотрит на доску. Тоненькая паутинка. Листочки появились. Дети слушали. Лежат на тропинке. Солнце светит. Кот бродит. Выборочные диктанты Запишите только грамматические основы. 1. Открыли весну грачи. На всех проталинках появились они. Зиму грачи провели на юге страны. Они очень спешили. По дороге птицы часто попадали в жестокие метели. Сотни птиц выбивались из сил и погибали в пути. Прилетали только самые сильные птицы. Они важно расхаживали по дорогам. (По В. Бианки) 2. Тёмная туча закрыла небо. По синему небу поплыли облака. В лесу родились первые зверята. У лосей и косуль отрастают новые рога. В лесу запели чижи, скворцы. Мы нашли берлогу под корнями ели. Снег тает, собирается подо льдом. (По В. Бианки) 3. Днём мы наловили рыбы и отнесли её к костру. Пеликан поспешно вылез на берег и заковылял к нам. Он строго посмотрел на деда. Дед задрожал. Но тут пеликан увидел рыбу, разинул клюв, щёлкнул им и забил крыльями. (По К. Паустовскому) 4. К закату мы вышли на берег озера. Ночь осторожно надвигалась на леса глухой синевой. Едва заметно светили звёзды. Утки с тяжёлым свистом летели на ночлег. Озеро поблескивало внизу. По чёрной воде плыли широкие круги. (По К. Паустовскому) 5. Сороки живут в лесах или парках. Летом они питаются насекомыми, воруют яйца и птенцов из гнёзд певчих птиц. Зимою сороки держатся возле деревень, избегают шумных городов. Сороки хитры и вороваты. В нашем садике мы устроили летнюю кухоньку. Возле кухоньки стоят стол и скамейки. Каждый раз на соседние деревья слетаются сороки. (По И. Соколову-Микитову)



6. У окошка в уютной комнате сидела тётя Полли, а рядом с ней стоял Том. Летний воздух, приятная тишина, запах цветов и жужжание пчёл произвели на неё своё действие. Она наклонилась над вязаньем, дремала. И кошка дремала у неё на коленях. Том сообщил тёте, что он уже покрасил забор. Тётя Полли ему не поверила. Она выглянула в окно и увидела, что Том не обманул. (По М. Твену) Объяснительные диктанты Виды предложений по цели высказывания Запишите в скобках виды предложений по цели высказывания и по интонации. 1. Спуститесь сквозь густые кусты орешника на дно оврага. Вы дышите пахучей сыростью, вам хорошо. Но что это? Резкий ветер внезапно налетел. Скорей выходите из оврага! Что это за серая полоса на небосклоне? Но вот слабо сверкнула молния. Да это гроза! Трава, кусты, деревья — всё вдруг потемнело. А вон виднеется сарай. Скорей бегите туда! Каков дождик? Каковы молнии? Сквозь крышу закапала вода. Но вот заиграло солнце, зазвучал пастуший рожок. (По И. Тургеневу, 68 слов) 2. Знаете ли вы, что такое рыбалка? Прислушайтесь на рассвете к звукам реки. Что это? Послышался плеск. В чём дело? На леску моего друга попалась большая щука, и он её почти вытянул. Но рыба оборвалась. Что делать? И вдруг рыба сама всплыла брюхом. Хороша! (По М. Пришвину, 43 слова) 3. В детстве я жил на маленькой станции, и часто мы слышали не гудки паровоза, а пение петухов, лай собак, мычание коров, квохтанье куриц. А теперь я не могу узнать станцию. И скворцов не могу узнать. Один из скворцов свистел электричкой! Второй ворчал трактором, третий урчал самолётом. Почему мы так отодвинули лес? Почему живые скворцы подражают мёртвым звукам? Чем плохи были иволги и петухи? С воем проносятся электрички. Где вы, золотые иволги и горластые петухи? Давайте будем слушать звуки живой природы! (По Н. Сладкову, 80 слов) 4. Что способно поразить воображение наших современников? Это прекрасные здания, произведения искусства, пейзажи, редкие растения и животные.

Давайте начнём знакомство с удивительным миром нашей Родины с путешествия по русским городам. Мы побываем в столицах, в маленьких городах, в лесах и на горах. Россия — самая большая страна в мире! Любите свою Родину! (Из детской энциклопедии, 50 слов) 5. Что это? Ветер внезапно налетел и промчался. Уж не гром ли это? Вы выходите из оврага. Что это за полоса на небосклоне? Это туча надвигается? Вот слабо сверкнула молния. Да это гроза! Кругом ещё ярко светит солнце, ещё можно охотиться. Но туча заполняет небо. Бегите скорей!

Но вот солнце опять заиграло. Гроза прошла. Выходите на воздух. Как весело сверкает всё кругом, как пахнет земляникой и грибами! (По А. Толстому, 64 слова) 6. Солнце сильно греет. От земли идёт пар. Куда летит этот пар? Последи за белым облаком. Оно улетело далеко. А какая славная травка! А птицы? (!) Посмотри на этих птичек. Вот ходят по пашне грачи с белыми носами. Они кричат и роются в чёрной земле. Вот летит и щебечет ласточка. Много разных птиц прилетело. А как они все свистят, щебечут! (По Н. Вагнеру, 58 слов) Тире между подлежащим и сказуемым Запишите тексты под диктовку, графически объясните постановку тире. 1. Очень давно дубов было много в лесу.

Теперь дубы — редкие гости. Но иногда в лесу и в поле можно увидеть старый дуб.

Дуб — теплолюбивое дерево. В лесах далёкого севера дубов не увидишь. На высоких горах я видел много разноцветных дубов. Стволы старых дубов возносились высоко в небо.

Дуб — нежное дерево. Оно боится крепких морозов. Дуб растёт медленно. Учёные утверждают, что дубы — долгожители. Маленькие дубки медленно поднимаются из желудей над землёй. Нужно запастись терпением на долгое время, тогда вырастет красивый дуб. Для настоящего дуба нужна не одна человеческая жизнь. (По И. Соколову-Микитову, 88 слов) 2. Лоси — очень сильные и умные животные. Лоси — лесные жители. Но они быстро привыкают к людям. Зимою на лосей часто охотятся волки. Волки — хищники известные. Они стараются отбить от стада молодого лося, загоняют его в чащу и быстро с ним расправляются.

В уральских лесах мне приходилось встречаться с ними. Я любовался красотою сильных зверей. Они ловкие, грациозные.

Однажды я был свидетелем интересного случая.

Лоси — любители воды. Они переплывают широкие речки. Однажды я увидел в реке лося. Он принимал ванну. Лось перепугался и выбежал из воды. А моя собака стала гоняться за ним. (По И. Соколову-Микитову, 91 слово) 3. Самая близкая к человеку птица — это скворец. Появляются скворцы весной. Прилёт скворцов — верный признак близкой весны. Весенняя песня скворца хороша и бодра. Скворцы — хорошие подражатели многим птицам. То вдруг скворец пустит соловьиную трель, а то закрякает дикой уткой. Скворцы — образцы семейной жизни. Скворец и скворчиха вместе устраивают гнездо. Скворчиху скворец услаждает звонкими песнями.

Я люблю наблюдать за жизнью скворцов. (По И. Соколову-Микитову, 59 слов) Графические диктанты Грамматическая основа предложения Обозначьте грамматические основы предложений. 1. Здравствуй, весна! 1) Потемнели дороги. 2) Посинел на реке лёд. 3) Грачи поправляют гнёзда, звенят ручьи. 4) Надулись на деревьях пахучие почки. 5) Ребята увидели первых скворцов. 6) Стройные косяки гусей потянулись с юга. 7) Высоко в небе показался караван журавлей. 8) Ива распустила мягкие пуховики. 9) Побежали по тропинке хлопотливые муравьи. 10) Выбежал на дорогу заяц. 11) Сидит он на пеньке и глядит вокруг. 12) Вышел большой лось с бородкой и рогами. 13) Радостное чувство наполняет душу. (По И. Соколову-Микитову) * Укажите нераспространённое предложение.



2. Весна 1) Солнце ослепительными потоками лилось с вершины. 2) По синему небу плыли облака, ветер пахнул свежей травой и птичьими гнёздами. 3) Перед домом лопнули большие почки на душистых тополях. 4) В саду лезла трава, весь луг покрылся белыми и жёлтыми звёздочками. 5) Забегали между стволами чёрные дрозды. 6) В липах завелась иволга. 7) В скворечниках просыпались и заливались разными голосами скворцы, хрипели, свистели соловьи, жаворонки. 8) А вот пролетел дятел. 9) Весь сад слушал кукушку. 10) В комнате разносился запах травы и свежести. (По А. Толстому) 3. Зимняя ночь 1) По стволам и сучьям толстых деревьев стучит мороз. 2) Хлопьями осыпается иней. 3) В тёмном высоком небе рассыпались яркие звёзды. 4) Но и в морозной зимней ночи продолжается скрытая жизнь в лесу. 5) Вот хрустнула и сломалась мёрзлая ветка. 6) Это пробежал под деревьями заяц. 7) Вот закричал филин, завыли и замолчали ласки, охотятся за мышами хорьки, бесшумно пролетают над снежными сугробами совы. 8) В зимнем лесу идёт скрытая от людей жизнь. (По И. Соколову-Микитову)



4. Дождик в лесу 1) Поднялась большая туча и накрыла небо. 2) Загромыхал гром. 3) Понёсся по лесным макушкам сильный вихрь. 4) Зашумели, закачались деревья, закружились над тропинкой листья. 5) Упали тяжёлые капли. 6) Сверкнула молния, ударил гром. 7) Капля за каплей хлынул проливной дождь. 8) После проливного дождя грибы сильно пахли. 9) В траве у тропинки прячутся крепкие боровики, розовые сыроежки, краснеют мухоморы, толпятся черноголовые подберёзовики. 10) Между белыми стволами берёз густо разросся ельник. 11) Здесь скрываются душистые грузди и красноголовые подосиновики. 12) А на лесных полянках показались рыжики, желтеют золотые лисички. (По И. Соколову-Микитову) 5. В лесу 1) Гриша и Коля пошли в лес. 2) Они собирали грибы и ягоды. 3) Грибы они клали в лукошко, а ягоды укладывали в корзинку. 4) Вдруг грянул гром. 5) Солнце скрылось. 6) Крутом появились тучи. 7) Ветер гнул деревья к земле. 8) Пошёл крупный дождь. 9) Мальчики пошли к домику лесника. 10) Скоро в лесу наступила тишина. 11) Дождь перестал. 12) Выглянуло солнышко. 13) Гриша и Коля с грибами и ягодами отправились домой. * Укажите нераспространённые предложения. 6. 1) Наступила осень. 2) Вспыхнули берёзы, осины. 3) Только дубы гордо стояли в лесу. 4) Кончилась осень, опали листья, лес почернел, помрачнел. 5) Только дубы светились в нём. 6) Долго не приходила зима. 7) Но вот она пришла. 8) И на деревьях пропали листья. 9) Поржавели, поредели листья дуба, но держались на ветках до весны. 10) Весной лопнули на берёзах почки, зацвело волчье лыко, а на ветках дуба всё шуршали старые листья. (По Ю. Ковалю) Однородные члены предложения Составьте схемы предложений с однородными членами. 1. 1) На озеро я шёл по пыльной дороге, спускался в овраги, проходил мимо рощи с запахом смолы и земляники, выходил в поле. 2) Мягкая дорога ушла в сторону, и я вступил на твёрдую тропу. 3) Она вилась около берега реки. 4) Я отошёл от речки, взобрался на вершину, нашёл тропу и зашагал к озеру. (По Ю. Казакову, 50 слов) 2. 1) Я жил на берегу моря и ловил рыбу. 2) У меня была лодка, сетки и удочки. 3) Перед домом стояла будка. 4) К будке был привязан мохнатый пёс по кличке Рябка. 5) Я часто уходил в море, трепал по спине Рябку. 6) Он вздохнёт, ляжет и положит лапы под голову. 7) Но вот настала зима, и море замёрзло. (По Б. Житкову, 52 слова) 3. 1) Из земли сиротливо торчат чёрные сучья ольшаника. 2) На ветках отсутствуют листочки, на земле исчезла трава. 3) Усталое солнце едва выглянуло из-за туч. 4) И вдруг заиграли на чёрном ольшанике пёстрые цветы. 5) Они разноцветные: белые, красные, золотистые, зелёные. 6) Цветы обсыпали чёрные ветви, броскими пятнами запестрели на белой коре берёз, упали на землю, трепещут в воздухе яркими крыльями, перекликаются свирельным свистом, переносятся с земли на ветви. (По В. Бианки, 63 слова) 4. 1) Родятся раки из икринок. 2) Зимуют они в норках речных и озёрных берегов. 3) В первый год жизни рак меняет свой панцирь много раз. Потом он взрослеет и линяет. 4) Рак — зверь ночной. 5) Днём он сидит в норке, а при солнце выскакивает из неё. 6) Тогда со дна цепочкой поднимаются и расплываются на поверхности пузырьки. 7) Добыча рака — мелкая живность: насекомые, рыбёшки. 8) Вот на это угощенье его и ловят. 9) Они быстро набиваются в сетку. 10) Очень вкусны раки у костра на берегу реки в летнюю ночь под звёздным небом. (По В. Бианки, 83 слова) 5. 1) Большие почки зеленеют на липе перед моим окном, и на каждой почке сверкает капля. 2) От почки к почке по тонкому сучку скатывается капля, сливается с другой и падает на землю. 3) А по коре дерева бежит сплошная вода и распределяется по веточкам. (По М. Пришвину, 41 слово) 6. 1) Вернулось солнце. 2) Гусь запускал свою длинную шею в ведро, доставал себе воду клювом, поливал на себя водой, чесал каждое пёрышко, шевелил хвостом. 3) А когда он всё вымыл, всё вычистил, то поднял к солнцу высоко свой сверкающий клюв и загоготал. (По М. Пришвину, 39 слов) Сороки 7. Зимой и летом возле нашего домика живут сороки. По утрам они слетаются на крышу домика. Каждый раз они будят меня своим стрекотаньем. Я слушал торопливое стрекотанье сорок, вспоминал известную народную поговорку. В ней говорливые женщины назывались «сороками». Слушаешь этих женщин и удивляешься. Они говорят все сразу и без перерыва. Сороки доставляют нам много хлопот. В маленьком садике они обклёвывали спелые вишни, долбили клювами сладкие яблоки. (По И. Соколову-Микитову, 65 слов) Реки 8. На Земле много больших и малых рек. Они похожи на кровеносные сосуды, пронизывают сушу и соединяют водные системы с Мировым океаном. Некоторые реки исчезают под землёй, а потом появляются. Летом реки пересыхают, а зимой промерзают до дна. В пустынях реки бывают полноводными при сильных дождях. Пересечь пустыню могут только полноводные реки. Их источник питания находится далеко от засушливого места. (Из детской энциклопедии, 60 слов) Простые и сложные предложения Составьте схемы сложных предложений. 1. 1) Том весь день бездельничал и весело провёл время. 2) Но вот настало воскресное утро, и летняя природа просияла. 3) Белые акации стояли в снегу, и благоухание наполняло воздух. 4) Том вышел из дома с ведром извёстки и кистью. 5) Жизнь показалась ему тяжёлой и непосильной ношей. (По М. Твену, 42 слова) 2. 1) Гремел гром, и шёл дождь. 2) Сквозь дождь светило солнце, и раскинулась широкая радуга. 3) В это время расцвела черёмуха, и кусты дикой смородины над водой позеленели. 4) Из рачьей пещеры высунул голову и шевельнул своим усом рак. (По М. Пришвину, 35 слов) 3. 1) Поезд ускорил ход. 2) С грохотом пролетел он через мост, и Натка загляделась на реку, на луга. 3) Над лугами хлестал проливной дождь. 4) Поезд умчался дальше, а Натка зашагала в город и с первой машиной уехала к морю. 5) Рано утром она вышла на берег моря и встретила детей из лагеря. 6) Они шли с узелками и держали в руках круглые камешки и раковины. 7) Море затихло, и вода играла светлыми красками. 8) Натка искупалась и направилась в сторону лагеря, а ребятишки продолжали гулять по берегу моря. (По А. Гайдару, 80 слов) 4. 1) Нам родители подарили коньки, и мы уже научились кататься. 2) У нас во дворе дворники расчистили снег и поливали водой. 3) Вода замёрзла, и получился каток. 4) Мы катались там каждый день. 5) Я уже хорошо катаюсь, а сестра Маша катается плохо. 6) Мама на нас сердится. 6) Почти каждый день мы приходим домой с синяками, но папа не сердится. 7) А собака Чапка нас насмешила. 8) Она не катается на коньках, и мы ей вылепили собачку из снега. 9) Глупая Чапка её боится, рычит и не хочет с ней дружить. (По В. Сутееву, 82 слова) Диктанты с дополнительным заданием Однородные члены Запишите под диктовку, выполните задания. 1. Весною пахнет земля. Надуваются у деревьев и кустарников смолистые почки.

Уже прилетели грачи. Распевают песни, греются на солнышке весёлые скворцы. Вместе с полой водой покажутся косяки перелётных птиц. От тёплого юга до моря будут слышны их весёлые голоса.

Над полями и лесами, над широкими реками и голубыми озёрами летят птицы.

Высоко в небе пролетают прекрасные лебеди. На реках и озёрах отдыхают и кормятся дикие утки. Выйди на берег реки, послушай жаворонка! Чуткое ухо услышит свист крыльев и далёкие птичьи голоса.



(По И. Соколову-Микитову, 80 слов) Задание 1. Подчеркните грамматическую основу в указанных предложениях: 1-й вариант—второе предложение;

2-й вариант — четвёртое предложение. 2. Из указанных предложений выпишите все словосочетания, разберите их.

3. Подчеркните побудительное предложение.



4. Графически укажите, какими членами предложения являются однородные члены. 2. Ива По берегам лесных рек, по ручьям и старым канавам растёт зелёная ива. Растёт ива на огородах, в садах и у проезжих дорог. Ранней весной цветёт нежная ива, отражается в весенней воде жёлтыми пуховиками. Пчёлы вьются над ивами, они собирают золотистую пыльцу. В ивовых кустах весною обычно живут и поют соловьи. Корни ив защищают от размыва вешней водою плотины. Ветер играет их лёгкой листвою, обнажает серебристую изнанку ивовых листьев. И под кустами ивы, и на берегах рек сидят обычно с удочками рыболовы. (По И. Соколову-Микитову, 81 слово) Задание 1. Подчеркните грамматическую основу в указанных предложениях: 1-й вариант — 1 -е предложение;

2-й вариант — 2-е предложение. 2. Выпишите из текста словосочетания: 1-й вариант — 3 именных;

2-й вариант — 3 глагольных. 3. Подчеркните слова в переносном значении. 4. Графически укажите, какими членами предложения являются однородные члены. 3. Наступает зима. Однажды вечером пошёл снег, и всё вокруг побелело: и набережная, и лодочка у берега, и крыши домов. Только вода в заливе остаётся чёрной и тревожной.

Рыбаки готовятся к ловле. Чистятся рыбачьи сапоги, ремонтируются плащи, штаны, штопаются белые паруса.

И вот лодки отплывают от берега. Как хорош момент отплывания! Падает парус и вдруг быстро надувается в сизом воздухе. Лодка наклоняется и плавно выносится в море. Вода шипит и пенится, а на берегу сидит рыбак и улыбается. На корме хранится запас хлеба, десяток рыбёшек и бочка с водой. (По А. Куприну, 88 слов) Задание 1. Графически укажите, какими членами предложения являются однородные члены.

2. Подчеркните нераспространённое предложение.

3. Подчеркните восклицательное предложение.

4. Подчеркните слова в переносном значении. 4. Мы были в отчаянии. Этот кот обворовывал нас каждую ночь. Он воровал всё: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он разрыл банку с червями. Сбежались куры и склевали весь запас. Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Вскоре мы выследили рыжего кота. Кот попался этим вечером. Он украл кусок колбасы и полез с ним на берёзку. Мы начали трясти берёзу, и кот уронил колбасу. С жутким воем он сорвался с берёзы, подскочил и умчался под дом в узкий лаз и стал выть. Но вот Лёнька взял леску, привязал к ней за хвост рыбу и закинул в лаз. (По К. Паустовскому, 97 слов) Задание 1. Найдите предложение с однородными членами при обобщающем слове, составьте его схему.

2. Подчеркните грамматическую основу в предложении: 1-й вариант — предпоследнее предложение;

2-й вариант — последнее предложение. 3. Укажите, какими членами предложения являются однородные члены во втором абзаце текста. 5. Пришла весна Пришла весна. По мокрым улицам журчали торопливые ручьи. Стало ярче всё: и дома, и заборы, и одежда людей, и небо, и солнышко. В садах набухли почки деревьев. Ветви деревьев покачивались от свежего ветра и шептали свою весеннюю песню. И лес, и сад пахнут зеленью, землёй. Запахи наполняют весь лес. В весеннем лесу дышится легко и свободно. Уже зазвенела короткая, но нежная и радостная песня малиновки. Свистит, переливается молодой лес. (По Л. Толстому, 69 слов) Задание 1. Составьте схему предложения с однородными членами при обобщающем слове. 2. Произведите синтаксический разбор выделенных предложений (по вариантам): 1-й вариант — пятое предложение; 2-й вариант — предпоследнее предложение. 3. Из второго предложения выпишите словосочетания, укажите способ подчинительной связи. 4. Приведите примеры олицетворения. Простые и сложные предложения Подчеркните грамматические основы сложных предложений, составьте их схемы. 1. Мы ехали довольно долго. Вскоре лошадь остановилась у калитки. Калитка заскрипела, дружно залаяли собаки. Я поднял голову и увидел избушку, из одного окошечка тускло светил огонёк. Лесник довёл лошадь до крыльца и застучал в дверь. Из-за двери раздался тоненький голосок, послышался топот босых ног, засов заскрипел, и девочка в рубашке показалась на пороге. Она взглянула на меня и пошла в избу.

Изба лесника состояла из одной комнаты. На стене висел тулуп, на лавке лежало ружьё, а в углу валялась груда тряпок. На столе горела свеча, она печально вспыхивала и гасла. Девочка погасила фонарь, села на крошечную скамейку. (По И. Тургеневу, 97 слов) 2. Однажды в деревне сгорел дом. Приехали пожарные и спасли дом. Но к ним выбежала женщина, она плакала и указывала рукой на дом. В доме осталась девочка. Пожарные послали в этот дом собаку по кличке Боб, и он побежал по лестнице. Вскоре он принёс девочку, а пожарные осмотрели собаку. Она не пострадала. Но Боб рвался в дом, и пожарные решили его отпустить. Собака побежала и быстро вернулась. В зубах у неё была кукла. Все засмеялись, а собака положила куклу на землю. (По Л. Толстому, 80 слов) 3. Русалка Сестрица с братцем играли у колодца и вдруг свалились в него. А в колодце жила русалка, она забрала к себе детей и заставила их работать. Девочке для пряжи она дала плохой лён и приказала носить воду в бочку без дна. А мальчику велела рубить дерево тупым топором. Русалка плохо кормила детей, и однажды дети убежали. Русалка погналась за ними, д девочка бросила щётку, и из этой щётки выросла щетинистая гора. Но русалка перебралась через эту гору. Тогда девочка бросила зеркало, и из этого зеркала выросла зеркальная гора. Не смогла русалка перелезть через неё. (По сказке братьев Гримм, 93 слова) Объяснительные диктанты Однородные члены Подчеркните однородные члены, укажите, какими членами предложения они являются. 1. В этом месяце соловей звонко пел, щёлкал. Ребята удивляются. А когда он спит? Утром и вечером птицы поют и играют. Тут услышишь и звонкие голоса, и скрипку, и барабан, и лай, и вой, и кашель, и жужжанье, и урчанье. Звонкими и чистыми голосами поют зяблики, соловьи, дрозды. Скрипят жучки и кузнечики, барабанят дятлы, свистят флейтой иволги и маленькие дрозды. Жужжат пчёлы и шмели. Дятлы ищут сухие сучья. Вот какой чудесный оркестр в лесу! (По В. Бианки, 72 слова) 2. Весной и летом дуют сильные ветры. Бури загоняют рыбу в тихие места: в глубокие и тёмные ямы, в тростники и камыши. Но вот надвигается ненастье. Все рыбы уплывают и прячутся в укромные места. В жару рыба ищет прохладные места. В этих местах воду охлаждает ключ, он бьёт из-под земли.

Короткие дожди и грозы освежают воду и пробуждают аппетит у рыбы. Их надо прикармливать изо дня в день. А за ними придут хищные рыбы: окуни, щуки и судаки. (По В. Бианки, 77 слов) 3. Ящерица Я изловил в лесу ящерицу и принёс её домой. Жила она в банке. Туда я насыпал песку и камешков. Каждый день я менял в банке воду и пускал туда мух, червячков. Ящерица с жадностью их поедала, схватывала широким ртом. Очень ей нравились капустные бабочки. Она быстро поворачивала в их сторону головку, открывала рот, высовывала язык и прыгала за вкусной едой. Вскоре у ящерицы родились детёныши. Теперь маленькая семья вползала на камешки и нежилась на солнышке. (По В. Бианки, 75 слов) 4. Степан бросился в палисадник и хотел схватить Муму, но она ловко вывернулась из-под его пальцев, подняла хвост и побежала к Герасиму. Степан начал ловить её у ног хозяина, но проворная собачка не давалась в руки, прыгала и увёртывалась. Герасим с усмешкой смотрел на эту возню. Потом он подозвал Муму, поднял её с земли и передал Степану. Степан принёс её в дом и поставил на паркет. Барыня ласковым голосом звала Муму. Муму испугалась и бросилась к двери, потом прижалась к стене. Она тоскливо оглядывалась и не трогалась с места. (По И. Тургеневу, 88 слов) 5. Однажды мы поймали промокших птенцов и посадили в гнездо. Слабенькие птенцы сжались и придвинулись К своим сестричкам и братишкам. Родители кормили птенцов. Днём из гнезда вылетел ещё один птенчик и сел на ступеньку крыльца. Его не могли поймать. При приближении человека он взлетел и уселся на ветку сирени. Мы боялись, что птенцов изловит наш чёрный кот. Взрослые птички долго и беспокойно кружились над птенцами. (По И. Соколову-Микитову, 64 слова) 6. Прилетела красавица Весна на крыльях. И стало шумно в лесу. Снег рушится, журчат ручьи, льдинки в них звенят, в ветвях ветер свистит. А птицы поют, заливаются и покоя не знают.

А Дед Мороз всё слышит. Пробрался он ночью в тёмный лес и спрятался под елью. Вот он увидел зайчика. А зайчик ещё белый, шубку не поменял. Но прошло время, и зайчишка стал серым. А вот медведь остановился, когтями из земли корешки выкопал, жуёт и хрюкает от удовольствия. Посмотрел Дед Мороз на них и ушёл. (По В. Бианки, 84 слова) Простые и сложные предложения Запишите в скобках синтаксическую характеристику предложений (простое, сложное). 1. Лес кончился, и Люся вышла на поле. Здесь было ясно и чисто. Воздух звенел на солнце, и этот звон усиливался. Потом всё смолкло и затихло. Лес на горе шевелился и дышал берёзовым дымком. Небо было высокое, но синь на нём уже отцвела, и чувства в его глубине уменьшились, и в его загадочности появилось много усталости. Люся повернула к речке. Около дороги пробежал ёж, и Люся обрадовалась. Она улыбнулась и вскоре вышла к лесу. (По В. Распутину, 73 слова) 2. Кай и Герда вышли от Снежной королевы. Они говорили о бабушке, о розах, и на пути их стихали свирепые ветры, а солнечные лучи пробивали тучи.

Вот запели первые птички, деревья покрылись зелёными почками. Дети шли, расцветали весенние цветы, и зеленела травка. Но вот послышался колокольный звон, и показались высокие башни их родного города. Они поднялись по знакомой лестнице и вошли в комнату. Цветущие розовые кусты заглядывали в открытое окошко. Тут стояли детские скамеечки. Кай с Гердой уселись на них и взяли друг друга за руки. (По Г.-Х. Андерсену, 85 слов) 3. Майские жуки Ещё не отцвели черёмуха и ива, а рябина уже цветёт, цветёт яблоня и жёлтая акация. Все догоняют друг друга, все деревья цветут этой весной.

Начался массовый вылет майских жуков. Тихое озеро быстро засыпается семенами деревьев и трав. Я плыву, и след моей лодки виднеется далеко.

Лес и вода обнялись. Я вышел на берег насладиться ароматом смолистых листьев. Лежала большая сосна, она очистилась от сучьев до самой вершины, и сучья здесь валялись, а на них лежали сучья осины и ольхи, и всё это издавало дивный аромат. (По М. Пришвину, 85 слов) 4. На дворе стояла осень. Было холодно. Шёл моросящий дождь. Холодный ветер срывал последние листья. Мы с мамой возвращались домой, и вдруг мы услышали плач. Мама осторожно раздвинула кусты, и на земле мы увидели чёрный комочек. Маленькое существо дрожало всем телом. Мама завернула его в платочек и сунула за пазуху. Дома мы разглядели свою находку. Это был щенок. Мама налила в блюдечко молока, накрошила хлеб и дала собаке. Радостное чавканье разнеслось по комнате. Мама сидела на табуретке, сложила руки на коленях и радостно смотрела на собаку. (По В. Сысолятину, 85 слов) 5. Как зима кончилась Началась весна. Мы с сестрой Машей хотели идти гулять без пальто, но родители нам не разрешили.

На улице погода стояла хорошая, солнце светило, а снег таял. Везде текла вода. Мы прорыли канавку, и вода громко зажурчала и потекла по каналу. Из дома я принёс пароходик и привязал к нему доски. Пароходик вёл их по каналу на буксире, а я всё время гудел. На одну доску я посадил игрушечного утёнка. Мама сказала, что утёнок должен сам плавать. Но я объяснил ей, что у утёнка в боку находится дырка. Я хотел прокатить по каналу кота Усика, но он стал шипеть, царапаться и вырываться. (По В. Сутееву, 101 слово) 6. От дождей разлилась вода. По вечерам прилетали дикие утки. Дочка мельника Анютка любила слушать, как они плещутся и возятся в темноте. Анюте было скучно. И она выходила на плотину и бросала хлебные крошки в воду. Утки не плыли к ней, они боялись Анютки и улетали.

Однажды поздним вечером мельник вернулся с охоты. Он поставил ружьё и сбросил мешок с плеч. Анютка кинулась разбирать дичь. Среди подбитых уток одна оказалась живой. Анютка вылечила птицу, и весной она улетела. Девочке жалко было расставаться с птицей. А вскоре у уточки появились жёлтые цыплята. (По В. Бианки, 90 слов) Прямая речь. Диалог. Обращение Составьте схемы предложений с прямой речью, подчеркните обращения. 1. У меня завелись мыши, а кошки у меня не было. Я стал у людей спрашивать: «У кого есть кошечка?» А мне сердито отвечали: «У самих еды нет, а чем кошку кормить?» Однажды на берегу я увидел в норе кошку. Я стал звать ее: «Кисонька, иди ко мне!» А кошачьи глаза словно спрашивали: «Ты не обидишь меня, человек?» Вскоре кошка стала жить у меня. А мыши ворчали: «Завёл зверя, житья от него нет!» (По Б. Житкову, 73 слова) 2. У меня был пёс по кличке Рябка. Он любил рыбу. Я часто разговаривал с собакой. «Хочешь рыбы, Рябка?» — спрашивал я. Рябка хвостом завиляет, повернёт мордочку ко мне и словно говорит: «И где рыба, хозяин?» Когда я уезжал в море, я всегда трепал Рябку по спине и уговаривал: «Жди меня, Рябка!» И он ждал, а взгляд его говорил: «Ты только возвращайся!» (По Б. Житкову, 60 слов) 3. На льдине Однажды рыбак Андрей и его сын Володя взяли сети и поехали на санях по льду ловить рыбу через лунки. Наловили много рыбы, и отец сказал: «Пора домой!» Но его не послушались. А ночью отец закричал: «Товарищи, вставайте, ветер сильный!» «Почему нас качает?» — закричал Володя. А отец ответил: «Нас несёт на льдине в море!» Все стали кричать: «Помогите!» Володя заплакал. Вдруг среди туч Володя увидел самолёт и закричал: «Самолёт! Мы спасены!» С самолёта упал мешок. В нём была еда и записка, а в записке было написано: «Помощь идёт!» Вскоре рыбаки были спасены. (По Б. Житкову, 91 слово) Запишите тексты в форме диалога. 1. Это случилось в голодный год. Стал ко мне на подоконник прилетать грач. А у меня хранился запас гречневой крупы. Я насыпал крупу на подоконник и спросил: — Кашки хочешь, дурашка? Я хотел научить птицу отвечать на мои вопросы. Но птица клевала крупу и улетала. Скоро гречка закончилась. Лёг я спать голодный и всю ночь вертелся. Утром я выглянул в окно и увидел грача. — Вот и мясо прилетело! — сказал я. Я открыл окно и хотел поймать птицу, но она улетела на самую макушку ели, смотрит на меня и говорит: — Хочешь кашки, дурашка? (По М. Пришвину, 90 слов) 2. Поспели в саду ягоды: малина, смородина и крыжовник. Настало им время собираться в город. Крыжовник не боится дальнего пути и говорит: — Везите меня, выдержу, я ещё не дозрел, я твёрдый. И смородина говорит: — Уложите аккуратно, тогда я доеду. А малина раскисла и ноет: — Меня лучше не трогать. Боюсь езды, боюсь трястись. Трясёшься, трясёшься, а потом станешь кашей. (По В. Бианки, 57 слов) 3. — Собака, почему ты лаешь? — Волков пугаю. — Собака, ты почему хвост поджала? — Волков боюсь. (По К. Ушинскому, 13 слов) 4. Два упрямых козлика встретились на узком бревне. Оба они не могли перейти ручей. — Уступи мне дорогу, — сказал один. — Пяться назад, я первый взошёл на мост. — Нет, брат, я старший. Тут оба столкнулись лбами, сцепились рогами и стали драться, а потом поскользнулись и полетели в воду. (По К. Ушинскому, 45 слов) 5. Мама высыпала на тарелку печенье. Бабушка весело звенела чашками. Вова и Миша уселись за стол. — Дели по одному, — сказал Миша. Мальчики разложили печенье на две кучки. — Ровно? — спросил Вова. Миша смерил глазами кучки. — Да, бабушка, налей чаю! Бабушка подала чай. Кучки печенья быстро уменьшались. — Вкусно, — говорил Миша. Мама и бабушка молчали. Но вот печенье съели. Вовка вздохнул и вылез из-за стола. Миша посмотрел на маму. Она мешала ложечкой чай, а бабушка жевала корочку хлеба. (По В. Осеевой, 74 слова) 6. Собака яростно лаяла. Перед ней сидел котёнок. Он широко раскрывал рот и жалобно мяукал. А рядом стояли два мальчика и смотрели. В окно выглянула женщина, поспешно выбежала на крыльцо. Она отогнала собаку и сердито крикнула: — Что вы делаете? Вам должно быть стыдно! — А мы ничего не делали! — удивились мальчики. — Вот и плохо! — гневно ответила женщина. (По В. Осеевой, 55 слов) 7. Оля и Лида пошли в лес. Они устали и сели на траву. Девочки вынули из сумки еду, поели. Вдруг рядом с ними запел соловей. Девочки были очарованы пением. Но пора было идти домой. Лида собрала остатки еды и положила в сумку. — Зачем ты берёшь с собой этот мусор? Выброси его в кусты, — сказала Оля. — Не могу, стыдно перед соловушкой, — тихо ответила Лида. (По В. Сухомлинскому, 62 слова) Контрольные диктанты 1. Подснежники По опушкам лесов, на лесных полянах ранней весной расцветают цветы. Это подснежники. Подснежники — цветы ранние. Лес в эту пору наполнен птичьими голосами, и голоса эти слышатся везде: и на ели, и на берёзе, и в кустах. Набухли на деревьях пахучие смолистые почки. На макушках высоких берёз звонко свистят весенние гости. А вот сидит на дубе и громко воркует чудесный голубь. Ещё не растаял в оврагах снег. Около деревьев, под кустами, на проталинах — всюду цветут белым и голубым ковром прелестные подснежники. Приятно собрать и поставить на стол букет этих свежих цветов. И кажется, что слышишь голос леса: «Ребята, любите и оберегайте природу!» (По И. Соколову-Микитову, 101 слово)



Задание 1. Произведите синтаксический разбор предложения, надпишите над каждым словом часть речи: 1-й вариант — первое предложение;

2-й вариант — На макушках высоких берёз звонко свистят весенние гости. 2. Составьте схему предложения с прямой речью. 2. За грибами



Вчера целый день шёл проливной дождь. На другой день Витя сказал: «Ребята, пойдёмте в лес, там много грибов!» Мы согласились и пошли в лес. В лесу были разные грибы: и маслята, и подберёзовики, и сыроежки, и подосиновики. Мы складывали грибы в корзину, и вскоре под елями и соснами начались белые.

Лес сверкал, переливался разноцветными звёздочками. Каждый листок, травинка блестели и улыбались глазками. Солнце поднималось над деревьями и успело высушить дождь. Все кусты и ёлочки были в паутинках, и на паутинках сверкали крошечные жемчужинки. Мы сразу промокли, но вставали на колени, копали мох и вытаскивали маленьких крепышей с толстой шапочкой на ножке. Потом мы спешили дальше. (По В. Бианки, 106 слов) Задание 1. Произведите синтаксический разбор предложения, надпишите над каждым словом часть речи: 1-й вариант — первое предложение второго абзаца;

2-й вариант — Все кусты и ёлочки были в паутинках... 2. Составьте схему предложения с прямой речью.

Фонетика. Графика. Алфавит Словарные диктанты 1. Витрина, магазин, фонарь, внимание, шоколад, великолепный, чердак, мелодия, вариант, участвовать, жюри, раньше, скворечник, пожалуйста, теннис, почерк, подчеркнуть, вестибюль, библиотека, картина. 2. Фотоаппарат, футбол, рюкзак, стрекоза, шкатулка, веранда, викторина, возьмём, праздник, парашют, шоссе, проталина, окрестность, сантиметр, брошюра, академия, километр, минута, брусника, ветеран. 3. Компьютер, коллекция, помощник, фанера, ворковать, канава, рокотать, канал, балкон, беседовать, гардероб, матч, стадион, хоккей, состязание, платформа, бинокль, профессия, грамотный, апельсин. Распределительные диктанты Запишите слова в две колонки: в левую — те, в которых гласные Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука, в правую — в которых эти буквы обозначают один звук и смягчают предшествующую согласную. 1) Музей, ёлка, яма, текст, лебедь, юбка, юг, якорь, мечта, песня, езда, еда, мячик, ряд, юмор, метель, январь, няня, юнга, юрист, мясо, небо, пятка, ёжик, ядро, язык, лепка, место, ягода, яйцо, телега, тень, ястреб, тюлень, ячмень, лень, рябчик, ясень, ремонт, ящик. 2) Единый, ёмкость, белка, кеды, ябеда, еловый, ветер, ёрзать, нюня, югослав, речка, яблоко, ювелир, пятно, перец, юноша, яркий, яд, рюкзак, ярус, ветчина, яблоня, сейф, явка, сюрприз, язва, дятел, якут, дядя, село, ярость, берёза, весна, ярмарка, перо, тяпка. Запишите слова в три колонки: в первую — с мягким знаком для обозначения мягкости, во вторую — с мягким знаком для обозначения грамматической формы слова, в третью — с разделительным мягким знаком. 1) Бурьян, идёшь, шьёт, бегать, льёт, лечь, деньги, вьюнок, брошь, гасить, тишь, испечь, караульщик, ручьи, спрячь, плоскость, фасоль, речь, воробьи, площадь, вьюга, тень, налью, глушь, дальний, судья, пудель, пьёт, картечь, пахать, пекарь, остричь, ранить, изголовье, говоришь, мышь, мощь, курьер, свинья. 2) Альбом, безводье, бьёт, белишь, раньше, бальзам, блажь, возить, тушь (краска), батенька, болтунья, говоришь, рыбья, заплыть, бурчанье, пилишь, вернуть, льёт, рожь, верблюжья, десять, живьём, воскресенье, грань, брошь, меньше, дельфин, жаришь, житьё, глушь, семья, кидаешь, щёлочь, возьмём, вороньё, играешь, плывёшь.



Запишите слова в две колонки: в левую — с мягким знаком, в правую — без мягкого знака. 1) Закончил, решаешь, дочь, мощный, мостик, возьмёшь, с помощью, кочка, тоньше, яичница, гвоздик, речь, каменщик, насоришь, весточка, барабанщик, речка, чертишь, бельё, лучше, кальмар, ночной, кругленький, крошечный, рукопись, дочка, метель, выспаться, подвинчивает, письмо, винтик. 2) Беречь, брусничка, воробьиха, зонтик, печь, ёлочка, кустик, бестолочь, лучший, вьюга, закусочная, больница, бинтик, ветошь, враньё, бубенчик, вдыхаешь, булочка, голубь, доченька, бантик, завинчивает, кольчуга, печка, многоводье, крепости, мальчик, болезни. Диктанты с дополнительным заданием 1. В один прекрасный день идёшь по знакомой тропинке и вдруг остановишься. В самое лицо дохнул тёплым ароматом лес.

Хорошенько осмотришься. Кругом глушь. Возле тропинки пахнет мёдом медуницы, а дальше растут прекрасные незабудки.

По листочкам цветов деловито ползают и пчёлы, и божьи коровки. А вот на душистых соцветиях засверкали золотистые жучки. Порхают и садятся на лепесточки бабочки, светятся их крылышки.

В лесу хорошо пахнет ландыш, ночная фиалка. Пахнет листвой и смолой, лесной земляникой.

Лес — любимое место отдыха! (76 слов) Задание



1. Выпишите из текста слова в две колонки: в левую — те слова, в которых мягкий знак служит для обозначения грамматической формы, в другую — слова, в которых для обозначения мягкости мягкий знак не нужен. 2. Подчеркните однородные члены как члены предложения. 3. Выпишите слова, в которых буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука. 4. Приведите 2-3 примера слов, в которых звуков меньше, чем букв. 5. Объясните постановку тире в последнем предложении. 2. Можжевельник



Можжевельник — крепкое и сильное деревце. Розоватая его древесина пропитана душистой смолой. Я приносил из лесу прелестные веточки, ставил на письменный стол. Ветками можжевельника в деревнях парят новые кадушечки. В них засаливают на зиму огурчики и мочат яблочки. Запах можжевельника придаёт особый вкус домашним соленьям. Я очень люблю пышные кусты можжевельника. Летом под его кустами обычно цветёт земляничка. Солнце греет, и на маленьких кочках зреют вкусные ягодки. (66 слов) Задание 1. Выпишите из текста слова в две колонки: в левую — те, в которых мягкий знак служит для смягчения согласной, в правую — те слова, в которых для обозначения мягкости согласной мягкий знак не нужен. 2. Найдите сложное предложение, обозначьте грамматические основы. 3. Выпишите слова, в которых буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука. 4. Приведите 2-3 примера слов, в которых звуков больше, чем букв. 5. Объясните постановку тире в первом предложении. 6. Выпишите слова, в которых есть непроизносимые согласные. 7. Выпишите слово, в котором происходит оглушение согласной. 3. 1) Далеко в тайге зарокотало, набрало силу и покатилось на деревню. 2) Надвигалась гроза. 3) Вспыхнул и сразу погас короткий свет молнии, раздался гром около деревни. 4) Небо было могучее и страшное. 5) По краям оно сливалось с землёй и уходило вверх, а там нависало огромной тяжестью. 6) В промежутках между ударами грома доносился едва уловимый шум. 7) Гром гулял уже над деревней. 8) Он начинал лениво, а потом вдруг делал яростный прыжок в сторону и тяжело лопался. 9) Не успевал отшуметь один раскат, возникал другой. 10) В ярком блеске молний избы в деревне казались прозрачными. (По В. Распутину, 86 слов) Задание 1. Из предложений 1-3 выпишите слово, в котором количество букв и звуков не совпадает. 2. В словах предложений 1-3 расставьте ударение. 3. Слова предложений 5 и 6 запишите по алфавиту. 4. Произведите фонетический разбор слов краям, яростный. 5. Подчеркните безударную проверяемую гласную, запишите проверочные слова. 4. 1) У Гены был пёс по кличке Гром. 2) Гром попал в дом два года назад. 3) Мама подобрала его в канаве. 4) Глаза у щенка гноились. 5) Он не мог стоять на ногах и всё ложился на живот. 6) Всей семьёй щенка выходили, он быстро окреп и вырос. 7) Это была маленькая собака на коротеньких ножках. 8) Морда у Грома сплюснута, нижняя челюсть вылезла вперёд. 9) Одно ухо стоит торчком, другое повисло лохматой тряпочкой. 10) Шерсть на морде лохматая. 11) А из шерсти торчат два зорких глаза и замшевый мокрый нос. 12) Собака была отважной, умной и осторожной. (По Н. Сластникову, 87 слов) Задание 1. Выпишите из предложений 3, 4 слово, в котором количество букв и звуков не совпадает. 2. В словах предложений 3, 4 расставьте ударение. 3. Слова предложений 11, 12 запишите по алфавиту. 4. Произведите фонетический разбор слов назад, лохматая. 5. Выпишите слова, в которых мягкость согласных обозначать с помощью мягкого знака не надо. 6. Из предложения 10 выпишите слово, в котором одна из букв (е, ё, ю, я) даёт два звука. 5. Весна 1) На дворе было славно. 2) Весеннее солнце глядело с голубого неба. 3) По небу двигались белые облачка. 4) В воздухе пахло свежестью и чёрным хлебом. 5) Вода капала с крыш и пробивала канавки на земле. 6) А сквозь землю пробивалась едва заметная зелёная травка. 7) Всё на дворе трепетало жизнью. 8) У сарая бродили куры, пёстрый петух с важным видом шагал по двору. 9) Он искал зёрна и угощал ими своих подруг. 10) Стайка воробьёв вылетала из сада на двор и чирикала. 11) Голуби гуляли по крыше, сушили на солнце крылья и ворковали. 12) У бочки дремала большая рыжая дворняга. (89 слов) Задание 1. Выпишите из предложения 3 слово, в котором количество букв и звуков не совпадает. 2. Запишите слова предложений 11, 12 по алфавиту. 3. Произведите фонетический разбор слов белые, канавки. 4. В словах предложений 8, 9 расставьте ударение. 5. Из предложений 6-11 выпишите слова с разделительным мягким знаком. 6. Из предложений 5-7 выпишите слова, в которых одна из букв (е, ё, ю, я) обозначает два звука. 7. Выпишите из текста слова, в которых происходит оглушение согласных. 8. Подчеркните в словах безударную проверяемую гласную, запишите проверочные слова. 6. 1) Ранней весной в степи не умолкало птичье щебетанье. 2) Птички слетались на сжатое поле, клевали зёрнышки. 3) А на опушке леса стояла рябина. 4) На ней созрели красные гроздья ягод. 5) Стоит рябина и удивляется. 6) Почему к ней не летят птицы? 7) Но вот выпал снег. 8) Белым ковром покрылись поля. 9) Занесло сугробами траву. 10) А рано утром проснулась рябина от птичьего щебетанья. (По Е. Чарушину, 57 слов) Задание 1. Выпишите из предложения 4 слово, в котором количество букв и звуков не совпадает. 2. Выпишите из текста слова, в которых происходит оглушение согласных. 3. Из предложений 1-3 выпишите слова, в которых буквы Е, Ё, Ю, Я дают два звука. 4. Выпишите из текста слова с разделительным мягким знаком. 5. Произведите фонетический разбор слов слетались, белый. Контрольные диктанты 1. Зима в этом году стояла тёплая. В воздухе висел дым. Снег выпадал и быстро таял. Мокрые вороны садились на печные трубы, толкались, каркали друг на друга. Около мельницы вода не замерзала, а стояла чёрная, и в ней кружились льдинки.

Но вот вдруг наступила непогода. В печных трубах завыл, засвистел ветер, вздул снег. Филька выбежал на улицу. Там уже мело и хлестало в глаза, летела с крыш солома, ломались скворечники, хлопали ставни. Взвились столбы снежной пыли с окрестных полей, неслись на деревню, перегоняли друг друга. (По К. Паустовскому, 84 слова) Задание 1. В словах первого абзаца подчеркните проверяемую безударную гласную, запишите над словом проверочное. 2. Произведите синтаксический разбор предложения:



1-й вариант — четвёртое предложение первого абзаца;

2-й вариант — второе предложение второго абзаца. 3. Выпишите из первого абзаца два примера, когда одна из букв Е, Ё, Ю, Я обозначает два звука. 4. Произведите фонетический разбор слова: 1-й вариант — висел;

2-й вариант — полей. 2. Хорошо весной в лесу! Начинает пробуждаться в нём скрытая от глаз и ушей бурная жизнь. Тает зимний снег, над головой видны тонкие ветки со смолистыми почками. Всё больше слышится в лесу птичьих голосов. Начинают петь первые птицы, токуют в глухих местах тяжёлые глухари. Снег осыпан хвоей. На лесных полянах появились первые проталины. На голых кочках видны зелёные листочки брусники. Всюду начинают зацветать подснежники. Пахнет смолистыми почками, корою деревьев. Поют дрозды. На вершине высокого дерева воркует дикий голубь. Скоро зелёною дымкой покроется опушка берёзового леса. (По И. Соколову-Микитову, 83 слова)



Задание 1. Произведите синтаксический разбор предложения: 1-й вариант — предпоследнее предложение; 2-й вариант — последнее предложение. 2. Выпишите из диктанта два примера, когда одна из букв Е, Ё, Ю, Я обозначает два звука. 3. Выпишите из диктанта слова на -ТЬСЯ и -ТСЯ, объясните написание. 4. Произведите фонетический разбор слова: 1-й вариант — поют; 2-й вариант — корою.

Лексика. Культура речи Словарные диктанты 1. Багровый, коралловый, сапфировый, сиреневый, алый, коричневый, лазурный, кристальный, лиловый, бирюзовый, оранжевый, изморозь, изморось, впечатление, праздник, необычный, особенный, созерцать, взирать, сверкать, сиять, румяный, очертание, дымчатый, серебристый, рисунок. 2. Лексикон, канал, табун, каток, айсберг, свирепый, барабан, усадьба, особенный, командир, гримаса, бегемот, гиппопотам, температура, отчизна, серебро, синева, кристаллики, миниатюрный, происшествие, диван, комната, застенчивый, головокружительный, брошюра, жокей. 3. Жюри, гантель, сувенир, роскошный, роскошь, архитектор, крепостник, зодчий, континент, пассивный, шоколадный, гнёздышки, окрестность, проталинки, предрассветный, приятель, свистнуть, внимание, амбар, колени, вырубка, свернуть, пороша, реять, фантазия, панорама. Творческие диктанты Лексическое значение слова По лексическому значению определите слова, запишите их и составьте с ними словосочетания или предложения. 1) Мелкие камни, употребляемые в строительных и дорожных работах (гравий). 2) Группа специалистов, решающих вопрос о присуждении премии или награды на конкурсах, выставках (жюри). 3) Похожий на иней осадок, образующийся в туманную морозную погоду на ветвях деревьев, проводах (изморозь). 4) Очень мелкий дождь (изморось).



5) Возмущение, крайнее недовольство (негодование). 6) Только что выпавший рыхлый снег (пороша). 7) Вьюга, во время которой дует низовой ветер (позёмка). 8) Небольшая книжка в виде сшитых или скреплённых листов, обычно без переплёта (брошюра). 9) Грохот и треск, сопровождающие разряд молнии (гром). 10) Пепельно-серый, цвета дыма (дымчатый). 11) Временное затемнение небесного тела, когда оно закрывается другими или попадает в тень другого тела (затмение).



12) Металлический колокольчик, а также прибор, устройство для подачи звуковых сигналов, напоминающих звук колокольчика (звонок). 13) Уроженец одной с кем-либо местности (земляк). 14) Вращающаяся площадка с сиденьями в виде лошадок, лодок для катания (карусель). 15) Светло-синий, цвета ясного неба, небесно-голубой (лазурный). Замените словосочетание одним словом и запишите его. 1) Жилище птицы (гнездо). 2) Плавучая ледяная гора (айсберг). 3) Гимнастический снаряд в виде двух чугунных шаров (гантели). 4) Профессиональный наездник (жокей). 5) Часть города (квартал). 6) Башня с сигнальными огнями, расположенная на берегу моря (маяк). 7) Памятный подарок (сувенир). 8) Широкий вид местности (панорама). 9) Торжественное прохождение войск (парад). 10) Тот, кто работает (работник). 11) Дом горца (сакля). 12) Изображение, воспроизведение предмета (рисунок). 13) Водный источник (родник, ключ). 14) Внешнее великолепие, богатство (роскошь). 15) Небольшой лиственный лес (роща). 16) Музыкальный клавишный инструмент (рояль). 17) Розовый цвет щёк (румянец). 18) Сиденье для всадника (седло). 19) Бытовое обслуживание населения (сервис). 20) Набор столовой или чайной посуды (сервиз). Синонимы Запишите слова в два столбика, пронумеруйте слова первого столбика, подберите к ним синонимы из второго столбика, проставьте соответствующие цифры к словам второго столбика. К каким словам вы не смогли подобрать синонимы? Почему? 1. Устный 2. Аромат 3. Пропасть 4. Губы 5. Дивный 6. Помещик 7. Бездонный 8. Дрожь 9. Кидать 10. Беготня 11. Нежный 12. Бег 13. Чёрточка 14. Красивый 15. Зодчий 16. Нищий 17. Голубой 18. Чудо 19. Резвость 20. Безоблачный 21. Континент 22. Воин 23. Трястись 24. Бросок 25. Предмет 26. Глубина 27. Благоуханный 28. Носиться 29. Поднимать 30. Безобразный Ласковый Быстрота Архитектор Материк Глубокий Ароматный Бегать Бедный Бездна Ясный Бросать Вещь Ратник Лазурный Уста Дефис Диво Дрожать Прекрасный Крепостник Антонимы Запишите слова в два столбика, пронумеруйте слова первого столбика, подберите к ним антонимы из второго столбика, проставьте соответствующие цифры к словам второго столбика. К каким словам вы не смогли подобрать антонимы? Почему? 1. Бедный 2. Чистота 3. Злой 4. Даль 5. Холодный 6. Проводы 7. Твёрдый 8. Мелочь 9. Спуск 10. Редкий 11. Далёкий 12. Слабость 13. Слабый 14. Веселиться 15. Холодный 16. Зло 17. Разрушать 18. Грязный 19. Разрешать 20. Бедняк 21. Нежный 22. Нижний 23. Веселье 24. Холод 25. Мелкий 26. Сладкий 27. Закрывать 28. Зрячий 29. Весёлый 30. Активный Создавать Пассивный Близкий Богач Верхний Грустный Встреча Глубокий Грубый Добро Жара Запрещать Слепой Грязь Жаркий Кислый Мягкий Раскрывать Подъём Сила Распределительные диктанты Прямое и переносное значение слов Распределите словосочетания в две колонки: в левую — словосочетания, употребляемые в переносном значении, в правую — в прямом значении. 1) Подошва горы, чёрное платье, чёрные мысли, нос лодки, мыть руки, мыть полы, золотые руки, золотая осень, золотая цепочка, ледяное сердце, светлые стены, светлые мысли, янтарный блеск, янтарные бусы, янтарная брошь, высокий человек, железная воля, железная ограда, потерять время, потерять друга в толпе, холодный взгляд. 2) Лицо горит, холодный чай, работа кипит, ледяной взгляд, высокий забор, капля жалости, шоколадный загар, вода кипит, завыла метель, кислое лицо, пёс завыл, кислый крыжовник, ударил мороз, горит костёр, высокие чувства, ударил молотком, шоколадная конфета, чёрствый хлеб, ледяная глыба, холодные отношения. 3) Серебряная роса, серебряные волосы, серебряная цепочка, серебряное кольцо, серебряный кулон, щёки горят, глаза горят, горят дрова, громкая слава, громкая песня, громкий разговор, твёрдое слово, твёрдая почва, твёрдые мускулы, твёрдый ответ, низкий поступок, низкие горы, низкие мысли. Объяснительные диктанты с дополнительным заданием 1. Настоящая весна приходит в середине марта. В городах и посёлках течёт с крыш, висят длинные сосульки, тает последний снег. Радостно чирикают воробьишки. На лесной тропинке снег уходит прямо под ногами.

А на юге уже цветут сады, давно начался сев. Дует свежий ветерок. Большая армия пролётных птиц готовится в дорогу. Из Африки, с берегов Каспия, из Карелии отправляются птицы в далёкий путь. Сначала прилетают грачи. В старых парках на высоких деревьях ладят они свои гнёздышки, шумом и гамом наполняют окрестности. За грачами скоро прилетят скворцы, и покажутся на весенних проталинах жаворонки. Весна — чудесное время года! (По И. Соколову-Микитову, 94 слова) Задание 1. Подберите синонимы к следующим словам: отправляются, чудесное, течёт. 2. Подберите антонимы к следующим словам: высоких, длинные, покажутся.



3. Выпишите из текста словосочетания в переносном значении. 4. Пользуясь словарём, определите лексическое значение слова ладят. 2. Утро в деревне Прокричали первые петухи, и Яшка проснулся.

Он сел на постели, долго таращил глаза на голубые окошки, на белую печь. Сладок предрассветный сон, голова валится на подушку, и глаза слипаются. Но Яшка переборол себя. Он стал бродить по избе, нашёл старые штаны и рубашку.

Яшка поел, взял удочки и помчался на крыльцо. Деревня была укрыта туманом. Туман был у речки.

Яшка соскочил с крыльца, замахнулся удочками на петуха и побежал к старому сараю. Там он накопал червей и побежал по тропинке к дальнему сараю. В сарае спал его новый приятель Володька. Яшка заложил в рот пальцы и свистнул. Володя зашевелился на сене. Он выглянул на улицу, лицо его оживилось. (По Ю. Казакову, 108 слов) Задание 1. Подберите синонимы к следующим словам: валится, бродить, укрыта. 2. Подберите антонимы к следующим словам: дальнему, прокричали, проснулся. 3. Выпишите словосочетания в переносном значении. 4. Выпишите из текста синонимы (помчался, побежал). 5. Выпишите из текста антонимы (старый, новый). 6. Пользуясь словарём, определите лексическое значение слова таращил. 3. Иваныч Жил у нас толстый кот, звали его Иваныч. Целые дни он ел и спал.

Во сне кот лапы раскинет, вытянется, а пушистый хвост свесит.

Иваныч был очень ленивый кот, даже мышей не ловил. Иногда мышь скребётся рядом, а он внимания не обращает. Растянется кот на полу или клубком свернётся на солнышке, а рядом целый выводок мышей гуляет. А кот и в ус не дует.

Но иногда Иваныч любил поохотиться. Около нашего дома стоял амбар, в нём водилось много крыс. Проведал об этом Иваныч и отправился на охоту.

Вдруг мы видим: по двору бежит Иваныч, а во рту огромная крыса. Вот такой был забавный кот. (По Г. Скребщкому, 103 слова) Задание 1. Произведите синтаксический разбор предложения Во сне кот лапы раскинет, вытянется, а пушистый хвост свесит.

2. Докажите, что слова клубок, хвост являются многозначными.

3. Запишите синонимы к следующим словам: забавный, огромный.

4. Пользуясь словарём, определите лексическое значение слова амбар. 4. Выплыло на небо солнышко и стало рассыпать свои золотые лучи, стало будить землю.

Первый луч полетел и попал на жаворонка. Встрепенулся жаворонок и запел свою серебряную песню.

Второй луч попал на зайчика. Подёргал зайчик ушами и запрыгал по росистому лугу.

Третий луч попал в курятник. Петух захлопал крыльями и запел.

Четвёртый луч попал в улей. Выползла пчёлка, села на окошечко, расправила крылья и полетела за мёдом.

Пятый луч попал в детскую постельку к маленькому лентяю. Режет ему луч глаза, а он повернулся на другой бок и опять заснул. (По К. Ушинскому, 88 слов) Задание 1. Произведите синтаксический разбор последнего предложения.

2. Выпишите слова в переносном значении.

3. Подберите антонимы к словам выползла, лентяю.

4. Докажите, что слова рассыпать, крылья являются многозначными. 5. Дорога повернула в лес. Рыжая осень мчалась по сторонам. Деревья были покрыты ржавой жёлтой плесенью. Облачное небо доползло до подножия гор. Белое солнце катилось за нами по вершинам холмов и освещало долины.

Сквозь дремоту мы увидели гряду красных гор. Стены еловых тополей опускались по склонам холмов. За ними были видны яблоневые сады. Запах листьев висел над садами. (По К. Паустовскому, 57 слов) Задание 1. Произведите синтаксический разбор последнего предложения первого абзаца.

2. Подчеркните слова в переносном значении.

3. Подберите синонимы к словам мчались, красных.

4. Подберите антонимы к словам опускалась, белое.

5. Докажите, что слово стены является многозначным. 6. Ночь стоит над озером и смотрит в его тёмную воду. На болоте бормочут и возятся журавли. Всю ночь огонь костра трещит, потом гаснет. Листва берёз висит тихо. Роса стекает по белым стволам. А в тишине зарождается рассвет. Небо на востоке зеленеет. Это лучшее время суток. Спит вода. Спят кувшинки. Спит рыба. Спят птицы. Котелок сердится и бормочет на огне. Мы боимся спугнуть рассвет и сидим тихо. Туман начинает клубиться над водой. Мы наваливаем в костёр горы сучьев и смотрим на огромное солнце. (По К. Паустовскому, 82 слова) Задание 1. Подчеркните слова в переносном значении. 2. Подберите синонимы к словам смотрим, огромное. 3. Подберите антонимы к словам спит, рассвет. 4. Назовите нераспространённые предложения. 7. Солнце проснулось, выглянуло из-за горизонта и огляделось. Лес и луг зеленели, поле золотилось, речка голубела. А на краю света зевала и потягивалась гигантская туча. Она не испугала солнце. На другом конце света в небе парило маленькое облачко. Оно было симпатичное и весёлое. Время идёт, солнце торопится. Надо траву от ночной росы высушить, цветы светом напоить. А серая туча поплыла своей дорогой. Солнце моргнуло, оно не хотело плакать, потом расправило свои лучики и улыбнулось. (По Н. Абрамцевой, 73 слова) Задание 1. Укажите в тексте слова, употреблённые в переносном значении.

2. Подчеркните грамматическую основу в предложении Она не испугала солнце.

3. Запишите синонимы к словам плакать, гигантская.

4. Запишите антонимы к словам маленькое, расправило.

8. Мы принесли из сарая ящик, насыпали земли и пересадили в него берёзку. Ящик поставили в комнате у окна. А через день берёзка повеселела. В саду поселилась осень, но листья нашей берёзки оставались зелёными и живыми. Горели тёмным пурпуром клёны, в беседке сох виноград. На берёзах появились жёлтые пряди.

Но берёза в комнате всё молодела. Мы не замечали у неё признаков увядания.

А в саду всё падали листья. Берёзы за одну ночь пожелтели. Комнатная теплота не спасла нашу берёзку. Она вся облетела. Это был закон природы. (По К. Паустовскому, 84 слова) Задание 1. Запишите синонимы к слову появились.

2. Подберите антонимы к словам тёмным, молодела.

3. Пользуясь словарём, определите лексическое значение слова пурпуром. Контрольные диктанты 1. Грибной снег Начало мая было сухим и жарким. На буграх, на вырубках и опушках шуршала сухая трава, опавшие листья взлетали от ветра. Они были похожи на бабочек. На земле можно было не только сидеть и лежать, но даже стоять на коленях. Колени были сухими. И потому не попадались весенние грибы. Нужен был грибной дождь. А сыпал снег. Густые хлопья крыли всё: и кусты, и деревья, и землю. Кругом всё было бело.

Утром грело солнце, снег размок, пополз и потёк. Белые бугры и опушка вновь потемнели, а скоро нагрелись и запарили. На землю теперь не сядешь, не ляжешь и на колено не встанешь.

Жухлая трава не шуршит, листья намокли и не взлетают бабочками. И земля под ногами продавливается и пузырится. (По Н. Сладкову, 117 слов)



Задание 1. Произведите синтаксический разбор предложения: 1-й вариант — второе предложение второго абзаца;

2-й вариант — первое предложение третьего абзаца. 2. Запишите синоним к слову: 1-й вариант — шуршала;

2-й вариант — жухлая.



3. Произведите морфемный разбор слова: 1-й вариант — нагрелись;

2-й вариант — потемнели. 2. Берёзовый сок Зима для всех тяжела: и для птиц, и для зверей, и для муравьёв. Трудно перезимовать зиму. Когда наступает весна, выползают из своих нор муравьи. Голодно им сейчас, надо помочь им. Можно просто перешагнуть и уйти.

И вдруг я увидел рядом берёзу. Кора у неё набухла от сока, порозовела. Проткнул я берёсту с солнечной стороны, и потёк берёзовый сок. Муравей пополз по коре, сразу насторожился, усами зашевелил, свернул к ближней капельке и стал пить. Брюшко у него быстро надувается от сока. Напился сам и побежал друзей своих звать. Тут к нему все побежали, заговорили и стали сок пить. (По Н. Сладкову, 97 слов) Задание 1. Произведите синтаксический разбор предложения: 1-й вариант — третье предложение первого абзаца;

2-й вариант — третье предложение второго абзаца. 2. Запишите антоним к слову: 1-й вариант — выползают;

2-й вариант — тяжела. 3. Произведите морфемный разбор слова: 1-й вариант — заговорили;

2-й вариант — насторожился.

Словообразование. Орфография Словарные диктанты 1. Диван, подоконник, облачный, отрасль, изжога, ресница, балкон, телефон, кабинет, маршрут, велосипед, пианино, гитара, конфета, корзина, костюм, баян, грамотный, паркет, чехол, завтрак, стакан, тарелка, салат, здравствуй. 2. Картофель, рассчитать, расчёт, расчётливый, здесь, выставка, шофёр, жокей, жонглёр, иллюминация, мультипликация, декламация, волейбол, минерал, полог, дрессировка, аллея, рассвет, здание, природа, отрасль, командир, гардероб, матч, росток, лагуна. 3. Здоровье, спартакиада, хоккей, фотоаппарат, кроссворд, кроссовки, приманка, свирепый, сувенир, созерцать, акация, абонемент, безмен, ветеринар, георгин, василёк, гимназия, диалог, жираф, захолустный, иллюзионист, канава, кальмар, организация, ростовщик. Слуховые диктанты Правописание приставок на 3—С На слух определите согласную на конце приставки, запишите I только С или 3. 1) распечатал 2) разоблачить 3) бесформенный 4) избалован 5) расчертить 6) изложить 7) разбросать 8) распробовать 9) бездонный 10) безобидный 11) истолочь 12) восхождение 13) разбить 14) вспорхнуть 15) испечь 16) изрезать 17) испортить 18) излучать 19) иссушить 20) разделать 21) восхождение 22) бескрайний 23) безземельный 24) бесстрашный 25) распилить Запись учащихся: 1 - с 6 - з 11 - с 16 - з 21 - с

2 - з 7 - з 12 - с 17 - с 22 - с

3 - с 8 - с 13 - з 18 - з 23 - з

4 - з 9 - з 14 - с 19 - с 24 - с

5 – с 10 - з 15 - с 20 - з 25 - с Правописание гласных в корнях с чередованием (-лож-/-лаг-; -раст-/-ращ-/-рос-) На слух определите гласную в корнях с чередованием, запишите только О или А. 1) положение 2) прилагательное 3) сложение 4) росток 5) слагать 6) предлагать 7) излагать 8) срастается 9) выросли 10) полог 11) отрасль 12) срослись 13) подросли 14) изложение 15) слагаемое 16) вложить 17) обложить 18) растение 19) полагать 20) приложение 21) положить 22) предложил 23) отросли (волосы) 24) переросли 25) вырастают Запись учащихся: 1 - о 6 - а 11 - а 16 - о 21 - о

2 - а 7 - а 12 - о 17 - о 22 - о

3 - о 8 - а 13 - о 18 - а 23 - о

4 - о 9 - о 14 - о 19 - а 24 - о

5 - а 10 - о 15 - а 20 - о 25 - а Правописание О—Ё после шипящих и Ц На слух определите гласную в корне после шипящей, запишите только О или Ё. 1) изжога 2) пчёлы 3) шов 4) шёрстка 5) трущоба 6) шёпот 7) шёлк 8) крыжовник 9) жонглёр 10) шок 11) капюшон 12) чащоба 13) чёлка 14) щётка 15) жёлудь 16) учёба 17) шоссе 18) счёт 19) шорох 20) решётка 21) шофёр 22) чопорный 23) чёботы 24) трещотка 25) шоколад Запись учащихся: 1 - о 6 - ё 11 - о 16 - ё 21 - о

2 - ё 7 - ё 12 - о 17 - о 22 - о

3 - о 8 - о 13 - ё 18 - ё 23 - ё

4 - ё 9 - о 14 - ё 19 - о 24 - о

5 - о 10 - о 15 - ё 20 - ё 25 - о Правописание И—Ы после Ц На слух определите гласную в корне после Ц, запишите только И или Ы. 1) огурцы 2) отцы 3) цилиндр 4) зрительницы 5) ученицы 6) циркуль 7) операция 8) цыплёнок 9) дисциплина 10) циферблат 11) бледнолицый 12) цикл 13) панцирь 14) пациент 15) цыган 16) цитата 17) синицын 18) гвардейцы 19) на цыпочки 20) цигейка 21) бойцы 22) цыкнуть 23) цирк 24) циновка 25) полиция Запись учащихся: 1 - ы 6 - и 11 - ы 16 - и 21 - ы

2 - ы 7 - и 12 - и 17 - ы 22 - ы

3 - и 8 - ы 13 - и 18 - ы 23 - и

4 - ы 9 - и 14 - и 19 - ы 24 - и

5 - ы 10 - и 15 - ы 20 - и 25 - и Творческие диктанты Правописание приставок на 3—С Определите, к каким словам можно подставить приставку бес, подчеркните эти слова. Аварийный, классовый, грамотный, порядок, снежный, действие, содержательный, звёздный, умный, крайний, пилотный, сонный, звучный, различный, шумный, страшный, смертный, лунный, сильный. Определите, к каким словам можно подставить приставку раз-, подчеркните эти слова. Бросать, чертить, решить, сверлить, ценить, мотать, фасовать, паять, жевать, писать, шевелить, вешать, чесать, дробить, дать, терзать, плести, мыть, кроить. Правописание гласных в корнях с чередованием (лож-/-лаг-; - раст-/-ращ-/-рос-) Запишите слова под диктовку в столбик, подберите к ним однокоренные слова так, чтобы в корнях произошло чередование гласных. Проращивать, возлагать, перерасти, расти, наложить, положить, проложить, обрасти, приложить, произрастать, предложить, сращивать, вырастить, слагать, зарастать, подрастать. Правописание приставок Распределите слова в две колонки: в левую — с приставкой С или оканчивающуюся на С, в правую — оканчивающуюся на 3. Сгонять, безграмотный, растащить, испортить, раскидать, безразличный, расхрабрился, безрукавка, разворошить, истратить, изморось, издёргался, сдержать, бессмертный, размотать, расшифровать, развешать, восхвалить, развитие, разволновался, распорядок, бездетный, бескрайний, раздуть. Правописание гласных в корнях с чередованием (-лож-/-лаг-; -раст-/-ращ-/-рос-) Распределите слова в две колонки: в левую — слова с чередующимися гласными, в правую — слова, в которых нет чередования. Наслаждение, приложение, лагерь, ложбина, перерасти, возлагать, недоросль, раскат, сращение, ложа, вырастить, расписание, полагать, лагуна, ложиться, зарастать, ростовщик, растащить, отрасль, роскошный, взрослеть, роса, предположить, растрата.



Распределите слова в две колонки: в левую — с буквой О в корне, в правую — с буквой А. Проросли, возлагать, переросли, поросль, располагается, положить, отрасль, переложить, обрасти, отложение, наложить, зарастает, предлагать, произрастает, сращение, срослись, ростовщик, доложить, растение, слагаемое, сложил, взрослеть, срастается. Правописание О—Ё после шипящих Распределите слова в две колонки: в левую — с буквой О после шипящей в корне, в правую — с буквой Ё. Чащоба, шёлк, шоколадка, шотландка, решётка, шёпот, шок, чащоба, жёлудь, чёрт, чёрточка, обжора, шорты, жёлтый, крыжовник, чётный, шорох, жёрдочка, трущоба, чёткий, чёрный, шов. Правописание И—Ы после Ц Распределите слова в две колонки: в левую — с буквой И после Ц, в правую — с буквой Ы.



Цинк, цыпки, цикл, станция, на цыпочках, нация, выцыганить, пяльцы, циркач, куцый, цитрус, циновка, циркуль, цыганка, скворцы, ресницы, цилиндр, сестрицын, авиация, редакция, цыплячий, панцирь, цыкнуть, ножницы. ДИКТАНТ-ИГРА «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» Однокоренные слова и формы одного и того же слова Подчеркните в каждой строчке лишнее слово. 1. Поглотить, глотка, глотке 2. Качнуть, качка, качнул 3. Взгляд, нагляделся, нагляделись 4. Проливной, разливной, проливного



5. Продавец, продают, продавали 6. Столовая, столице, столица 7. Нагревает, грелка, нагревали 8. Грязи, грязь, грязнуля 9. Висит, повис, висят 10. Волнение, разволновался, волнением 11. Жить, жизнь, жизни



12. Диван, диванная, на диване 13. Небосклон, небесный, небесного 14. Рассказали, скажет, сказал 15. Груз, груза, грузовик Однокоренные слова. Состав слов Однокоренные слова 1. Чистота, чистюля, чиновник 2. Удивительный, диван, диво 3. Водитель, водица, водный 4. Горнист, гористый, пригорок Приставка 5. Надорвать, надписать, надстроить 6. Зазнайство, зайчик, заехал 7. Подоконник, подорожник, подбежать 8. Облако, обвешать, обварить 9. Посадить, потребовать, полезный 10. Подбегать, подальше, подвернуть 11. Убегать, угловой, украсить Суффикс 12. Гвоздик, мостик, бублик 13. Стульчик, гномик, столик Окончание 14. Балкон, окно, вчера 15. Весело, весёлый, веселье Приставки на 3—С 1. Расчертить, разбросать, раздобыть 2. Исчезает, испугался, изделие 3. Распробовать, расстелил, растение 4. Беззаботный, бесправный, беззлобный 5. Всплывает, вскрикнул, сделал 6. Беспросветный, возгордился, разместить 7. Раскачать, разведать, испытать 8. Беспощадный, безземельный, бесхитростный 9. Размыть, беззаконие, растерзать 10. Бесстыдный, распихать, разбить Чередующиеся гласные в корнях слов 1. Сложение, предложение, излагать 2. Полог, росток, отрасль 3. Подрасти, выросли, предложили 4. Поросль, расти, растение 5. Подложить, положить, взрастить 6. Расти, прилагательное, отложить 7. Заросли, переложить, обрасти 8. Произрастает, предложение, сложить 9. Слагаемое, сращение, доложил 10. Вырастить, излагать, ростовщик Правописание О—Ё после шипящих 1. Зачёт, жёсткий, шов 2. Чёлн, шорты, чёрточка 3. Жокей, шофёр, чёткий 4. Цоколь, чётный, щёки 5. Капюшон, шорох, шёпот 6. Учёт, звездочёт, шок 7. Жёлудь, шотландец, жёлтый 8. Чёрствый, чёлка, жонглёр 9. Пчёлы, трущоба, чащоба 10. Изжога, обжора, печёнка Правописание Ы—И после Ц 1. Плоскогубцы, цинк, цикорий 2. Цигейка, цыганка, циферблат 3. Цикл, цитрусовые, певцы 4. Станция, ресницы, сестрицын 5. Циркуль, шлёпанцы, рукавицы 6. Бубенцы, на цыпочках, нация 7. Вибрация, цыган, цыкнуть 8. Цитата, голубцы, цыц 9. Секция, бледнолицый, цыплячий 10. Циклон, цыганка, цыпки Объяснительные диктанты Приставки на 3—С Запишите тексты, обозначьте приставки на 3—С. 1. Вот над землёй взлетает могучее солнце. Оно быстро раскаляется, разливается румянцем и всплывает над узкой тучкой. Затем появляются облака. Верхний край растянутого облачка сверкает змейками. Облака расползаются над бесконечной речкой. Около небосклона они сдвигаются. А к вечеру эти облака исчезают, и на небе появляется звезда. Ветер разгоняет дневной зной, разбрасывает его по воздуху. Здесь пахнет сжатой рожью, гречихой. (По И. Тургеневу, 58 слов) 2. На рассвете я проснулась и посмотрела в окно. Деревья расцвели золотистыми и красными листьями, а берёза распустила ветки. Многие деревья уже начинали сбрасывать листья. Далеко раскинулся ковёр из иссохших листьев, и ветер разбрасывал их. Исчезла красивая зелень.

Вдруг пошёл дождь. Измокшие люди бежали по дорожкам, а дождь всё усиливался. Стук его капель по крышам разносился далеко. Кажется, что это будет продолжаться бесконечно. (61 слово) 3.



Тайна египетских пирамид Много интересных открытий сделали учёные на египетской земле. Во время раскопок были вскрыты остатки каменной кладки. Учёные рассчитывали найти остатки пирамид. Трудно было разгадать тайны пирамид. Известковую скалу расчистили и вырубили в ней отверстия. Надписи на камнях восхваляли фараонов. Здесь можно было увидеть сцены из жизни простых людей. Сохранились рассказы из жизни египтян.

Тяжёлые стволы колонн сбросили на землю. Здание было разрушено. Для строительства нужно было сделать точные расчёты. Учёные обнаружили бесчисленные мраморные обломки. Во время землетрясения статуя сдвинулась с места, и верхняя её часть рухнула на землю. (87 слов) 4. Как разрушаются горы? Горы рождаются, развиваются, распадаются и исчезают. Они оставляют после себя участки плоского рельефа. В разрушении гор участвуют разные внешние силы. Днём солнечные лучи нагревают скалу, и камни словно раздвигаются, ночью они вновь сжимаются. Камень не выдерживает и растрескивается. Теперь свою разрушительную работу начинает вода. При замерзании она расширяется в трещинах, и они растут. В них проникают корни растений и разъедают поверхность скалы. Быстрые горные реки способны разбить породы. (Из детской энциклопедии, 68 слов) 5.



Кто трясёт Землю? Отчего происходят землетрясения? Учёные выяснили, что земная кора состоит из плит. Они перемещаются относительно друг друга, расходятся, сталкиваются.

Мощное землетрясение начинается с серии мелких толчков. Эти толчки передаются на большие расстояния. Сильные толчки могут встряхнуть и разрушить здания городов, всколыхнуть воды океана, рассечь поверхность Земли огромными трещинами. (Из детской энциклопедии, 71 слово) 6. Солнце повисело в осиновых ветках и растворилось за лесом. Закат расплылся в небе. Низко над просекой распластал свои крылья ястреб. Он летел бесшумно, не шевелил крыльями. Я стоял на бесснежной поляне. Только под высокими деревьями ещё располагались сугробы. Дрозды трещали и голосили на ёлках. Вдруг я почувствовал аромат. Он шёл с земли. На земле торчали короткие стебли. На них распустились сиреневые цветочки. Эти цветы назывались волчьим лыком. (По Ю. Ковалю, 67 слов) Чередующиеся гласные в корнях слов Графически объясните написание чередующихся гласных в корнях. 1. Ель обычно растёт на влажных местах. В густой тени елового леса разрослись некоторые растения. В колючих ветвях ели расположились птицы. В глубоких и тёплых гнёздах в зимнюю стужу выводят своих птенчиков клесты. К весне они подрастают.

Особенно красивой вырастает ель зимой. Её тяжёлые шапки белого снега висят на раскидистых ветвях и сверкают на солнце. Приятно проложить в лесу тропочку. Высокие вершины украшены гирляндами лиловых шишек. В еловых лесах строят свои берлоги медведи. Под низкими ветвями располагаются зайцы. Густые ветви елей похожи на лесной полог. (По И. Соколову-Микитову, 84 слова) 2. В лесу Друг отца предложил отдохнуть на природе, и мы отправились в лес.

В лесу был чудесный воздух и разнообразная растительность. Тропинка почти заросла, и мы с трудом различали дорогу. Вот перед нами зарастающий осокой пруд, а дальше располагается широкий овраг, за ним раскинулась прекрасная поляна. На ней уютно расположилась лесная сторожка. А там дальше вырос берёзовый лес. Вокруг берёзок густо зеленеет молодая поросль.

Лес — это великое чудо! Хочется слагать о нём прекрасные песни. (71 слово) 3. У меня есть щенок по кличке Ромка. У этого Ромки быстро растут лапы и уши. Уши у него выросли очень длинные. Они, словно пологом, закрывают ему глаза. Часто щенок задевает лапами разные предметы. Однажды Ромка зацепил кирпич. Ромушка удивился и стал смотреть за полётом кирпича. Лотом он повернул голову и положил её на лапы. Ромка затявкал и отпрыгнул в густую растительность. На лай прибежала Ромкина мать. Она успокоила сыночка, и вскоре Рома завилял хвостиком и мирно расположился на отдых. (81 слово) 4. Пришла хлопотливая осень, расположилась в садах и лесах, жёлтым пологом задёрнула кусты и сдула с деревьев зелёное платье. А потом наступила зима, покрыла белым пухом холодную землю. Берёзовые семена проспали до тёплых дней и к весне стали подрастать. Берёзовые семена дали зелёную поросль, росточки быстро подрастали. Они вскоре стали красивыми растениями. А люди слагают красивые песни о временах года. (По М. Пришвину, 61 слово) 5. Я шёл по болоту и собирал клюкву. Клюква разрасталась по всему болоту. За болотом оказался бугор. Здесь росли сосны. Я снял куртку, расстелил её и лёг под соснами. Бугор был весь в божьих коровках. Я просил их улететь на небо. Но они ползали по лицу, забирались в волосы. Сосны уходили в небо. Казалось, что они растут прямо из меня. Подул ветер. Сосна уронила шишку. Я расположился под деревом и задремал. (По Ю. Ковалю, 71 слово) Правописание О—Ё после шипящих Подчеркните слова с гласными О—Ё после шипящих. 1. Наступает жаркий день. Солнце жжёт, и в воздухе духота. Я шёл вдоль соседского забора. Вдруг из маленькой щёлки послышался шелест и шорох. Я подошёл к забору и заглянул в щёлочку. В траве сидел птенчик, его лапка застряла в куче стружек. Птенчик пытался выпутаться, его жёлтый пух на голове с шоколадным отливом поднимался от усилий, а чёрный клюв был открыт. Я просунул руку в щёлку, разгрёб стружки, раздалось щёлканье, и птенчик благодарно щёлкнул клювом и побежал. (74 слова) 2. Жора-обжора Жора проснулся рано и пошёл чистить зубы своей любимой щёткой. Потом он взял расчёску, причесал чёлочку. Жора выпил чашечку чёрного кофе, надел жёлтую курточку с чёрным капюшоном и пошёл на учёбу. По дороге Жора купил пончики и съел целую горку. Вскоре он почувствовал изжогу и решил не ходить на учёбу, а пошёл домой пить мезим. Вот такой у нас Жора-обжора. (61 слово) 3. Гроза Гроза всё накалялась. Небо из чёрного стало багровым и выделялось чётче. Гром бил сильно и жёстко. Он взрывался сразу, потом вспыхивал в другой стороне. Всё вокруг было заполнено тяжёлым грохотом, всё сжималось и трепетало, чёрные молнии разрезали небо. Вот молния выглянула в щёлку, но не погасла, а вдруг закружилась, заплясала и разошлась широким концом, обнаружила жуткий голубой огонь.

Грохот охватил всё небо, стал разрывать его на части. Оно треснуло и обвалилось. И сразу пошёл дождь, шумно полил по жёлобу, смыл жёрдочку. Гроза стала отходить, молнии сверкали в одной стороне. Небо потемнело и затем стихло, из него сыпал дождь. Он словно отбивал чечётку на крыше. (По В. Распутину, 90 слов) 4. Однажды шофёр вёз в кабине чопорного шотландца. В кармане у шотландца лежала шоколадка. На обёртке был изображён жонглёр, а рядом с ним собачка с шёлковой шёрсткой. Они ехали по шоссе вдоль речки. От яркого солнца речка была жёлтого цвета. Вдруг из кустов показался шустрый зайка. Он быстро пробежал вдоль дороги и скрылся в зарослях камыша. (55 слов) 5. Ночёвка в лесу Первый день похода подошёл к концу. Надо искать ночлег. Мы остановились на берегу речки, стали готовиться к ночёвке. Рядом шумели заросли камыша.

Все стали искать хворост. И вот наш командир зажёг спичку и разжёг костёр. Сучья в костре стали перешёптываться, слышались шорохи и лесные звуки. Огонь горячо пылал. Настало время ужина. Мы нарезали чёрный хлеб, но он был уже чёрствый, открыли банки сгущёнки и тушёнку. Потом под шёпот листьев все легли спать. Утром мы пошли в лес, там попадались грибы, ягоды и жёлуди. (84 слова) Правописание Ы—И после Ц Запишите тексты, графически объясните написание И—Ы после Ц. 1. Весной у курицы вывелись цыплята. Однажды курица со своими цыпочками пошла гулять. Один цыплёнок отстал и попал на маленькую станцию. Он хотел посмотреть на часы, но циферблат часов был сломан. На часах не было ни одной цифры. Вдруг малыш услышал шум, он повернулся и увидел проезжавшую мимо цистерну с молоком, Цыплёнок испугался и убежал в лес. На опушке он заметил цыганский табор. Возле костра на циновке сидели цыгане и ели огурцы. Красивая цыганка пела задушевную песню. (75 слов) 2. Около маленькой станции расположился цыганский табор. Рядом протекала красивая речка. А в лесу звонко пели птицы. Старый цыган повёл коней на водопой, а цыганята долго возились в воде. От этого у них на руках появились цыпки. Они сели на берегу и стали есть цитрусы. Вдруг два маленьких цыганёнка увидели цыплёнка. Мальчик попытался с ним поиграть. Он это видел в цирке. Но цыплёнок не слушался. Тут пришёл старик и объяснил, что цыплята не поддаются дрессировке. После этих слов цыган встал на цыпочки и сказал цыплёнку: «Цыц!» Цыплёнок убежал, а цыганята пошли играть. (91 слово) Контрольные диктанты 1. Жаркий безоблачный день. Лучи солнца пробиваются сквозь густые растения. От станции тянется бескрайняя дорога. Она удаляется в лес. На каждом шагу бесстрашного путника этой дремучей чащобы подстерегает опасность.

Но вот заросли пройдены. Можно расположиться на отдых. Путник достаёт тушёнку, кусок цыплёнка, цитрусовые и ест с аппетитом. На деревьях звонко пощёлкивают птицы. В ближайших кустах мелькнул полосатый бок страшного зверя. Путник хватается за ружьё, но зверь ушёл сквозь растительность.

Усталый путник выходит на поляну, ложится в траву и внимательно слушает каждый шорох и шёпот. Разнообразные бабочки и жучки летают вокруг, хлопотливые пчёлы залетают в чашечки цветов. Сердце останавливается от восторга. (По Г. Скребщкому, 99 слов) Задание 1. Произведите синтаксический разбор предложения: 1-й вариант — третье предложение второго абзаца;

2-й вариант — последнее предложение второго абзаца. 2. 1-й вариант — выпишите слова с чередующимися гласными, графически объясните написание.

2-й вариант — выпишите слова с приставками на 3-С, графически объясните написание. 2. У меня в сторожке жил ручной ёж. Днём он располагался в старом сапоге, вечером любил полежать на циновке у дверцы шкафа, а ночью выходил на добычу. Я часто просыпался от шороха. Это шуршал ёж. Он бежал по тоненькой жёрдочке, ловко ловил беспомощных мышей и быстро расправлялся с ними, а потом ложился отдыхать. Ёж доставлял мне много беспокойства, был большой обжора. Он объедал мои любимые растения и даже ел маленькие росточки в горшочках. Но мне нравилась его хватка. Вот он выходит из убежища, разглядывает каждую щёлку, суёт нос за решётку, выхватывает мелкие крошки, сбрасывает их в кучку. Он был забавен в своих движениях, походке, смешна была его мордочка с чёрными и бесхитростными глазками. (По И. Соколову-Микитову, 112 слов) Задание



1. Сделать синтаксический разбор предложения: 1-й вариант — пятое предложение;

2-й вариант — предпоследнее предложение. 2. 1-й вариант — выпишите слова с О-Ё после шипящих, обозначьте орфограмму.

2-й вариант — выпишите слова с приставками на 3-С, обозначьте орфограмму.

Имя существительное Словарные диктанты 1. Телега, галерея, картофель, аллея, командир, праздник, чирикать, фонарь, чувствовать, сигнал, вагон, тротуар, карьера, верблюд, металл, счастливец, платформа, синева, наслаждение, иллюстрация, бирюза, грамматика, профессия, ураган, матрос. 2. Окраина, материк, телепередача, шествовать, шоссе, павильон, выставка, ветеран, тарелка, дрожжи, километр, портфель, коричневый, белизна, керосин, бензин, фарфор, горизонт, конструктор, шахтёр, преподаватель, театр, гимназия, здание, опушка. 3. Юбилей, алюминий, батарея, урожай, иней, санаторий, территория, гербарий, планетарий, экскурсия, рукавицы, свитер, жилетка, фиалка, профессор, килограмм, апельсин, инженер, офицер, тренер, тренироваться, шофёр, блиндаж, стеллаж. 4. Абзац, пловец, юноша, талант, планета, равнина, олимпиада, гуманизм, баянист, квалификация, аккордеон, аккуратность, будущее, бандероль, фасоль, визажист, адвокат, командировка, конферансье, маэстро, юность, исследователь, алый, кайма, пальто. Распределительные диктанты Род имён существительных Запишите слова в три колонки: в первую — существительные женского рода, во вторую — среднего рода, в третью — мужского рода. Слесарь, впечатление, аллея, яблоко, галерея, растение, огонь, отвар, небо, дробь, салат, предложение, пломба, поросль, картофель, речь, фикус, хватка, вишня, сложение, словарь, колесо, цель, погреб, ручка, аптекарь, повидло, ёлка,' тропка, слагаемое, избушка, озеро, куб, аромат, площадь, якорь, командир, руль, окно, день, полотенце, номер, машина, поле, изложение, полотно. Склонение имён существительных Запишите имена существительные в три колонки: в первую — существительные 1-го склонения, во вторую — 2-го склонения, в третью — 3-го склонения. Олень, площадь, капля, голубь, ночь, дыня, отвар, пень, шкаф, пыль, сабля, педаль, вишня, землянка, столица, город, бар, доля, насыпь, ясень, брошь, тетрадь, тревога, полынь, телега, гвоздика, пустырь, цепь, ловля, тишь, пекарь. Падежные окончания имён существительных Запишите слова в две колонки: в первую — существительные с окончанием Е, во вторую — с окончанием И. О революции, по тропинке, на ступеньке, из деревни, к полянке, к Лидии, к Марье, по истории, на площадке, от батареи, в галерее, в Астрахани, на яблоне, в объявлении, на поляне, у полянки, по улице, у Ксении, в доме, по химии, вдоль дороги, в ущелье, в песне, на ели. О—Е в окончаниях имён существительных после шипящей Запишите слова в две колонки: в первую — с буквой О в окончании, во вторую — с буквой Е. Шалашом, тучей, плечом, продажей, камышом, врачом, ключом, кражей, порчей, замшей, рожицей, ковшом, овцой, алычой, добычей, чашей, удачей, свечой, карандашом, пуговицей, клячей, кожицей, каланчой, клещом. Грамматические диктанты Склонение и падеж имён существительных Запишите словосочетания в столбик, обозначьте склонение и падеж имён существительных. Мечтал о деревне, рассказал о соревновании, думал о празднике, шёл по аллее, находился в лаборатории, росли на рябине, обратился к Дарье, вышел из избушки, записал в тетради, учился в училище, говорили о Марии, спешил к Даше, занимался в библиотеке, встретился в театре, был возле библиотеки, спорили об ударении, тяжело в учении. Объяснительные диктанты Падежные окончания имён существительных Объясните написание букв Е—И в окончаниях имён существительных. 1. Хорошо в деревне! Бабочки в поле летают, в огороде бегает кот, на ветке яблони звонко чирикают птички. А вечером на окраине деревни собираются местные жители. Есть у нас чудесная речка. Вода в речке чистая, а в заводи водится рыба. А ещё у нас есть прекрасный лес. Там с ветки на ветку перепрыгивают пушистые белочки. Я люблю гулять по деревне с друзьями, люблю бродить по тропинке в лесу. (67 слов) 2. Лесник подошёл к голове лошади. Мы поехали вдоль рощи. Моя кобылка шлёпала по грязи. Вскоре мы оказались у избушки. На крылечке избушки стояла девочка с фонарём в руке. Я вошёл в избу. На стенке висел тулуп, на лавке лежало ружьё, возле печки стояли горшки. В отдалении располагался стол. На столике горела свеча, а на середине избушки висела люлька. Девочка погасила фонарь, села на край скамейки и стала качать люльку. Ребёнок в люльке дышал тяжело. (По И. Тургеневу, 75 слов) 3. В бухте шумел птичий базар. Тысячи птенцов гнездились на вершине скалы. Сильный шум поднимался на птичьем базаре. Я часто думал о поведении птиц. Этих птиц не беспокоили люди и звери. Белые медведи и хитрые песцы не могли забираться на отвесные стены, и птицы чувствовали себя в безопасности, продолжали сидеть на маленьком выступе. (По И. Соколову-Микитову, 52 слова) 4.



Дома На суше уже наступил вечер, а в море было светло. В отдалении мигал маяк. Стёкла сигнальных фонарей отсвечивали зелёным и красным. В небе сверкали звёзды и отражались в морской пучине. А в гавани суетились люди. К гавани подходил пароход «Тургенев». С пристани подали сигнал, и вскоре пассажиры сошли на мостовую пристани.

При выезде из порта у ворот стоял часовой, а на переезде Петя увидел вагоны с углём. За лето Петя отвык от города. А в городе ещё стояло роскошное лето. Ночная жара висела в воздухе, а в ветках акации сверкали огни города. На тротуаре лежали горы арбузов. Проехали мимо знакомой аптеки. Из аптеки на мостовую лился яркий свет. Скоро мальчик будет в родном доме. (По В. Катаеву, 114 слов) 5. Верблюды хорошо приспосабливаются к жизни в пустыне. Запасы воды в виде жира они носят на спине. Верблюды прекрасно ориентируются в пустыне и находят воду на расстоянии многих километров. В дороге верблюд не пьёт и почти не ест. Для человека верблюд был лучшим «кораблём пустыни». (Из энциклопедии, 44 слова) 6. Зимой Потянулся вдоль тропинки и скрылся в ельничке заячий след. Лисий след вьётся возле зимней дороги. Белка перебежала дорогу, вздёрнула пушистый хвост и оказалась на зелёной ёлке. А на вершине ели много шишек. Прыгают по шишкам лесные синички. А на рябине рассыпались снегири, стряхнули серебристый иней, взлетели и расселись на ветке берёзы. (По И. Соколову-Микитову, 51 слово)



7. Бабка Ганя жила на окраине деревни, в маленькой избушке. Её внук Вася работал в другом городе на стекольном заводе. Осенью он приезжал к бабке в гости, привозил ей синие стаканы. Эти стаканы стояли на полке в углу. Бабушка любовалась ими и не давала их трогать. (По К. Паустовскому, 45 слов) 8. Зимой Протянулся через дорогу и скрылся в густом ельничке заячий след. Лисий вьётся вдоль зимней дороги. Белка пробежала около дороги и оказалась на высокой ёлке. На вершине ели много шишек. С шишки на шишку прыгают бойкие синички. А на рябине рассыпались снегири. Стряхнули они иней с деревьев, взлетели всей стайкой и расселись на ветвях голой берёзы. (По И. Соколову-Микитову, 57 слов) Предупредительные диктанты 1. Началась гроза, и я вернулся к избушке, сел на терраске, прислонился спиной к стенке. Мне хотелось проследить весь ход грозы. Гроза выдала мне весь свой блеск и красоту. Потемнело. Низко под тучей пронеслись птицы. Молния располосовала небо. Оно словно опрокинулось чашей, дохнуло резким холодом, и вдруг начал катиться гром. Он сильно встряхнул землю. Вихри туч опустились к земле. И вдруг случилось чудо. Солнечный луч прорвался сквозь тучи, косо упал на леса, и вдруг хлынул торопливый ливень. Он гудел, веселился, колотил по листьям. Лес сверкал и дымился от счастья. После грозы я вычерпал лодку и поехал домой. (По К. Паустовскому, 95 слов) 2. Весь день налетал из чащ на деревню ветер. Он поднимал с дороги сухие листья и гнал их от дороги к дороге. Я шёл по деревне, и плащ мой хлопал под порывами ветра, пищал. Соринки хлестали по лицу, закручивались в волосах и дёргались. Они напоминали сейчас пчёл. Тучи толпились над деревней, толкались на одном месте в ожидании просвета на небе. Они пытались раскрыть в небе узкие колодцы. По краям этих колодцев кудрявился солнечный пух. По тропинке шелестела листва и уходила в самую глушь леса. (По Ю. Ковалю, 84 слова) Контрольные диктанты 1. Гаврик спал возле лодки. Он положил под голову камень и укрыл лицо дедушкиным плащом. Гаврика охватила дрожь. На ногах не было носков, и Гаврик поджал ноги.

К утру из-за туч выглянуло солнце. По поверхности моря пошла рябь. В направлении горизонта показалась светлая полоса.

А возле дач кричат первые петухи. В такую ночь нельзя спать под крышей. Гаврик встал, умылся в море, увидел в морской пучине рыбёшек. Он прошёл сквозь заросли бурьяна к своему сараю.

Сарай находился на бугорочке. В сарае спал дедушка. Дедушка уже был в огороде. Помидоров в огороде оставалось мало. Дедушке удалось собрать штук шесть. Цыплёнок бегал у ног дедушки, клевал землю. Дедушка вошёл в сарай, достал с полки кусок хлеба и положил его рядом с помидорами. Сегодня дедушке предстояло много дел. (По В. Катаеву, 124 слова) Задание



1. Произведите синтаксический разбор предложения: 1-й вариант — второе предложение первого абзаца; 2-й вариант — третье предложение последнего абзаца. 2. Обозначьте падеж имён существительных: 1-й вариант — первый абзац; 2-й вариант — третий абзац. 3. Произведите морфологический разбор существительного:



1-й вариант — у ног; 2-й вариант — с полки. 2. Петя вырвал из тетради листок и принялся писать бабушке письмо, он просил передать привет тёте и дедушке. Мальчик сообщал, что по примеру дедушки он хочет стать героем, его влечёт карьера военного. Мальчик просил прислать ему мундир дедушки.

Прошло два месяца, а посылки от бабушки не было. В ожидании послания от бабушки Петя пошёл к Гаврику. С утра до вечера мальчики бродили по чёрным дворам, тёмным галереям, тенистым аллеям, становились гостями трущоб, колесили по окраине города. Вид у Пети был приличный. Он был в шинели и с ранцем за плечом. Но во время дождя они укрывались одним плащом. А ещё мальчики любили ходить по узким улочкам города. Здесь было много интересного и любопытного. (По В. Катаеву, 113 слов) Задание 1. Выпишите из текста 3 существительных: 1-й вариант — 1-го склонения; 2-й вариант — 2-го склонения. 2. Выпишите из текста 3 существительных: 1-й вариант — женского рода; 2-й вариант — мужского рода. 3. Произведите морфологический разбор существительных: 1-й вариант — из тетради; 2-й вариант — от бабушки.

Имя прилагательное Словарные диктанты 1. Лестница, сироп, стеллаж, перила, искусный, роса, аллея, плотина, массивный, калорийный, рацион, алый, ароматный, фиолетовый, кафтан, свирепый, расстояние, бархатный, праздник, велосипед, калач, маскарадный, костюм, кофта, тарелка. 2. Гармонист, пирог, расстегнуть, сарафан, карман, заботливый, талантливый, труженик, аккуратный, диплом, айсберг, сувенир, багрянец, сияние, фотоаппарат, внимательный, фарфоровый, бордовый, бирюзовый, малахитовый, оранжевый, сирень, расчётливый, заманчивый, отчётливый. 3. Коллективный, миллионный, затейливый, будущий, следующий, металлический, фантастический, искусственный, исследовательский, бревенчатый, эффективный, проталинка, колоссальный, аккорд, трибуна, дискуссия, вожжи, дрожжи, батальон, бульон, ожерелье, баррикада, дощатый, фантастический, веснушчатый. Творческие диктанты К данным существительным подберите прилагательные и составьте словосочетания. 1. Долина, сияние, заря, полог, изложение, растение, отрасль, росток, сложение, ястреб, лестница, вырубка, сироп, параграф, мармелад, стеллаж, терраса, аллея, колонна, километр. 2. Троллейбус, пассажир, перила, килограмм, шотландец, шёрстка, обжора, шёпот, шорох, чёлн, капюшон, жёрдочка, решётка, шелка, цыганка, цыплёнок, станция, рукавицы. Запишите мини-тексты, подчеркните те прилагательные, которые имеют краткую форму. 1. Сыро в апрельском лесу. Ещё ты не слышишь птичьих голосов. Почва медленно впитывает воду. В весеннюю пору возле лесных луж и мокрых опушек появляется калужница. Её жёлтые цветы и яркая зелень сразу оживляют серый лес. Тёмные листья блестят на солнце. (По И. Соколову-Микитову) * Просклоняйте словосочетания яркая зелень, весенняя пора.



2. Стояли сентябрьские дни. Ещё можно было ходить в лёгкой рубашке. Дожди были редкие и случайные. Над холмами разносился запах горькой полыни, в лесу раздавались соловьиные трели. Трава на нашей полянке осталась живой и мягкой. На ней возились свободные от школьных уроков ребята. (По И. Соколову-Микитову) * Просклоняйте словосочетания сентябрьские дни, школьные уроки. 3. День был жаркий, светлый. По ясному небу неслись низкие тучи. Крупные капли летнего дождя падали на поляны. Пыльные дороги дымились под редкими ударами брызг. В далёкой деревне слышались петушиные крики. Но вот туча пронеслась, и изумрудная и золотая трава стала переливаться на солнце. (По И. Тургеневу) * Просклоняйте словосочетания золотая трава, крупные капли. 4. Зайцы — хорошие бегуны. Задние ноги у них сильные и длинные. Лапы у беляка широкие, а к зиме они обрастают густой шёрсткой. У зайца выпуклые глаза, они имеют широкий обзор. Заяц искусно запутывает следы, и в его следах не могут разобраться ни хищные звери, ни охотничьи собаки. (Из энциклопедии для детей) * Просклоняйте словосочетания хорошие бегуны, хищные звери. 5. Зима держалась вечерними морозами и утренними заморозками. Ночью валил снег. Но с нашей горы ветер сдувал снежную пыль, и на солнце гора сверкала чистым и ослепительным серебром. Громоздились новые облака над снегами, в лесах просвечивает голубое небо, вороны орут, синички поют. (По М. Пришвину) Грамматические диктанты Падеж имён прилагательных. Окончания имён прилагательных Запишите словосочетания, обозначьте окончание и падеж имён прилагательных. 1. Зелёную листву, с весёлым криком, в утреннем свете, под широким пологом, над могучей рекой, ранней весной, чистою росою, до поздней ночи, над весенней степью, вечернюю прохладу, душистая черёмуха, дремучему лесу, кипучая жизнь, на бескрайних просторах, на свежем воздухе, на утренней зорьке. 2. В раннюю пору, над могучим дубом, в синюю даль, над колючей ёлкой, в большом саду, в рыжей хвое, в зимнем лесу, птичьих голосов, в помещичьем доме, о беличьем дупле, извозчичьи повозки, красивую долину, на домашнем питании, по тенистой аллее, по ясному небу, тяжёлым рюкзаком, об интересной книге. Свободные диктанты Прослушайте тексты и запишите их по памяти, используйте для описания животных имена прилагательные. 1. Бобр Бобр — крупный грызун. Мех бобров состоит из жёстких волос и густого мягчайшего подшёрстка. Их шерсть хорошо хранит тепло. Летом бобры любят лакомиться сочной водной растительностью, едят кору деревьев. Они подгрызают стволы со всех сторон острыми резцами. После их работы остаются пеньки с коническими верхушками. В удобном месте они перекрывают реку плотиной. Хатка бобров — надёжное их убежище. (Из энциклопедии для детей) 2. Медведь



Самый могучий хищник наших лесов — бурый медведь. Это массивный зверь с крупной головой и мощными лапами. Двигается он бесшумно, а ударом тяжёлой лапы может сломать позвоночник лосю. Медведь питается ягодами, кедровыми орешками, ест сочные зелёные части растений, коренья и луковицы. Лесной великан — большой сластёна. Медведи — одиночные животные. (Из энциклопедии для детей) 3. Соболь Соболь — обитатель таёжных лесов. Ему подходит хвойная тайга с буреломом. Соболь ведёт наземный образ жизни. Его широкие лапки не дают ему проваливаться в глубоком снегу. Соболь питается ягодами и кедровыми орешками. Это вкусная и калорийная пища. (Из энциклопедии для детей) 4. Куница Куница — это зверёк с гибким телом, короткими лапками и острой мордочкой. Куница — большой любитель мёда, она любит разорять птичьи гнёзда. Большую часть её рациона составляет растительная пища. Зимой в поисках добычи ей приходится пробегать по своему охотничьему участку много километров. Своё убежище куница устраивает в дуплах деревьев, в беличьих гнёздах. (Из энциклопедии для детей)



5. Барсук У барсука коренастое тело, пушистый хвост, шерсть грубая, окраска туловища серая, почти чёрная. Живут барсуки в сухих местах. Их норы очень чистые, просторные. Барсуки питаются разнообразными растительными кормами. Когтистыми лапами они перебирают лесную подстилку в поисках жирных личинок и майских жуков. (Из энциклопедии для детей) Тренировочные диктанты с дополнительным заданием Запишите тексты, выполните задания. 1. Тихая речка была скрыта под твёрдой зеленью кувшинок. Они выставляли свои прелестные венчики на поверхность речки. А на другой стороне реки оставалась чистая и гладкая полоса воды. И в ней мальчик видел всё: и осоку, и чёрный лес, и зарево. А на этом берегу на одинаковом расстоянии друг от друга стояли древние вётлы. Их короткие и прямые ветки топорщились. Тонким свистом перекликались кулички. Иногда в воде тяжело бултыхалась крупная рыба. Мошкара дрожала над водой прозрачным столбом. (По А. Куприну, 76 слов) Задание 1. Выпишите из текста прилагательные вместе с существительными, от которых они зависят.

2. Подчеркните прилагательные, которые имеют краткую форму.



3. Просклоняйте словосочетание крупная рыба. 2. В середине комнаты стоял Яшка. Это худой и стройный молодой человек. Он был одет в длинный кафтан голубого цвета. Его впалые щёки, беспокойные глаза, прямой нос с тонкими ноздрями, белый лоб со светлыми кудрями, крупные, но выразительные губы указывали на человека впечатлительного и страстного. Он был в большом волнении.

Рядом с ним стоял мужчина с низким лбом, татарскими глазами, коротким и плоским носом и жёсткими волосами. Выражение его смуглого лица можно было назвать свирепым. (По И. Тургеневу, 73 слова) Задание 1. Выпишите из текста прилагательные вместе с существительными, от которых они зависят.

2. Обозначьте падеж имён прилагательных.



3. Произведите морфологический разбор прилагательного голубого (цвета). 3. День был жаркий. Спокойное и ласковое море лежало около берегов. В центре оно было светлое, а дальше отливало фиолетовым цветом. Под пароходом оно было зелёное и прозрачное. Рядом с пароходом бежала стая забавных дельфинов. Хорошо были видны их могучие тела. Они рассекали воду, выскакивали на поверхность и делали быстрый круг. Берег быстро уходил. Скоро скрылись густые парки, тесные деревни, белые стены дач, голубые горы. (По А. Куприну, 64 слова) Задание 1. Выпишите имена прилагательные, которые имеют краткую форму, запишите рядом краткую форму прилагательных.

2. Просклоняйте словосочетание фиолетовым цветом.

3. Произведите морфологический разбор прилагательного забавных (дельфинов). 4. Я посмотрел на лесника. Он был высокого роста, плечистый. Из-под мокрой рубашки видны были сильные мышцы. Курчавой бородой закрывалось его суровое и могучее лицо. Из-под широких бровей смело глядели карие глаза. Мы вышли из избы. В отдалении толпились тяжёлые громады туч, вспыхивали длинные молнии, но над нашими головами виднелось синее небо, звёздочки мерцали сквозь жидкие облака. Сквозь шум ветра чудились мне слабые звуки. (По И. Тургеневу, 63 слова) Задание 1. Выпишите из текста имена прилагательные, образуйте от них краткую форму (там, где это возможно).

2. Обозначьте падеж имён прилагательных.

3. Произведите морфологический разбор прилагательного слабые (звуки). 5. Пятнистые олени, лани, лоси и косули обитают в лесах России. Головы самцов украшают ветвистые рога. Каждый год олени сбрасывают их, а потом на месте старых рогов отрастают новые рога. Молодые рога состоят из хрящевой ткани, они густо пронизаны кровеносными сосудами и покрыты бархатистой шёрсткой.

Стройные ноги, красивая голова с большими глазами и огромные рога придают этим животным благородный облик. (Из энциклопедии для детей, 59 слов) Задание 1. Произведите морфологический разбор всех прилагательных второго абзаца. 2. Просклоняйте словосочетание ветвистые рога. 6. Гаснет летний вечер. В лесу стоит гулкая тишина. Вершины огромных сосен алеют нежным отблеском зари. Уже стало темно и сыро. Острый аромат смолистых ветвей слабеет, но сильно чувствуется приторный запах дыма. Дымом тянуло весь день с дальнего лесного пожарища. Быстро опускается на землю северная ночь. Птицы замолчали с заходом солнца. Только дятлы лениво выбивают свою глухую дробь. (По А. Куприну, 57 слов) Задание 1. Выпишите из текста имена прилагательные вместе с существительными, обозначьте окончание и падеж.

2. Просклоняйте словосочетание гулкая тишина. 7. Между лесами и рекой Окой широким поясом тянутся заливные луга. Над лугами дуют свежие ветры, а высокое небо опрокинулось в них бледной чашей.

В лугах тянется старое русло Оки. Его зовут Прорвой. Это глубокая река с крутыми берегами. Берега заросли высокими столетними ивами, шиповником и зонтичными травами.

По утрам воздух на Прорве пахнет горьковатой ивовой корой, травянистой свежестью. Воздух здесь густ, пахуч, прохладен и целителен. (По К. Паустовскому, 65 слов) Задание 1. Выпишите из текста имена прилагательные вместе с существительными, от которых они зависят, обозначьте окончания имён прилагательных. 2. Подчеркните в тексте краткие имена прилагательные. 3. В первом абзаце обозначьте род, число и падеж имён прилагательных. 8. Однажды я заехал очень далеко в живописные места. По левому берегу тянулся лес, а по правому росла ежевика.

День был жаркий. В небе стояли белые громады кучевых облаков. Облака не двигались, но очертания свои меняли. Их ослепительные и твёрдые вершины уходили в небо. От этих облаков долетал глухой и протяжный звук. Звук был тягуч, страшен и гремуч. Это на страшной высоте проходил самолёт. (По К. Паустовскому, 62 слова) Задание 1. Выпишите прилагательные, которые имеют краткую форму, запишите её.

2. Просклоняйте словосочетание живописные места. 9. Мокрый берёзовый лес. С голых веток стекают капли тумана, падают глухо на землю. За тёмными берёзами я увидел рыжее пятно. На опушку вышла оранжевая лошадь. Она была яркая, похожая на осень. Жёлтые, красные, оранжевые листья вздыхали под её шагами. Лошадь прошла мимо, скрылась в густом лесу. Я весь день вспоминал оранжевую осень. Она уходила в лес и уносила с собой остатки рыжей осени. (По Ю. Ковалю, 64 слова) Задание 1. Выпишите прилагательные вместе с существительными, от которых они зависят, обозначьте окончания прилагательных.

2. Произведите морфологический разбор прилагательного за тёмными (берёзами).

3. Просклоняйте словосочетание мокрый берёзовый лес. Выборочные диктанты Выпишите из диктуемого текста только имена прилагательные, запишите краткую форму (если есть). 1. Вечером и ночью шёл липкий снег. Он облепил голые ветки моей любимой берёзы. Но вот взошло яркое солнце, и моя берёзка стала волшебная. Она стоит облитая глазурью до самых тонких веток. Сырой снежок замёрз. Сияет моя чудесная берёзка, она словно хрустальная. С жалобным писком улетели синицы. (По В. Бианки, 46 слов) 2. Однажды в бурную погоду из гнезда выпал птенчик. Я поймал его и принёс домой. Золотистые глаза молодой цапли казались злыми. Молодую цаплю я устроил на маленькой веранде. Там помещалась моя легавая собака. Скоро птица привыкла к новому жилищу и охотно глотала мелкую рыбёшку. Мой доверчивый пёс часто подходил к строгой цапле. Он хотел с ней играть, а она отворачивалась. Я подержал у себя злую птицу и выпустил её. Цапля взмахнула широкими крыльями и улетела. (По И. Соколову-Микитову, 74 слова) 3. Сегодня ранним утром одна пышная берёзка вышла из лесу на красивую полянку. Другая робкая и худенькая берёзка роняла лист за листом на тёмную ёлку. Потом другие деревья стали себя показывать. Это всегда бывает осенью, когда после чудесного лета начинается большая перемена. Разноцветные деревья начинают переживать листопад. (По М. Пришвину, 45 слов) 4. Свежим солнечным утром я иду в лес. Лесная лужайка вся покрыта холодной росой, насекомые спят, цветы ещё не раскрывали венчиков. Шевелятся только листы осины, с гладкой стороны листья уже обсохли, бархатная роса держится мелким бисером. Из еловых пропастей я поднимаюсь к солнечной опушке, в глуши встречается ландыш. Он ещё сохранил свою форму, но пожелтел и не пахнет. (По М. Пришвину, 57 слов) Контрольные диктанты 1. Павлик зашёл в комнату. В центре расположилась громадная ёлка. На ветках ели висели бумажные бусы, на большом шаре был нарисован чудесный домик. На его крыше лежит пушистый снег. Павлик обошёл густое бархатное дерево со всех сторон. Оно было прекрасным. При каждом шаге мальчика на ёлке вздрагивали лёгкие игрушки. В углу Павлик увидел стол с подарками. Он сразу забыл о ёлке. Подарки были великолепными. Это была роскошная книга, большая шоколадка. Шоколад был свеж, ароматен, пахуч. На нём чётко выделялись цифры. Ещё там лежали игрушки: забавный чёртик, красивая статная лошадка. Её круп был могуч и широк. Павлик рассмотрел подарки и опять вернулся к ёлке. Он увидел на ветке розовый пряник. Пряник висел на жёлтой ленте и качался. Павлик отцепил его от ветки и надкусил. В это время послышался шорох, и в комнату вошла тётя в красивом шёлковом платье. Так начался этот предновогодний день. (По В. Катаеву, 141 слово) Задание 1. Подчеркните в тексте краткие прилагательные. 2. Произведите морфологический разбор прилагательного:



1-й вариант — на жёлтой (ленте);

2-й вариант — в шёлковом (платье). 2. Какой замечательный праздник был устроен на даче! Петя не забудет этот праздник. Был накрыт громадный стол, на нём располагались полевые цветы. Середину стола занимал пшеничный калач величиной с велосипед. Потом был бал. Все надели маскарадные костюмы. Девочки стали похожи на русалок и цыганок, а мальчики на индейцев и рыцарей. Стол накрывала кухарка в новой ситцевой кофточке. Она расставляла на сосновом столе чашки, большие тарелки с закусками, принесла самовар и разливала чай. Он был свеж, пахуч и ароматен. Петя пристроился к большому пирогу. Гармонист в расстёгнутой тужурке играл на гармони. Всем было очень весело. (По В. Катаеву, 93 слова) Задание 1. Произведите синтаксический разбор предложения:



1-й вариант — Стол накрывала кухарка в новой ситцевой кофточке;

2-й вариант — Гармонист в расстёгнутой тужурке играл на гармони. 2. Произведите морфологический разбор прилагательного: 1-й вариант — на сосновом (столе);

2-й вариант — к большому (пирогу). 3. Подчеркните в тексте краткие прилагательные.

Глагол Словарные диктанты 1. Барахтается, лягушка, генерал, суббота, силуэт, извиниться, сияние, ориентироваться, ненавидеть, недоумевать, негодовать, неистовствовать, команда, чемодан, таять, веять, сеять, затеять, гимнастика, баскетбол, состязаться, соревноваться, тренер, тренироваться, блеснуть. 2. Перила, рисовать, разожжёшь, космонавт, мечта, стадион, арена, спартакиада, ворона, чирикать, жужжать, стрекотать, вагон, платформа, канал, бормотать, аэродром, троллейбус, фломастер, тарелка, фотоаппарат, бинокль, до свидания, черёмуха. 3. Восстановить, сигналить, аттестат, караулить, беседовать, рисовать, акация, рукодельничать, ориентироваться, отражение, поражение, присутствовать, белизна, ослепительный, праздничный, пелена, визжать, счастье, километр, вверх, вниз, шиповник, карман, вперёд, урожай. Слуховые диктанты Виды глагола Определите на слух вид глагола, запишите букву С, если глагол совершенного вида, и букву Н, если глагол несовершенного вида. 1) постарается 2) советовать 3) пробудился 4) расхвастался 5) цепляется 6) радоваться 7) разрастается 8) положил 9) складывается 10) сопротивляется 11) изучишь 12) начинаешь 13) навешать 14) отсвечивает 15) расцарапаешь 16) взрывается 17) вкатывает 18) восстановить 19) бунтовать 20) рассердился 21) избегает 22) включает 23) потолкаться 24) действовать 25) построить Запись учащихся: 1 - с 6 - н 11 - с 16 - н 21 - н

2 - н 7 - н 12 - н 17 - н 22 - н

3 - с 8 - с 13 - с 18 - с 23 - с

4 - с 9 - н 14 - н 19 - н 24 - н

5 - н 10 - н 15 - с 20 - с 25 - с Правописание личных окончаний глагола Определите на слух гласную в окончании глагола и запишите только букву Е, если глагол I спряжения, и букву И, если глагол II спряжения. 1) потянется 2) бреет 3) дышишь 4) взбивает 5) влезает 6) ослабишь 7) просигналишь 8) требует 9) постараешься 10) стелешь 11) смотрит 12) воркует 13) колет 14) обидишь 15) втянется 16) мечтает 17) видит 18) валится 19) дёргает 20) извлекает 21) гонит 22) проливается 23) держит 24) пишет 25) отключит Запись учащихся: 1 - е 6 - и 11 - и 16 - е 21 - и

2 - е 7 - и 12 - е 17 - и 22 - е

3 - и 8 - е 13 - е 18 - и 23 - и

4 - е 9 - е 14 - и 19 - е 24 - е

5 - е 10 - е 15 - е 20 - е 25 - и Буквы Е—И в корнях с чередованием Определите на слух гласную в корнях с чередованием и запишите только буквы Е или И. 1) вычесть 2) стереть 3) блистать 4) запереть 5) блестеть 6) выдираю 7) умирать 8) опереться 9) собирать 10) прибирать 11) блеснуть 12) поджимать 13) вычитать 14) запирать 15) постелить 16) поджигать 17) расстелить 18) замерли 19) заблестели 20) занимать 21) приберу 22) отнимать 23) заберу 24) застилать 25) взберётся Запись учащихся: 1 - е 6 - и 11 - е 16 - и 21 - е

2 - е 7 - и 12 - и 17 - е 22 - и

3 - и 8 - е 13 - и 18 - е 23 - е

4 - е 9 - и 14 - и 19 - е 24 - и

5 - е 10 - и 15 - е 20 - и 25 - е Правописание -ТЬСЯ — -ТСЯ в глаголах Определите на слух наличие или отсутствие мягкого знака, запишите Ь, если он есть, и знак —, если Ь нет. 1) ударяться 2) растягивается 3) вливается 4) вываляться (в песке) 5) измазаться 6) кусается 7) брызгается 8) переодеваться 9) отворачиваться 10) проваливается И) раздаваться 12) врезаться 13) достучаться 14) потянется 15) проливается 16) кусаться 17) отказывается 18) перекатывается 19) обрызгаться 20) постесняться 21) сопротивляется 22) срастается 23) отмываться 24) напрашиваться 25) складывается Запись учащихся: 1 - 6 - - 11 - ь 16 - ь 21 - -

2 - ь 7 - - 12 - ь 17 - - 22 - -

3 - - 8 - ь 13 - ь 18 - - 23 - ь

4 - ь 9 - ь 14 - - 19 - ь 24 - ь

5 - ь 10 - - 15 - - 20 - ь 25 - - Распределительные диктанты Правописание -ТЬСЯ — -ТСЯ в глаголах Запишите словосочетания в две колонки: в первую — с -ТЬСЯ в глаголах, во вторую — с -ТСЯ в глаголах. Аттестуется на пять, аукается в лесу, барахтаться в воде, надо побеспокоиться, воспитывается у дяди, легко вломиться, восхищаться другом, врывается в дом, впутаться в историю, вдвигается в стенку, решил втиснуться, выкатывается на дорогу, выпутывается из сетки, резко высказаться, говорится в брошюре, надо гордиться подвигом, трудно догадаться, дотягивается до полки, можно дослужиться до генерала, завернётся в одеяло, излечивается от болезни, изогнётся дугой, интересоваться здоровьем. Запишите слова в две колонки: в первую — глаголы I спряжения, во вторую — глаголы II спряжения. Колдовать, наполнять, брить, обидеть, опечатать, доверить, бредить, вклеить, задыхаться, тратить, хвататься, растревожить, исключать, обработать, подложить, накрахмалить, отстоять, повернуть, щуриться, цыкать, простудиться, распутать, обмахнуть, напудрить, набивать, измельчить, ограничить, подкормить, напугать, взъерошить. Правописание личных окончаний глаголов Запишите слова в две колонки: в первую — с буквой И в окончании, во вторую — с буквой Е. Бормочет, нарушит, вспашет, бродит, заварит, завещает, измучит, надпишет, начислит, обгоняет, обещает, сбрасывает, вертит, караулит, наловит, переобуется, намокнет, наварит, обмотается, отодвигается, вливает, видит, царапается, разбросает, прогуляется, делит, нацедит, наточит, пересылает, обрежется, держит, стелет, вызубрит, осилит. Буквы Е—И в корнях с чередованием Запишите слова в две колонки: в первую — с буквой И в корнях с чередованием, во вторую — с буквой Е в корнях с чередованием. Вытереть, упереться, блистать, стелить, выжигать, расстилать, застелить, натереть, затирать, втереть, поджигать, обдирать, растереть, сжигать, отпереть, перебирать, протереть, пробирается, отпирать, выдирать, затереть, застелить, стереть. Виды глагола Запишите слова в две колонки: в первую колонку глаголы совершенного вида, во вторую — несовершенного вида.



Беседовать, бухнуться, наказывать, вложить, возглавить, отсыреть, съездить, жаловаться, заштопать, облизываться, извиниться, надорвать, прорвать, утеплиться, кутаться, столкнуться, поправлять, чувствовать, радоваться, скрылся, расчистить, наклеивать, находиться, начинать, пересадить, изобразить, ввалился, одеваться, съехаться, влезать. Выборочные диктанты Спряжение глагола Запишите только глаголы, определите их спряжение. 1. Старушка спустила очки на кончик носа и оглядела комнату, потом вздёрнула очки на лоб и глянула из-под них. Она редко смотрела сквозь очки. Это были хорошие очки, и носила она их «для важности». Старушка нагнулась и стала тыкать щёткой под кровать. Потом она подошла к открытой двери, встала на пороге, зорко посмотрела в огород. Она не нашла там Тома. (По М. Твену) 2. Появились первые цветы. В лесу на опушке журчит вода, и жанавы наполняются ею. Над бурой весенней водою распустились первые цветы.

Гибкие серые хвостики свешиваются с прутиков, их называют серёжками. Качнёшь такой хвостик, а из него облачко пыльцы вылетает. На веточке орешника сидят цветы. Они похожи на почки. А из верхушки каждой почки высунулись розовые ниточки. Они ловят пыльцу, а пыльца летит по ветру. Отцветёт орешник, отвалятся серёжки, засохнут розовые ниточки, и появится орех. (По В. Бианки) 3. Весь запас корабельной провизии остался сухим. Меня мучил голод, я отправился в кладовую и стал набирать сухарей, потом собирать нужные вещи. Вещи надо было перевезти на лодке, я стал искать её. Потом я решил соорудить плот. Я стал выбирать нужные брёвна, потом их связал канатом. Эта работа стоила мне огромных усилий. Плот получился широк и крепок. Надо было торопиться. (По Д. Дефо)



4. Мне надо было осмотреть окрестности. Я стал выбирать удобное местечко для жилья. Мне пришлось взбираться на вершину холма. Я оказался на острове. Со всех сторон расстилалось море. Земли не было видно, но в отдалении виднелись рифы. Растительность на острове была дикая. Хищные звери здесь не водились, но птицы водились. Я спустился с холма и подстрелил одну птицу. Она сидела на дереве у опушки леса. (По Д Дефо) Правописание личных окончаний глагола. Время глагола Запишите из диктуемого текста в столбик глаголы, рядом запишите образованные от них формы глаголов 2-го лица единственного числа настоящего или будущего времени. 1. В пруду Ожил пруд. Лягушки покинули свои зимние постели в тине, мечут икру и скачут из воды на берег. А вот тритон вернулся с берега на воду. На зиму он уходит из пруда в лес и спит там. Только у лягушек икра плавает в воде комьями. У жаб все икринки на ленточках, а ленточки прикрепляются к подводным травам. (По В. Бианки) 2. Я отправлялся на охоту, находил удобное местечко на острове, устраивал шалаш, вытаскивал из воды и прятал в кустах лодку. Потом я выпускал подсадную утку и терпеливо ждал добычи. Подсадная утка плавала, глядела по сторонам и страстно крякала. На её зов прилетали красавцы селезни. Я ждал, потом осторожно высовывал ружьё, прицеливался и стрелял. Теперь мне стыдно вспоминать о моей охоте. (По И. Соколову-Микитову)



3. Проснулся я поздно. Погода была ясная, ветер утих, море перестало бесноваться. Наш корабль прибило к берегу. Он оказался рядом со скалой. Ночью прилив сдвинул его с мели и пригнал сюда. Волны не разбили его, он держался на воде прямо. Я решил пробираться на корабль. Надо было запастись едой. (По Д. Дефо) 4. Я спустился с дерева и осмотрелся. Наша шлюпка лежала на берегу. Оказалось, что прямой дорогой туда не пройти. Бухта загораживала путь. У меня заныло сердце. При мысли об одиночестве я заплакал, но решил продолжить путь. Я разделся и поплыл. Но взобраться на корабль я не смог. (По Д. Дефо) Буквы Е—И в корнях с чередованием Запишите из диктуемого текста глаголы с чередующимися гласными в корне, графически объясните написание гласной. 1. Хорошо идти по лугу. Перед тобой расстилается ковёр из разных цветов. Выросший шиповник охвачен огнём. Генке нравится набирать горсть розовых лепестков, жевать их, ощущать во рту горьковатый запах. Но приходится пробираться сквозь заросли шиповника. Колючки цепляются за одежду, кошачьими когтями царапают руки. Иногда мешают хвойные лапы. Они словно ложатся на ноги. Тогда приходится залезать с топором на ель. Заберётся Генка по толстым сучьям на дерево, одной рукой обхватит ствол, а другой рубит. От каждого удара хвойная лапа то вздрагивает, то замирает, роняет зелёные иглы и прошлогодние шишечки. А на соседней ели качнулась ветка. Вот огонёк зажигается на стволе и исчезает в зелени. На вершине появилась любопытная мордочка. Это белочка вскочила на сук. Генка опознал зверька и помахал рукой. (По Н. Сластникову) 2. Пороша В детстве радовались мы первому снегу. Выбежишь на поле за ворота, а там засверкает, заблестит ослепительная белизна! Праздничной скатертью расстилаются поля. На белой пелене снегов отчётливо расположились лесные опушки. Пушистые шапки висят на деревьях. Чистыми кажутся звуки, дальние голоса. Глазам было больно от блистающей белизны. Заячьими, лисьими, птичьими следами покрыта белая скатерть снегов. Во многих местах почти до самой земли вытоптан снег, под коркою снега видны растения. Здесь ночью кормились зайцы. Даже опытному охотнику трудно разбираться в ночных следах. Идёшь по лесу, а пушистые ветки трогают твоё лицо. Смотришь кругом и замираешь от снежной прелести. (По И. Соколову-Микитову) Диктанты с дополнительным заданием Виды глагола. Род и число глаголов Надпишите над глаголами вид (совершенный, несовершенный), определите род и число глаголов. 1. Наступила суббота. Летняя природа сияла. Белые акации стояли в цвету и наполняли воздух ароматом. Горы покрылись зеленью.

В этот прекрасный день Том вышел на улицу с ведром извёстки. Он окинул взглядом забор, и радость улетела у него из души, и воцарилась там тоска. Том погрузил кисть в извёстку, провёл ею по верхней доске, потом остановился. Забор был огромный. В отчаянии он опустился на землю. Но вот из ворот выбежал его друг. У Тома сразу созрел план. (По М. Твену, 77 слов) 2. Стояла глухая ночь. В лесу пахло сыростью. Из чёрных болот поднялся туман. Луна встала над головой. Она светила очень сильно, но её свет с трудом пробивал туман. Свет луны стоял возле деревьев. В полосе света показался чёрный силуэт гигантской ели. На фоне неба нарисовались голые ветки осин, они были окружены радужным сиянием. И везде на земле лежали полосы света.

Но об этой сказочной красоте не думали люди. Солдаты вернулись из разведки. Больше суток провели они в тылу у немцев. Они выполнили серьёзное задание. (По В. Катаеву, 83 слова)



3. Заблудился Васютка заблудился в тайге. Она тянулась без конца и без края во все стороны. С высоты тайга казалась тёмным морем. Небо не обрывалось сразу, а тянулось далеко. Облака над головой были редкие.

Медленно спустился Васютка с дерева, задумался, просидел несколько минут. Потом встряхнулся, отрезал кусочек мяса и стал жевать. Потом он начал собирать кучу кедровых шишек, размял их и стал насыпать в карманы орехи. Наконец мальчик забросил мешок за плечо, постоял с минуту и пошёл на север. Надо было выбираться из лесу. Лес загораживал свет и давил своей угрюмостью. Мальчик быстро шёл вперёд. (По В. Астафьеву, 93 слова) 4. Надвигалась ночь. Я решил подумать о ночлеге и принялся строить палатку. Я сделал её из паруса и жердей. Их я нарезал в лесу. Затем я расстелил постель, положил у изголовья два пистолета, ружьё и лёг. Я крепко проспал до утра. Утром я перенёс всё с корабля на плот, остались только громоздкие вещи. Но вдруг стал подниматься ветер. Море бушевало всю ночь. Я выглянул из палатки и увидел, что корабль разбился. Нужно было позаботиться о строительстве хорошего жилища. (По Д. Дефо, 77 слов) Лицо и число глаголов Укажите лицо и число глаголов. 1. Черёмуха Идёшь по большой дороге, а лесные тропы уходят в разные стороны. Весной в лесу прекрасно. Легко дышится, хорошо думается. Идёшь и видишь красивый пейзаж. На опушках леса, на берегах рек и ручьёв распускается и цветёт черёмуха. Это весёлое дерево. Оно хорошо смотрится в лесу, оно всегда улыбается, а весною даже смеётся. Смотришь на цветущую черёмуху, видишь, как колышутся её ветки. И сам начинаешь улыбаться. Весной ты всегда наблюдаешь за черёмухой. Даже в глухих лесах ты увидишь черёмуху. Ребята лакомятся ягодами черёмухи, а хозяйки пекут пироги со сладкой начинкой. Я люблю весенний лес, брожу по его тропинкам, любуюсь красотами леса. (По И. Соколову-Микитову, 99 слов) Время глагола Над глаголами надпишите время. 1. С широких полей, с зеленоватых лугов, из зарослей тянутся туманы. Вот они растаяли в небесной лазури. А в лесу туманы застряли. Солнце поднимается высоко, скоро воздух станет резким, пахучим. Сквозь лесной туман в глубину чащи проникают лучи. Ты смотришь на них и даже их считаешь.

Туман клубится по лесным тропинкам, путается в рыжей хвое. Вода пузырьками садится на зелёные листья, на хвоинки веток. В воде расплываются разные огоньки. Скоро поднимется жаркое солнце, и воздух разогреется. Он уже жгуч и пахуч от ароматных лесных запахов.

Солнце уже сильно греет, а большие капли падают на землю. Это не дождь пошёл, а словно пролились слёзы детей. (По М. Пришвину, 104 слова) 2. Так прожил Жилин месяц. Днём он ходил по аулу, а когда наступала ночь, он в сарае копал землю. Скоро уже убежит Жилин, а теперь он ходит на гору, смотрит, оглядывается, ищет глазами дорогу домой.

И вот вскоре Жилин вместе с Костылиным тронулись в путь. Прошли они через двор к речке, перешли речку. Жилин ориентируется по звёздам. Перепрыгивает он с камушка на камень и на звёзды смотрит. А Костылин отстаёт. (По Л. Толстому, 70 слов) Правописание -ТЬСЯ — -ТСЯ в глаголах Объясните (письменно) написание -ТЬСЯ и -ТСЯ в глаголах. 1. Вода в атмосфере находится в виде крошечных частиц. Разные виды облаков формируются на различной высоте. Рассмотреть облако может каждый. Для этого достаточно оказаться в густом тумане. Обычно облака возникают из-за перемещения воздушных масс. Около земли воздух нагревается и поднимается выше. На высоте воздух расширяется, охлаждается, а пар становится капельками воды. Эти капельки начинают сливаться друг с другом, становятся тяжёлыми, и вскоре они проливаются на землю дождём. Часто они носятся на большой высоте. Там температура низкая. В этом случае пар замерзает вокруг кристалликов льда, и тогда снежная масса падает на землю. (Из детской энциклопедии, 90 слов) Правописание личных окончаний глагола Запишите тексты, обозначьте окончания глаголов. 1. Идёт козёл мохнатый, идёт бородатый, бородой потряхивает, копытами постукивает, блеет. А козочки с козлятками в сад ушли, травку щиплют, кору гложут, молочко детям копят, а козлятки молочка напились, на забор взобрались, рожками передрались. (По К. Ушинскому, 33 слова) 2. Прекрасные ощущения ты испытываешь во время охоты. В ней так много трудного и прелестного. Эти впечатления не забудешь. Просыпаешься среди ночи и не можешь понять, где находишься. Лежишь и видишь бревенчатые стены, низкий потолок, узкую дверь. Вспоминаешь весь вчерашний день. Вот торопливый выезд из дома и лесная дорожка. По этой дорожке пробираешься сквозь деревья, вязнешь в грязи, трясёшься в телеге. Вскоре добираемся до сторожки. Мой спутник не спит, смотрит на меня и не понимает, где он. Потом он оглядывается, видит мост, ручьи, лошадей. Потом мы идём вдоль дороги. Сейчас начнётся охота. (По А. Куприну, 92 слова) 3. Ты знаешь, как косой зайка скачет по сугробам? Ветерок в зимнее время очень злой. Он тебя насквозь продует, нащиплет нос, уши. Хоть плачь! Дует ветер, дорожки подметает, сугробы наносит. Натворит он чудес, стихнет и успокоится. И вот солнышко засияет, задышит теплом. Тогда косой выскочит и бегает. Обрадуется зайчишка солнцу и уже не боится метели. Вскочит на сугроб и провалится, лапками трясёт, усами водит и бежит дальше. (По Н. Вагнеру, 66 слов) Буквы Е—И в корнях с чередованием Обозначьте корни, в которых есть чередование гласных, графически объясните написание гласных в этих корнях. 1) Я всё шёл и шёл и уже собирался лечь до утра. Вдруг я услышал голоса и увидел блистающие огоньки. Звонкие голоса детей раздавались вокруг огней. Я расположился рядом с мальчиками. Картина была чудесная! Около огней дрожало, замирало, упиралось в темноту красноватое отражение. Пламя вспыхивало и росло, иногда оно горело слабее, разбрасывало яркие отблески. Тени собирались в кучу, мрак расстилался по всей долине. Иногда из тьмы видны были морды лошадей. Они задирали голову и тупо смотрели на людей. Мальчики долго не могли смириться с моим присутствием. (По И. Тургеневу, 85 слов) 2) Эта собака была бездомная. Она не доверяла людям. Летом собачка пробиралась к даче, бесшумно ложилась под террасу и замирала. Люди в доме спали, и собака сторожила их. Спала она одним глазом и при каждом шорохе вытягивала голову, подпирала её лапами и слушала. А тревожных звуков было много. В траве журчало, шумело, слышался шёпот, и на близком шоссе грохотала телега, скрипели возы. А в окрестном воздухе расстилался запах душистого сена и манил в светлую даль.

Дачники были очень добрыми людьми, они кормили и поили собаку. А она развлекала их, ложилась на спину, валялась и визжала от счастья. И все собирались вместе и хохотали. (По Л. Андрееву, 102 слова) 3) Ростислав собирался позагорать. Он взял все вещи, запер дверь и радостно поскакал на пляж. По берегам росло много разнообразных растений. Вот полотенце легло на песок, и Ростислав расположился на песке и заснул. Вскоре он проснулся, в воздухе пахло горелым. Кто-то зажёг костёр. Мальчик почувствовал его запах. Но это был не костёр, это сгорела его спина. Уже вечерело. Темнота стирала все краски. Море блистало. Мальчик стал собираться домой. Он решил больше не спать на пляже. (74 слова) 4) Озёра — это скопления воды на суше. Озёра располагаются в разных частях света. Все озёра имеют возраст, они рождаются и умирают. Мелкие озёра вымирают быстрее. На дне умирающих озёр собирается ил, и озёра мелеют, зарастают разными водорослями и вскоре становятся болотами. (Из детской энциклопедии, 41 слово) Предупредительные диктанты 1. Цветок На пустыре не росла трава. Один ветер гулял по пустыне. Ветер носил семена и сеял их всюду. Они ложились в землю и прорастали. В чёрной земле рождались цветы и травы, а в камне и глине семена умирали.

Но одно семечко проросло в камне. Так начал жить маленький росток. Он забирал капли дождя, поднимал вверх свои листья и прорастал. Ветер утихал возле цветка. Цветок всю ночь сторожил росу и собирал её по каплям. Он трудился день и ночь, чтобы жить и не умереть с голоду. Он вырастил свои листья большими, чтобы они могли останавливать ветер и собирать росу. (По А. Платонову, 97 слов) Задание



1. Произведите синтаксический разбор пятого предложения (В чёрной земле...).

2. Обозначьте в словах корни с чередующимися гласными.

3. Обозначьте род и число глаголов прошедшего времени. 2. Перед восходом солнца на маленькую полянку ложится мороз.

В полумраке рассвета приходят лесные существа и потом начинают по всей поляне расстилать белоснежные холсты. Первые лучи солнца убирают холсты. И остаётся на белом тёмное место. Вскоре белое растёт, и только в тени деревьев и кочек долго ещё сохраняются беленькие клинышки.

На светлом небе между золотистыми деревьями не поймёшь, что творится. Когда дует ветер, листья стайками уносятся, собираются мелкие птички и несутся в далёкие края.

Ветер — заботливый хозяин. За лето везде побывает. У него даже в самых густых местах не остаётся листиков.

А вот осень пришла, и заботливый хозяин убирает свой урожай.

Листья падают, лёгкий шорох слышится везде. (По М. Пришвину, 106 слов) Задание 1. Подчеркните грамматическую основу в предложении Ветер — заботливый хозяин.

2. Обозначьте в словах корни с чередующимися гласными.

3. Произведите морфологический разбор глаголов растёт, (не) поймёшь. 3. Поезд приближается к станции. На путях виднелись цистерны. А дальше расположились домики с огородами, чёрная лента шоссе, появились корпуса завода.

Пассажиры стали собираться. Они снимали с полок мешки, чемоданы. Колёса стучали по стрелкам, затем потянулись цепочки товарных вагонов. Поезд остановился. Состав приняли на пятый путь, ребятам пришлось пробираться на перрон по тормозным площадкам, под вагонами.

Площадь перед вокзалом была большая. На площади был фонтан, а возле фонтана росли цветы. Они словно зажигались разноцветными огоньками и освещали всё вокруг. Дети озирались по сторонам. Их всё удивляло. В конце площади из-за домов появились два тёмных вагона. Ребята отправились туда. (По Н. Сластникову, 97 слов) Задание 1. Произведите синтаксический разбор третьего предложения второго абзаца (Колёса стучали по стрелкам...).

2. Определите вид глаголов.

3. Произведите морфологический разбор глаголов приближается, стучали. 4. В июне мы поехали к бабушке и взяли с собой Чапку и Усика. Нам всем купили билеты.

Вечером мы были у бабушки, а утром пошли на речку ловить рыбу. Мы с Чапкой копали червяков. Чапка рыла лапами землю, а я собирал червяков в баночку. Маша их не собирала. Она боялась их, хотя червяки не кусаются. Потом мы пошли искать место на речке. Мы сели на берег, и я стал насаживать червяков на крючок. Маше червяков было жалко. Я закинул удочку и стал ждать, но рыбка не ловилась. А Маша пела. Потом я поймал три рыбёшки. Вдруг из куста выскочила утка, и Чапа побежала за ней. А Усик съел рыбок. Больше Машу и Усика я не возьму на рыбалку. (По В. Сутееву, 118 слов) Задание 1. Произведите синтаксический разбор третьего предложения второго абзаца.

2. Определите вид глаголов.

3. Произведите морфологический разбор глаголов съел, не возьму. 5. За деревней весело играла кошка с котятами. Весеннее солнышко грело, и маленькая семья была счастлива. Вдруг прилетел огромный орёл. Он спустился с вершины и схватил одного котёнка. Но он не успел подняться. Мать уже вцепилась в него. Хищник бросил котёнка и сцепился с кошкой. Закипела битва.

У орла были могучие крылья, крепкий клюв, сильные лапы с кривыми когтями, он рвал кожу кошки и даже выклевал ей глаз. Но кошка не потеряла мужества, крепко вцепилась в орла и перекусила ему крыло. Победа стала клониться на сторону кошки. Она стала собирать последние силы, сделала прыжок и повалила орла. Кошка забыла о себе и начала лизать своего котёнка. (По К. Ушинскому, 105 слов) Задание 1. Произведите синтаксический разбор первого предложения.

2. Определите род и число глаголов (там, где это возможно).

3. Произведите морфологический разбор слов бросил, сделала. 6. Зимой все животные от лютой стужи прячутся. А у зайца нет норы, нет гнезда. Сегодня он под кустом выспится, завтра в овражке приляжет, там ямку выкопает. Но шубка у зайца пушистая. Тепло ему в ней и спрятаться от врагов можно. Его и не разглядишь. Днём зайцу хорошо спится, а ночь настанет, он выходит покормиться и прогуляться. Не боится зайчик врагов ночью. В лесу он на высокий сугроб заберётся, с деревьев веточки погложет. А иногда и в деревню соберётся. Придёт заяц вечером, подбежит к стогу, надерёт сена, наестся и убежит в лес. (По Г. Скребицкому и В. Чаплиной, 91 слово) Задание 1. Обозначьте все орфограммы, изученные в теме «Глагол».

2. Составьте схему последнего предложения. 7. Вот ты едешь в лес на охоту. Весело пробираться по узкой дорожке между двумя стенами высокой ржи. Колосья тихо бьют тебя по лицу, васильки цепляются за ноги, перепела кричат, лошадь бежит ленивой рысью.

В лесу тень и тишь. Осины высоко лепечут над тобой, висячие ветви берёз шевелятся. Ты едешь по зелёной дорожке, большие жёлтые мухи висят в золотистом воздухе. Мошки вьются столбом, птицы мирно поют. Ты забираешься в лес. Вот набегает ветер, и верхушки деревьев зашумели. Сквозь прошлогоднюю листву продираются высокие травы, растут грибы. Собака со звонким лаем мчится по тропинке и вдруг замирает. Кого она увидела? (По И. Тургеневу, 97 слов) Задание 1. Обозначьте все орфограммы, изученные в теме «Глагол».

2. Укажите сложное предложение, соответствующее схеме [= —], и [— =]. Контрольные диктанты 1. В один прекрасный день идёшь по знакомой тропинке и вдруг остановишься. В лицо дохнул тёплым ароматом лес, слышится шелест и шорох.

Хорошенько осмотришься. Возле тропинки растёт и ароматно пахнет мёдом высокая медуница, а дальше разрослись чудесные цветы.

По листьям цветов ползают и пчёлы, и жучки, и божьи коровки. Вот переливаются толстые шмели, а на душистых соцветиях блистают и замирают золотые жуки. Порхают и садятся на лепесточки бабочки, блестят на солнце их крылышки. В траве поют цикады.

В лесу хорошо пахнет ландыш, ночная фиалка. Пахнет листвою и смолою, грибами и земляникой.

Нельзя не любить лес. Лес — любимое место отдыха! Не губите лесные насаждения! (По И. Соколову-Микитову, 103 слова)



Задание 1. Произведите синтаксический разбор предложения: 1-й вариант — Вот тяжело переливаются толстые шмели, а на душистых соцветиях блистают и замирают золотые жуки;

2-й вариант — Порхают и садятся на лепесточки бабочки, блестят на солнце их крылышки. 2. Выпишите из текста 2-3 глагола: 1-й вариант — совершенного вида;

2-й вариант — несовершенного вида. 3. Произведите морфологический разбор глагола: 1-й вариант — идёшь;

2-й вариант — остановишься. 2. Кто из вас не бывал знойным летом в прохладном лесу? Умолкли голосистые птицы, не поют соловьи.

Идёшь по лесной тропинке и собираешь грибы. Они растут здесь всюду. Вот под деревьями краснеет шляпка прелестного подосиновика. Нагнёшься, срежешь ножом толстую ножку гриба, аккуратно положишь находку в корзинку, закроешь листьями. В лесу больше сыроежек, но попадаются и крепкие боровички. Широким хороводом расселись на полянке мухоморы. В сосновом бору растут рыжики. В берёзовом лесу густо расположились подберёзовики. Их шляпки блестят от росы.

А на лесных полянах зреет вкусная земляника. В середине лета поспевает малина. Берёшь её в рот, а она тает.

«Ребята, приходите в лес!» — говорим мы. (По И. Соколову-Микитову, 104 слова) Задание 1. Произведите синтаксический разбор предложения: 1-й вариант — В берёзовом лесу густо расположились подберёзовики;

2-й вариант — А на лесных полянах зреет вкусная земляника. 2. Подчеркните глаголы во втором абзаце: 1-й вариант — 2-го лица;

2-й вариант — 3-го лица. 3. Произведите морфологический разбор глагола: 1-й вариант — зреют;

2-й вариант — говорим. 3. Это был бессовестный кот. Каждую ночь он таскал у нас еду. Кот воровал всё: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Мы не могли его поймать.

Однажды кот залез в узкий проём. Мы заложили проём рыболовной сетью и стали ждать. Но кот не выходил. Тогда за это дело решил взяться Лёнька. Он взял шёлковую леску и закинул в подполье. Мы услышали хищное щёлканье. Это кот вцепился в рыбу. Лёнька потянул леску, но кот упирался и не собирался выходить. Вскоре голова кота показалась в отверстии. Он жмурился и замирал от страха, а хвост подбирал под себя. Чего не сделаешь ради вкусной еды! (По К. Паустовскому, 105 слов) Задание 1. Произведите синтаксический разбор предложения: 1-й вариант — Мы услышали хищное щёлканье;

2-й вариант — Это кот вцепился в рыбу. 2. Составьте схему предложения: 1-й вариант — второе предложение;

2-й вариант — предпоследнее предложение. 3. Произведите морфологический разбор глагола: 1-й вариант — таскал;

2-й вариант — решил.

Диктанты на повторение изученного в 5 классе Словарные диктанты Безударные гласные в корне слова а) Повилять (хвостом), переваривать, удивительный, кормить, вязать, долина, далеко, запах, закаляться, подарить, раздразнить, вбивать, развевается (на ветру), грязнуля, свидание, линовать, проливной, перебежал, разносить, отогревать. б) Территория, эталон, пальто, абажур, парашют, багровый, плавники, коллекция, жжёт, каюта, иллюминатор, ковёр, перила, багаж, корзина, тротуар, профессия, асфальт. в) Кирпич, раздражение, бидон, керосин, ссориться, металлический, аллея, креветки, скамья, жилетка, матрос, квартира, пижама, карман, картина, галерея, ресницы, паутина. Чередующиеся гласные в корнях слов Положить, излагать, растение, обрасти, заросли, полог, предположить, слагаемое, вычитание, поджигать, заблестеть, растирать, затереть, насобирать, замереть, расстилается, пережигать, утереть, застелить, отмирать, отрасль, подтирать, подстелить, обдирать. Правописание согласной Наследство, озябший, молотьба, ястреб, сироп, прогноз, просьба, рюкзак, заморозки, карапуз, редкостный, отвесный, радостный, тесный, злостный, гигантский, прекрасный, горестный, доблестный, яростный, пьеса, группа, жужжать, терраса, профессия, командир, километр, килограмм, перила, кассета. Буквы О—Ё (Е) после шипящих Зачёт, шёлк, решётка, шоссе, шорох, шёпот, шорты, жёрдочка, чёткость, щёлка, шоколад, шов, чёлн, тушёнка, зачёс, ключом, товарищем, большому, свечой, калачом, птенцов, добычей, клавишей, бечёвка, могучему, в пахучем (воздухе). Буквы Ы—И после Ц Цинк, панцирь, уздцы, цифра, циркуль, цыган, цилиндр, цистерна, голубцы, полиция, циклон, синицын, куницын, скворцы, секция, цыкнуть, узколицый, бубенцы, цыплёнок, цитрусовый, рукавицы, шлёпанцы, ресницы, сестрицын, циферблат. Правописание приставок Зачеркнуть, здание, переписать, взойти, надбавить, обогреть, сгонять, сбросить, здесь, сделать, отделить, подвесить, бескрайний, беззвучный, растрезвонить, раскусить, израсходовать, бессильный, искривить, здешний, рассекретить, бесстыдный, разжиреть, воскликнуть, восстановить. Разделительные b и Ъ знаки Бурьян, зимовье, воробьи, бьёт, пьёт, шьёт, интерьер, барьер, вьюга, объём, безоружный, почтальон, бульон, разъединить, пьёт, безъязыкий, обузить, вьюжный, въехать, съезжать, съёмка, батальон, объездной, подъём, объединиться. Мягкий знак после шипящих Плащ, сушь, вещь, нет сборищ, лаваш, идёшь, постричь, улыбаешься, нет туч, мало передач, лихач, жилищ, пахуч, тянуч, жгуч, делаешь, отсечь, кулич, картечь, стеллаж, мощь, борщ, электропечь, брешь. Е—И в окончаниях имён существительных В тетрадке, по истории, в пустыне, на ели, около рощи, возле деревни, у батареи, в театре, возле галереи, в рецензии, на панели, в тетради, по фигуре, о гении, на ветви, из фланели, в колонне, у телеги, о коллеге, на изгибе, у пристани, около кромки, на педали, около ёлки, на двери. Е—И в окончаниях глагола Бреет, обидит, хлопнет, дышит, веет, слушает, терпит, учит, слабеет, обидит, машет, колет, пишет, тащит, слушает, зачистит, смочит, плачет, борется, строит, ненавидит, храбреет, таращит, отнимет, зависит. Окончание имён прилагательных В помещичьем доме, на свежем воздухе, певучим голосом, на высоком плоскогорье, от большой дороги, в тёплом воздухе, с надёжным другом, об умелом брате, из хорошей книги, в зимнюю пору, в весеннем лесу, по снежному следу, тёплую куртку, об аккуратной ученице, об опасном путешествии. -ТЬСЯ и -ТСЯ в глаголах Сильно нагибаться, трудно ужиться, стал осматриваться, голова кружится, весело смеётся, надо остаться, продолжал двигаться, быстро одевается, легко двигается, добраться до опушки, краски сливаются, звуки не доносятся, колонны продвигаются, трудно просыпаться, девочка наряжается. Тренировочные диктанты Обозначьте графически все орфограммы, изученные в 5 классе. 1. Зима — трудное время для птиц. Зимой многие птицы собираются в стаи и улетают в тёплые края. Но многие птицы остаются зимовать. Они перебираются из окрестных лесов, полей, рощ к человеческому жилью. Зимой ты их встретишь в городе, в деревне. Там легче кормиться.

Синицы — самые известные из таких зимних гостей. Они размещают гнёзда в дуплах на ели, на берёзе, на осине, устраивают гнёзда в трещинах и пустотах зданий. Птенцов они кормят насекомыми. Очень часто они бесстрашно берут и съедают корм с руки. Песня самца большой синицы знаменует приближение весны. (Из детской энциклопедии, 87 слов) 2. Совы — хищные птицы. Они любят охотиться ночью. Совы великолепно видят в темноте. У них особое строение перьев, полёт их бесшумный, осторожный. Вокруг глаз у них растут жёсткие пёрышки, а глаза чёрные и выразительные. Ушные отверстия у сов располагаются под разными углами. Совы способны справиться с крупной добычей.

У сов сильные лапы с острыми когтями. Совы приносят ощутимую пользу лесу. Совы издают разные звуки: уханье, хохот, крик. Гнездо пара птиц вьёт в укромных местах. Иногда они могут облюбовать старое гнездо хищной птицы на дереве. От внимания хищницы не ускользнёт малейший шорох в траве. (Из детской энциклопедии, 92 слова) 3. Мы живём в прекрасной стране. Вся территория России не может похвастаться разнообразием растений и животного мира. Но на территории России располагаются тундры, леса, много рощ и пустынь, расстилаются бескрайние долины и горные хребты. В России водятся разные птицы, звери. Но леса умирают. Человек вырубает их, распахивает землю. Он лишает животных их мест обитания. Сейчас уже нет сомнения, что животный мир нуждается в сохранении. Российские заповедники — это эталоны живой природы. За рубежом нет таких мест. Их национальные парки отличаются от наших заповедников.

Животный и растительный мир нуждается в сохранении. Для этого много делается в нашей стране и за рубежом. (Из детской энциклопедии, 97 слов) 4. Дятлы обитают в лесах. Они ловко лазают по стволам, упираются жёсткими перьями. Их острый клюв — инструмент для долбления древесины и сдирания коры. Мышцы у дятлов сильные, а мозг охраняют от сотрясения толстые кости черепа. Они смягчают толчки. Для извлечения жирных личинок из их убежищ служит язык. Дятел редко совершает перекочёвки. Летом дятлы кормят птенцов насекомыми. Их они собирают с коры дерева. Их любимая пища — муравьи. А зимой в их рационе есть семена ели, сосны. Для гнезда дятлы долбят большое дупло. Дуплы дятлов часто используют синицы, скворцы. Они не могут самостоятельно делать себе жилище. (Из детской энциклопедии, 97 слов) 5. Глухарь — обитатель хвойных лесов. Летом глухари питаются ягодами, зелёными частями растений, поедают крохотные ростки, а зимой съедают пищу из хвои и почек осин. Этот жёсткий корм перетирается с помощью камешков. Весной эти красавцы раскрывают хвост веером, задирают голову и поют. Песня состоит из пощёлкивания и громкого скрежета. Во время скрежета глухарь плохо слышит и видит. Самки высиживают яйца без помощи самцов. Выводок похож на цыплят, их пуховый наряд почти жёлтый. Цыпочки способны следовать за матерью и кормиться самостоятельно. При опасности выводок рассыпается и разбегается. Весной птицы собираются на открытых местах. Фырканье и бульканье птиц далеко разносится по лесу. (Из детской энциклопедии, 98 слов) 6. Ёж-спаситель Маша проснулась. Стрелки на циферблате часов были на цифре шесть. Уже пели в саду ранние птицы. Девочка накинула пальто и побежала в лес. В лесу росло много земляники. Маша стала набирать её в корзиночку. В лесу было чудесно! Воздух пьянил и был пахуч. Потом Маша побежала домой, она поскользнулась и съехала с кочки, вскрикнула, широко и беспомощно раскинула руки и упала. Маша задела кустарник. Он был колюч. Его жёсткие иголки больно укололи девочку. Это оказался ёж.

Маша заплакала, уселась на соседнюю кочку и стала платьем обтирать кровь с ноги. Послышался шорох. Это ёж задвигался. Вдруг он развернулся и засеменил в кусты. Там расположилась змея. Это была опасная змея. Она бросилась всем телом, а ёж ловко подстелил ей свои колючки, схватил зубами и наступил ей на спину лапами. (По В. Бианки, 123 слова)



7. Скворцы Я люблю скворцов. Скворцы — трудолюбивые птицы. Они сберегают наши сады и огороды. Днём скворцы бегают по дорожкам, перелетают с ветки на ветку, любят посидеть на ели, собирают для птенцов корм. Часто они прилетают из чащ и рощ с добычей в клюве.

Подрастают их птенцы. У скворцов есть враги. В скворечни часто забираются кошки.

К осени скворцы собираются в шумные стаи. Беспорядочным клубочком располагаются они по полям, забираются в глушь, садятся на сучья деревьев, на лёгкий тростник, объединяются в стаи. Их стаи похожи на чёрное облако. В пути они останавливаются, рассаживаются на деревьях. На тёплом юге скворцы не расстаются, держатся дружными стаями.

Весною скворцы возвращаются в свои скворечни. Скворцы не боятся человека, могут садиться ему на плечо. (По И. Соколову- Микитову, 116 слов) 8. Прощание с морем Петя съехал с насыпи. С шорохом посыпался гравий. Петя вошёл в море. Мальчик заметил в воде медузу. Она висела прозрачным абажуром. Медуза напоминала маленький парашют. Её щупальца шевелились.

Стебли подводных растений напоминали сказочный лес. Среди корневищ стал пробираться краб. Вид его был могуч. Он нёс на паучьих ногах дутый панцирь спины. Мальчик его не испугался. Весь пляж был усеян багровыми скорлупками спинок.

Очень интересными были морские коньки. Их стайка расположилась среди водорослей. Коньки распустили свои плавники. Мальчик увидел, как они дышат, как колышутся их чёрные плавнички. Таких встреч у Пети давно не было. В его коллекции был всего один морской конёк. Мальчик всплыл на поверхность, стал набирать воздух. Но вдруг он увидел на обрыве отца. В отдалении слышались его слова, но Петя не мог их разобрать. (По В. Катаеву, 126 слов) 9. Домой! На пароходе «Тургенев» Петя с отцом и братом отправляется домой. Сегодня солнце сильно жжёт, воздух жгуч и пахуч. Мальчик расположился в каюте. Брат дремал, и отец уложил его в койку. В каюте были настоящие иллюминаторы, на полу был расстелен красивый ковёр.

Петя вышел на палубу. Он облокотился на перила и наблюдал за погрузкой. По трапу поднимались рабочие с корзинками, багажом, кошёлками. Иногда мальчика задевали плечом, но он продолжал рассматривать происходящее на пристани. Здесь было так интересно. Вся пристань была завалена пшеницей. С шёлковым шелестом текло зерно по жёлобу в люки. Яростное солнце с беспощадной скукой царит над площадью. Воздух дышит зноем. Вот к пристани подъехали телеги, в них помидоры, огурцы, цитрусовые, виноград. Петя подошёл к старшему помощнику, он хотел получить информацию об отплытии парохода. Мальчик уже начинал волноваться. (По В. Катаеву, 128 слов) 10. Гаврик Гаврик переложил бычки в корзину, повесил её на плечо и пошёл в город. Дедушка остался в доме, расстелил сеть и стал чинить её. А внуку он доверил такую вещь, как продажа рыбы. Он мог надеяться только на внука.

Гаврик двигается по горячей от солнца тропинке среди пахучего бурьяна. В пыли он оставляет отчётливые следы маленьких ножек со всеми пятью пальцами. Гаврик одолевает крутой подъём, поднимается по лестнице на бульвар. На задней площадке три клячи щёлкают подковами по тротуару. Гаврик не задумывается над тем, кем он собирается стать, когда вырастет. И вдруг он увидел торговца квасом. Вот торговец вытирает тряпкой прилавок, потом рука его отдирает за кольцо крышку, та щёлкает, и из бутылки выливается жёлтая пена. «Вот это профессия!» — подумал Гаврик. (По В. Катаеву, 119 слов) 11. Асфальт был мягок и горяч, а воздух тягуч от зноя. Всё в городе привлекало Гаврика: и кухарки с корзинами яблок, груш, слив, и телеги с кирпичом и щебнем. На площадь въехала тележка. Внимание Гаврика остановилось на крошечной лошади. Лошадка вызывала чувство раздражения. Слишком она была маленькая. Такую он видел в цирке. А эта в тележке развозила бидоны с керосином. «Это пони», — сказала девочка. Гаврик хотел поспорить, но не было возможности ссориться. Мальчику надо было торопиться.

Он обогнул сквер, в нём росли чудесные южные растения, потом прошёл вдоль металлической решётки и остановился. Хорошо дышится в родном городе! Гаврик хотел рассмотреть циферблат вокзальных часов, но для этого надо было задирать голову. Часы располагались высоко. Мальчик стал считать палочки римских цифр. Потом он пошёл дальше от улицы к улице. Гаврик был бесстрашным мальчиком. (По В. Катаеву, 125 слов) 12. На базаре Гаврик шёл вдоль аллеи столов с товаром. На столах торговки разложили рыбу. Здесь была крупная рыба и разная мелочь. Креветки щёлкали под сеточкой и стреляли солью. Пятки мальчика скользили по рыбьей тропе. Кошки с безумными зрачками ползали по земле за добычей. Мальчишки вставали на цыпочки, они пытались стащить рыбёшку.

Знакомая торговка сидела на скамеечке. Ей Гаврик всегда сдавал рыбу. Было жарко, воздух горяч, но торговка была одета в зимнюю жилетку. Гаврик знал, что они с дедушкой зависят от неё. Ей было жарко, она вытирала лицо полотенцем. Гаврик терпеливо ждал, но торговка его не замечала. Он начал смущаться. Вскоре она переложила рыбу в свою кошёлку, дала Гаврику деньги. Денег было очень мало. Мальчик расплакался, вытер слёзы, вскинул на плечо пустую кошёлку и пошёл гордой походкой. (По В. Катаеву, 124 слова) 13. Ночь была звёздная. Звёзды сгустились и легли низкими огнями. Дедушка открыл дверь и впустил свежего воздуха. Гаврик лёг под крышей на выросший бурьян, он слушал каждый шорох. В их избушке находился больной матрос. Дедушка с внуком обсудили положение и решили оставить матроса в избушке. Гаврик видел, что матрос дышит тяжело и бредит во сне. Утром дедушке надо было выходить в море. И они с Гавриком решили запереть матроса в доме, хотя оставлять его одного было опасно. Дед взвалил на плечо кошёлку и ушёл. А Гаврик отправился на ярмарку прогуляться. Здесь выступал цирк, шла бойкая торговля. Но гулянье ещё не начиналось. Из-за ограды высовывались ветви жёлтой акации. Там слышалось лёгкое пощёлкивание кеглей. (По В. Катаеву, 111 слов) 14. Гаврик подошёл к избушке. Щёлкнул замок, и матрос сел на койке. «Не бойтесь, дядя, это я», — шёпотом сказал Гаврик. Мальчик попытался уложить больного. Вдруг послышались шаги и шорох в бурьяне. Мальчик замер. Это был дедушка Денег от продажи рыбы он получил мало. Злость разбирала его. Он смог купить леденцы и бублики. На подушке дедушка осторожно разложил еду, постелил себе в углу и лёг отдыхать. Гаврик вышел из избушки. Ночь была тихая, воздух был свеж. На берег набегали волны. В такую погоду мальчик любил купаться. Кругом тишь и благодать, уже не поют птицы, а шум волн ему не мешал. Но надо было торопиться в город. (По В. Катаеву, 104 слова) 15. Петя Петя просыпается в городской квартире. Сухой луч солнца пробивается в щёлку. Воздух был словно распилен. Не слышится кудахтанья курицы, цыплята спрятались, не чирикают воробьи. На тонкой веточке сидит птичка и молчит. Кругом тишь! Сюда не доносятся городские звуки.

И вдруг раздаётся ужасно знакомое шипенье, щёлканье, чётко бьют часы, на циферблате двигается стрелка. Петя встаёт, кладёт пижаму в шкаф и выходит в столовую. А там уже греют бублики. Петя быстро осваивается в новой обстановке и рассказывает тёте о своём путешествии. Отец внимательно слушает, вытирает платочком глаз. Петя видит, как у отца блестят слёзы. Петя выходит из дома и останавливается в ожидании Гаврика. Пете не разрешалось одному ходить на море. Мальчик засунул руки в карманы и побежал и на середине переулка встретил друга. (По В. Катаеву, 122 слова) 16. Петя не думал о встрече с другом, но она состоялась. Они не обнимались, не расспрашивали о здоровье.

Мальчики шли вдоль аллеи парка. Из гущ деревьев доносились разные звуки. На пути попадались съестные лавки, виднелись полки с товаром, висели картины. На одной была изображена молодая цыганка, на другой был летний пейзаж. Мальчики мечтали вырасти и торговать в лавке.

Вскоре друзья оказались на окраине города. Теперь пейзажем завладела железная дорога. Из будочки вышел стрелочник. Из-за деревьев ударило облачко пара, и показался паровоз. Он едва въезжал на насыпь. Из окошечка выглянул солдат в бескозырке. Мальчики побежали и оказались на насыпи. Паровоз скрылся, и в отдалении раздался гудок. Гаврик встал на цыпочки. Он хотел рассмотреть хвост паровоза.

Вскоре ребята вернулись во двор. В огороде бродили цыплята, на акациях блистали капли воды. Теперь можно удобно расположиться и расслабиться. (По В. Катаеву, 133 слова) 17. Один Гаврик остался один. Одежда стала превращаться в лохмотья. Ему хотелось съесть рыбки, но без дедушки о рыбной ловле он не думал. И погода была ненастная. Гаврик сходил на море, перетащил лодку и запер своё жилище. Он целый день бродил в старых чёботах брата.

Гаврику не хотелось цыганить еду. И он стал работать. Мальчик таскал тяжёлые кошёлки, помогал в порту, ходил на станцию и там занимался багажом. Он понял, что сможет прокормиться.

Вечером Гаврик решил прогуляться. На бульваре выступали циркачи, играла музыка. Он расположился прямо на тротуаре и смотрел представление. Здесь можно было купить вкусный калач, зайти в трактир и заказать борщ, но у Гаврика денег почти не было. Вечер был хорош, но Гаврику стало грустно. Рядом не было дедушки. (По В. Катаеву, 119 слов) 18. Петя стал пробираться через двор. Час назад он проходил здесь вместе с Гавриком и не испытывал беспокойства. Тогда он чувствовал себя под защитой друга. Теперь мальчик мог рассчитывать только на себя. Везде пряталась опасность. Она была в арках галереи, среди ящиков и старой мебели. Она выглядывала из чёрной дыры забора. Громадные казачьи лошади теснились, напирали на Петю. Мальчик на цыпочках спустился в подвал, шёл ощупью. Вот его ресницы задевает паутина, мимо пролетает летучая мышь, слышится шорох. Он стал выбираться из подвала во двор. Здесь было пусто. Он заглянул в щёлку забора. Кругом была тишь. Петя испугался. Он вложил в рот два пальца и свистнул. В отчаянии он оглянулся и съёжился. «Где Гаврик?» — подумал он. (По В. Катаеву, 114 слов) 19. Луч солнца пробежал по верхушкам и позолотил блистающее озеро. За ним располагаются гигантские болота.

В этот ранний час чудесной осени мы продвигаемся по лесной аллее к озеру, потом идём вдоль долины. Дышится легко! Светлый ветерок колышет листву деревьев, в лесу слышится шёпот, шелест, под ногами шорох жёлтых листьев. Долго мы пробирались к озеру, продирались сквозь заросли разных растений, застревали в бурьяне.

Вот солнце начинает скрываться за толщи туч. Надо укрыться плащом. Уже пора собираться домой. До станции далеко, а мы устали. Но мы выдержим долгий путь, и каждый спешит помочь друг другу. (По К. Паустовскому, 91 слово) 20. Мы шли по лесной тропинке. Вдруг послышались приятные и чёткие звуки. Мы подумали, что это собираются в лесу музыканты.

Мы расположились за деревьями и увидели соек. Сойки сидели на сучках и пели. Они устроили в лесу чудесный концерт. Обычно соек видишь на дороге, на опушке. Заметит сойка собаку или человека, перелетит с сучка, издаст громкий звук, и тогда птицы узнают о близкой опасности, стараются скорее скрыться, замереть. Мы начали подбираться ближе и стали слушать лесную музыку, любоваться нарядными музыкантами.

Вдруг лесной концерт был испорчен. Это прибежал мой пёс Фомка. Он стал носиться от тропинки к тропинке и распугал соек. Они разлетелись, а мы очень рассердились на Фомку. (По И. Соколову-Микитову, 105 слов) 21. Вокруг Земли Мореплаватель Магеллан вывел флотилию в открытое море. Он рассчитывал захватить богатые пряностями острова. Путешествие было трудным. Перед моряками расстилалось бесконечное блистающее от молний море. Команда голодала, была измучена цингой. На море неистовствовал шторм. На корабле назревал бунт. Офицеры требовали вернуться и отправиться в путешествие через океан. Магеллан жёстко подавил мятеж и после зимовки продолжил путь. Один корабль разбился о скалы, а два спаслись от бури и вошли в узкий пролив. Один из кораблей исчез, его команда предала капитана и повернула к берегам Испании. Магеллан не смог вернуться на родину. После тяжкого кругосветного путешествия вернулся один корабль. Он был загружен корицей, мускатом и гвоздикой. (Из детской энциклопедии, 103 слова) 22. Древние путешественники Первыми собирателями сведений о Земле были воины и торговцы. Их профессия вынуждала их путешествовать. С помощью отважных землепроходцев древние государства расширяли свои территории. Они освоили долину Нила, они не могли не отважиться на плавание вдоль побережья Африки. Древние путешественники устраивали морские экспедиции вокруг Аравии.

Лучшими мореходами были финикийцы. Их маршруты пролегали по разным морям. Ловким финикийцам удалось продвинуться на север и добраться до Англии.

Древние китайцы расширили свои владения, исследовали нижнее течение Красной реки. Китайский император отправил землепроходцев на запад. Их не могли не увлечь горы и пустыни Азии. По их маршруту прошёл Великий шёлковый путь. (Из детской энциююпедии, 97 слов) 23. Антарктида располагается вокруг полюса. Вся её поверхность покрыта мощным ледниковым панцирем. Под колоссальным ледниковым покровом скрываются высокие горы. Ближе к побережью выпадает большое количество осадков, и льды нарастают до максимальной толщины.

Климат Антарктиды суров. Круглый год над ледниками собирается антициклон. Холодный ветер прогоняет облака и охлаждает поверхность материка. Солнечный луч здесь не появляется часто, а солнечное излучение располагается по поверхности льда и уходит в пространство. Климат в Антарктиде отличается сильными и опасными морозами, ясной безоблачной погодой. (Из детской энциклопедии, 77 слов) 24. Область самой постоянной погоды на Земле располагается вдоль экватора. Здесь не сменяют друг друга времена года, стоит вечное лето, и каждый день разражается гроза с сильным ливнем. Он равномерно льёт всю ночь. В таких удивительных условиях существуют самые древние леса на планете. Здесь формировался самый богатый растительный и животный мир.

С высоты птичьего полёта дождевой тропический лес кажется сплошным морем зелени. Огромное количество видов растений тянется высоко и борется за место под солнцем. Под кронами деревьев пусто. Здесь нет молодой поросли и травы. Луч солнца сюда не забирается. В огромном количестве есть интересные растения. Они живут на стволах гигантских деревьев. В густой листве нашли себе приют разные животные и птицы. (Из детской энциклопедии, 109 слов) 25. Безлесное пространство — это степи. Основная растительность в степи — это травы. Степи располагаются в глубине континентов. Летом здесь выпадает мало осадков. Степи нужен снег. Талой воды должно хватить степным растениям. Но вот сходит снег, степь расцветает. Здесь есть растения с коротким и чётким циклом развития. Они не могут выжить в степи. Смотришь на такие цветы и жалеешь их. Хорош и свеж их вид, а жизнь коротка. Другие растения выживают, они экономят воду. Узкие листья степного ковыля испаряют мало влаги.

Летние дожди в степном климате редки, часто случаются горячие ветры. Жаркое лето в степи сменяется суровой зимой. Ударяет сильный мороз, случаются вьюги и бураны. (Из детской энциклопедии, 106 слов) 26. Путники одолели крутой подъём. Здесь начинается парк, а в зелени парка располагается много дач. В них есть фонтаны, цветники, в оранжерее растут чудесные растения.

Дедушка с Серёжей каждый год обходят дачи в поисках работы. Яркая роскошь южной природы не трогает старика, но Сергея восхищают магнолии с блестящими листьями, поющие птицы. Он видит беседки с гроздьями винограда, бесконечные табачные плантации. Мальчик замирает от восхищения. Дед с внуком отходят от дачи, идут по тропинке и уже собираются спуститься к морю.

По левую сторону остаётся ещё одна дача. Сквозь решётку сада можно рассмотреть газон. Трава там похожа на шёлк. В отдалении стоит садовник и поливает розы. Дедушка собирается пройти мимо, но останавливается. Он решил здесь остановиться. (По А. Куприну, 113 слов) 27. Дорожки сада покрывал чёрный гравий. На клумбах дачи росли удивительные цветы, на деревьях пели птицы. В водоёмах плескалась прозрачная вода. Из красивых ваз гирляндами спускались вьющиеся растения, а перед домом стояли два блестящих зеркальных шара. В них отразилась цирковая труппа. Перед балконом располагалась большая площадка. Сергей расстелил коврик, а дедушка установил шарманку.

Вдруг на террасу выбежал мальчик. Он был в красивом костюме, его волосы растрепались по плечам. За мальчиком выбежало шесть человек. Все они были в большом волнении. Можно было догадаться, что причиной их беспокойства является мальчик в костюмчике. Малыш капризничал, вёл себя ужасно. Его не могли успокоить. Бродячая труппа покинула дачу и по тропинке спустилась к морю. (По А. Куприну, 110 слов) 28. Берег моря был горяч от солнца. На горизонте стояли рыбачьи лодки. Дедушка и внук решили искупаться. Серёжа разделся, хлопнул себя по шоколадному от загара телу и бросился в воду. «Хороший растет паренёк!» — подумал дедушка. Дедушка долго стоял на солнышке, жмурился, замирал от счастья. Тело у него было жёлтое и бессильное.

Пёс Арто лаял и бегал по берегу. Он не хотел лезть в воду, она ему не нравилась, а волны с шорохом катились на гравий и пугали пса. Но Серёжа схватил собачку и бросил её далеко в море. Собака сразу вернулась на берег, затряслась всем телом, и тучи брызг полетели во все концы. Серёжа расстелил коврик, лёг и стал наслаждаться природой. Хорошо дышится на морском воздухе! (По А. Куприну, 115 слов) 29. Было далеко за полночь. Дед и внук стали бесшумно одеваться. Сквозь широкие окна лился в комнату свет и стелился на полу. Узкие улицы были в свете луны. На дальней окраине лаяли собаки. С верхнего шоссе доносился топот лошади. Дальний лес словно упирался верхушками в небо. Сергею было жутко в этом безмолвии. В нём отчётливо и дерзко раздавались его шаги, а в сердце разливалась отвага. На одном повороте открылось море. От горизонта к берегу тянулась узкая дорожка среди моря. И вдруг у самой земли она расплескалась блистающим металлом и замерла. Серёжа беззвучно проскользнул в калитку. Слышался шёпот ручья, чувствовалось холодное дыхание, чётко застучал под ногами мост. Серёжа не мог не испытать страх. (По А. Куприну, 111 слов) 30. Серёжа сам решил отправиться на поиски пропавшей собаки. Он ощупью взобрался на арку, но сил не хватило спуститься, и он разжал пальцы и упал на землю. Мальчик услышал шорох гравия. Ему показалось, что обитатели дачи сейчас проснутся, но кругом была тишь, только на клумбах перешёптывались цветы, а за ручьём щебетала птичка. Она ещё не уснула. Серёжа долго бродил по скрипучему гравию. Потом он вышел к подъезду дома. Мальчик раньше не испытывал ощущения полной беспомощности. На широком дворе располагались постройки. Здесь не было видно света. Мальчик остановился, вытянулся на цыпочках и стал слушать. Он подошёл к даче, приложил ухо к стенке и свистнул. Собака залаяла. В этом лае смешивались и жалоба, и злость, и чувство боли. (По Л. Куприну, 114 слов) 31. Тёмный лес хорош в яркий день. Райской птицей кажется дрозд, когда он пролетает и пересекает солнечный луч. Листья рябины блестят зелёным светом. Это всё похоже на сказку.

Вот ты чащей спускаешься к речке, там густые заросли. Тихо идёшь вдоль речки и видишь, как горлинка пьёт воду. А на песочке отпечатались следы её лапок. А вот прошли лисицы. В лесу можно увидеть барсучьи норы, а возле них площадку. Там катаются молодые барсуки. Уходить не хочется. Вот под деревом расстилается мох. Разгребёшь его, а там грибы. Чувствуешь аромат леса и замираешь от наслаждения. Забираешься в самую глушь, наблюдаешь жизнь леса. Он очаровывает тебя. (По М. Пришвину, 101 слово) 32. Озеро блистало среди зарослей. По чёрной заводи стали расплываться широкие круги. Ночь начиналась над лесным краем, и только костёр трещал и нарушал лесную тишь.

На рассвете я проснулся и покинул наш шалаш. С сосен капал тёплый туман. Дед сидел у костра, его борода мелко дрожала. Вдруг доносится яростный крик. В темноте началась возня. С озера долетали щёлканье и стук. Мы поползли к берегу озера. В траве пели цикады, а над водой поднималось гигантское солнце. Я раздвинул кусты волчьей ягоды, вгляделся в озеро, замер и потянулся за ружьём. На чёрной поверхности плавала птица. Оперение её переливалось всеми цветами. Мы оцепенели, но подойти близко не посмели. Птица вытащила из воды голову. Это оказался пеликан. Из пеликаньего клюва торчала рыба. (По К. Паустовскому, 117 слов) 33. Наступило прохладное и росистое утро. В небе нет туч и облаков. На востоке толпятся предрассветные тучки. Весь безбрежный простор блестит золотой пылью. В густой траве дрожат, переливаются капли росы. В утренней прохладе разлит сладкий аромат. Всё блистает, нежится и радостно тянется к солнцу. Узкие овраги обросли редким кустарником. В небе трепещут и звенят жаворонки. Запели и другие птицы. Степь пестреет цветами. Это жёлтый дрок, синий колокольчик, белые заросли ромашки. Степь проснулась и дышит могучими вздохами. Кузнечики давно подняли свою сухую трескотню. Степь тянется бесконечно долго и расстилается на горизонте душистыми травами. Нельзя не любоваться красотой зелёной степи. (По А. Куприну, 97 слов) 34. Вы слышите чудесные звуки земли? Это журчанье ручейка, плеск речных волн, пение птиц, гром грозы, треск мороза в зимнюю ночь, трепетанье зелёной листвы на деревьях, треск кузнечиков у луговой тропинки, порхание бабочек. В ночной тишине отчётливо слышишь дыхание листьев, крик петуха в ближней деревне. А каким прекрасным бывает рассвет! До восхода солнца просыпаются и начинают радостно распеваться птицы. Спят в домах люди, редкая прошумит машина, но уже полнится жизнью лес, полной грудью дышит земля, звенят ручьи, пахнут травы, и аромат их чудесно сливается с симфонией утра. (По И. Соколову-Микитову, 90 слов) 35. В наших местах грачи открывают весну. Ещё лежит на полях снег, а на зимней дороге бродят вестники весны. Это чёрные грачи. Грачи всегда спорят за каждый свободный сук на ветке. Иногда крик грачей раздражает людей. Грачи спорят, ссорятся, но драк и побоищ у них не случается. Широкие гнёзда грачи прочно вьют из тонких веток. Появление грачей дополняет русский пейзаж. Каждый знает картину Саврасова «Грачи прилетели». На этой известной картине с удивительной точностью показана церквушка, голые деревья. Печаль мы видим на этой картине. Грачи не живут в глухих местах, они собираются вместе и жмутся к жилью человека. Этим они отличаются от больших чёрных воронов. Грачей считают полезной птицей. (По И. Соколову-Микитову, 107 слов) 36. Кипрей разрастается около лесных пожарищ. Этот цветок раньше считали сорной травой. Он годился на дешёвый чай. Лесники безжалостно вырывали весь кипрей, что располагался рядом с молодыми сосенками. Кипрей забирает у них свет и пьёт влагу. Но в этих местах сосенки не могли бороться с холодом и заморозками. Учёные нашли этому причину. Вокруг кипрея расстилается тёплый воздух. Это цветок выделяет из себя теплоту. В этой теплоте растут все соседи кипрея. Кипрей всегда разрастается рядом с молодыми соснами. Это их сторож, их нянька. В сильный мороз у кипрея отмёрзнет вся верхушка, а он не сдаётся, живёт и дышит. (По К. Паустовскому, 96 слов) 37. Том проснулся рано и стал протирать глаза, потом осмотрелся. Был прохладный рассвет. Глубокое безмолвие леса было проникнуто восхитительным чувством покоя. Какая тишь! Не шевелились на деревьях листья, не пели птицы. На листьях и травах блестела роса. Далеко в глубине леса крикнула птица, застучал дятел. Звуки леса росли с каждой минутой. Везде проявлялась жизнь. Вот зелёные гусеницы проползли по мокрому от росы месту. Том замер. Он с удивлением смотрел на них. Одна из гусениц вдруг решила двинуться к нему. А вот появилась целая группа муравьёв. Они одолели подъём и потянулись к мальчику. Сердце ребёнка сжалось от радости. Затем появился жук, и Том тронул его пальцем. Жук не испугался. А с ветки на ветку перелетают сойки, пробегают белки, слышатся голоса и шорохи. (По М. Твену, 120 слов) 38. Том растолкал спавших друзей, и они с криком помчались к речке, сбросили с себя одежду и стали гоняться друг за другом. Их не тянуло в город. Ночью подъёмом воды смыло плот, но мальчиков это не расстроило. Они вернулись в лагерь свежие, счастливые и голодные. Скоро запылал костёр, мальчики смастерили себе чашки из ореховых листьев. Джо стал нарезать ветчину, Том и Гек забросили удочки. Добыча не заставила себя долго ждать. Улов был хорош. Мальчики поджарили рыбу, она оказалась вкусной. Дети поели и пошли в лес. Они продирались сквозь заросли кустов и наслаждались свободой. С вершин деревьев свисали виноградные плети, пели птицы, перед ногами расстилались шёлковые травы. (По М. Твену, 107 слов) 39. В Сибири много замечательных мест. Их можно отнести к чудесам света. В Сибири располагается озеро Байкал, бескрайняя тайга, горы и могучие реки, удивительные растения. На реке Енисее построены гидроэлектростанции.

С Сибирью связана одна загадка. Её человечество не может разгадать уже много лет. Речь идёт о Тунгусском метеорите. Сто лет назад в Сибири прогремел оглушительный взрыв. Сибирь буквально замерла от ужаса. Яркая вспышка была видна за сотни километров, а взрывная волна снесла тайгу на огромной территории, но учёные не обнаружили обломков небесного тела. Что же случилось там много лет назад? Тайга хранит ключ к разгадке этой тайны. (Из детской энциклопедии, 96 слов) 40. Бывают грибы высотой с деревья? Такое чудо ты увидишь в тундре. Тундра располагается на севере России. Нет, в тундре не встречаются такие гигантские грибы. Но там растут удивительные карликовые деревья и кустарники. Они стелются по земле. В Сибири растёт карликовая берёза. Осенью её листья окрашиваются жёлтым и красным цветом. Известно ли вам, что в России растут прелестные орхидеи? Это самые роскошные цветы. Не рвите их, а просто любуйтесь. Их мало осталось в природе! Многие слышали о растении женьшень. Его корень напоминает фигуру человека. Женьшень — целебное растение. В диком виде это растение встречается в России, в Китае и в Корее. Его семечко прорастает два года. Его корень используется в медицине. Его выращивают в специальных питомниках. (Из детской энциклопедии, 115 слов)